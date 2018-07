CaribPR Wire, MONTRÉAL, Mon. July 16, 2018: Bombardier Commercial Aircraft unveiled the interior of the first CRJ Series aircraft with the new ATMOSPHÈRE cabin design on the opening day of the Farnborough International Air Show in the United Kingdom.

Bombardier showcased the new cabin alongside launch operator Delta Air Lines and supplier Zodiac Aerospace during its air show inauguration event.

“Our product is evolving, and this signature cabin design represents the latest innovation to our very successful regional jet program,” said Fred Cromer, President, Bombardier Commercial Aircraft. “This cabin design will add value to airlines, the feedback has already been very positive as demonstrated with the recent momentum we have gained in the market.”

The CRJ900 aircraft on static display at the airshow is painted in Delta Air Lines livery and fitted with the ATMOSPHÈRE cabin.

Bombardier will also emphasize its presence at the airshow from July 16-20 with a display of a Q400 aircraft in the colours of Ethiopian Airlines, as well as a Global 6000 business jet featuring the Premier Cabin.

Bombardier’s static display and chalet are located at OE26 and A5, respectively.

About the ATMOSPHÈRE Cabin

The new ATMOSPHÈRE cabin sets new standards of passenger experience in the regional jet market segment. Key features of the new interior are comprised of larger passenger living space, wheel-first roller bag capability, more spacious lavatory, increased cabin connectivity options, all integrated in a contemporary design and material choices. In fact, the ATMOSPHÈRE cabin design allows each passenger to carry and store an “oversized” roller bag within the aircraft cabin bins which minimizes the need to check bags at the counter or the gate. To learn more: DiscoverAtmosphere.com

About the Farnborough International Air Show

https://www.farnboroughairshow.com/

About Bombardier

With over 69,500 employees across four business segments, Bombardier is a global leader in the transportation industry, creating innovative and game-changing planes and trains. Our products and services provide world-class transportation experiences that set new standards in passenger comfort, energy efficiency, reliability and safety.

Headquartered in Montreal, Canada, Bombardier has production and engineering sites in 28 countries across the segments of Transportation, Business Aircraft, Commercial Aircraft and Aerostructures and Engineering Services. Bombardier shares are traded on the Toronto Stock Exchange (BBD). In the fiscal year ended December 31, 2017, Bombardier posted revenues of $16.2 billion. News and information are available at bombardier.com or follow us on Twitter @Bombardier.

Notes to Editors

Pictures of the CRJ900 aircraft in Delta Air Lines livery and the ATMOSPHÈRE cabin are available with this press release on www.bombardier.com

A media b-roll is available at: https://youtu.be/UkoGgAJTG14

La nueva cabina ATMOSPHÈRE de Bombardier debuta en el Salón Aeronáutico de Farnborough 2018

CaribPR Wire, MONTREAL, July 17, 2018: Bombardier Commercial Aircraft presentó el interior del primer avión de la CRJ Series con el nuevo diseño de la cabina ATMOSPHÈRE en la inauguración del Salón Aeronáutico de Farnborough en el Reino Unido.

Bombardier exhibió la nueva cabina junto con el operador de lanzamiento Delta Air Lines y el proveedor Zodiac Aerospace durante el evento de inauguración de la exhibición aérea.

“Nuestro producto está evolucionando, y este diseño exclusivo de la cabina representa la última innovación para nuestro tan exitoso programa regional de aeronaves”, manifestó Fred Cromer, presidente de Bombardier Commercial Aircraft. “El diseño de esta cabina agregará valor a las aerolíneas. Los comentarios ya son muy positivos, como lo demostró el reciente impulso que hemos ganado en el mercado”.

El avión CRJ900 en exposición estática en la exhibición aérea está pintado con la librea de Delta Air Lines y equipado con la cabina ATMOSPHÈRE.

Bombardier también destacará su presencia en la exhibición aérea del 16 al 20 de julio con la exposición de un avión Q400 con los colores de Ethiopian Airlines, así como un avión privado Global 6000 con cabina Premier.

La exposición estática y el chalet de Bombardier se encuentran en OE26 y A5, respectivamente.

Acerca de la cabina ATMOSPHÈRE

La nueva cabina de ATMOSPHÈRE establece nuevos estándares para la experiencia de los pasajeros en el segmento de la aviación regional. Las características clave del nuevo interior incluyen mayor espacio para los pasajeros, capacidad de llevar bolsos con ruedas, un lavabo más espacioso y mayores opciones de conectividad de la cabina, todo integrado en un diseño contemporáneo y con opciones de materiales. De hecho, el diseño de la cabina de ATMOSPHÈRE permite a cada pasajero transportar y guardar una maleta con ruedas “de gran tamaño” dentro de los compartimentos de la cabina de la aeronave y esto minimiza la necesidad de revisar las maletas en el mostrador o la puerta. Para obtener más información, visite DiscoverAtmosphere.com

Acerca del Salón Aeronáutico de Farnborough

https://www.farnboroughairshow.com/

Acerca de Bombardier

Con más de 69 500 empleados en cuatro segmentos comerciales, Bombardier es un líder global de la industria del transporte en la creación de aviones y trenes innovadores. Nuestros productos y servicios ofrecen experiencias de transporte de primera clase que establecen nuevos estándares en comodidad del pasajero, eficiencia energética, confiabilidad y seguridad.

Con sede en Montreal, Canadá, Bombardier tiene plantas de producción e ingeniería en 28 países en los sectores de transporte, aeronaves ejecutivas, aeronaves comerciales y aeroestructuras, y servicios de ingeniería. Las acciones de Bombardier se cotizan en la Bolsa de Toronto (BBD). En el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2017, Bombardier registró ingresos por 16 200 millones de dólares estadounidenses. Noticias e información disponibles en bombardier.com, o síganos en Twitter @Bombardier.

Notas para los editores:

Las imágenes del CRJ900 con la librea de Delta Air Lines, así como las imágenes de la nueva cabina ATMOSPHÈRE se publicarán junto con este comunicado de prensa en www.bombardier.com.

Video para medios disponible en: https://youtu.be/UkoGgAJTG14

