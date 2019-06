CaribPR Wire, TALLAHASSEE, Fla., June 10, 2019: Blue Diamond Resorts, the Caribbean’s fastest growing resort chain, is celebrating numerous awards across multiple resort brands.

At the beginning of 2019, six Royalton Luxury Resorts together with their sister property, CHIC by Royalton, received AAA 4-Diamond Awards. Last week, Royalton Luxury Resorts won two TravelPulse Canada Readers’ Choice Awards in the categories of “Best Hotel Chain Category – All Inclusive” and “Best All-Inclusive Resorts/Chain or Group – Food and Beverage.”

Blue Diamond Resorts continues its record year of industry accreditations with multiple TripAdvisor® Travelers’ Choice and Certificate of Excellence awards. So far during 2019, 22 TripAdvisor® Certificates of Excellence have been awarded to properties within the Blue Diamond Resorts portfolio, nine of which are from resorts in Cuba. The news was welcomed by President of Blue Diamond Resorts, Jordi Pelfort, who commented, “We are pleased to have received 22 Certificates of Excellence, as well as the AAA 4-Diamond Awards and the Travel Pulse Canada Readers’ Choice Awards. These accolades are a reflection of guests’ experiences and the overall service one can expect when staying at a Blue Diamond Resort.”

Royalton Luxury Resorts’ flagship property, Royalton Riviera Cancun Resort and Spa, has long been recognized among the best all-inclusive resorts in Mexico. In addition to the numerous awards the resort won this year, the adults-only section, Hideaway at Royalton Riviera Cancun, has received the TripAdvisor® GreenLeader Platinum award. This award is given to resorts which meet certain eco-friendly requirements, including having a linen re-use plan, tracking energy usage, recycling, using energy efficient light bulbs, hosting staff education programs and having a water waste program.

About Blue Diamond Resorts

Since its inception in 2010, Blue Diamond Resorts has risen to become the Caribbean’s fastest-growing resort company with 46 properties exceeding 15,700 rooms in ten countries. Taking an innovative approach to differentiating brands under each market’s unique demands, Blue Diamond Resorts’ ever-expanding portfolio is more impressive than ever. The newest addition to the company is a boutique resort collection, Mystique Resorts, providing a personalized experience in a strikingly beautiful location like Cuba, Holbox Island and Saint Lucia. Award-winning Royalton Luxury Resorts rethink the all-inclusive experience, offering signature amenities including All-In Connectivity™, modern Sports Event Guarantee™ and in-suite wellness elements. Royalton’s adults-only sub-brands include Hideaway at Royalton, offering exclusive dining and preferred accommodations with access to all services and amenities of nearby Royalton, and the stylish All-Exclusive™ CHIC by Royalton, a vibrant social vacation experience with luxury amenities and elite dining options. In Jamaica, Grand Lido Negril has been revived to provide an upscale and elegant naturist vacation along an exclusive shore for the ultimate private retreat. Memories Resorts & Spa is an experience designed to impress the entire family and Starfish Resorts amazing value for customers in exotic locations with comfortable accommodations.

Blue Diamond Resorts celebra los múltiples premios recibidos por su cartera de resorts

CaribPR Wire, TALLAHASSEE, Fla., June 10, 2019: Blue Diamond Resorts, la cadena hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, está celebrando los numerosos premios recibidos por sus múltiples marcas.

A comienzos de 2019, seis hoteles de la cadena Royalton Luxury Resorts junto con su propiedad asociada, CHIC by Royalton, recibieron el premio de 4-Diamond Awards de la AAA. Asimismo, la semana pasada, dicha cadena ganó dos premios Readers’ Choice por parte de TravelPulse Canada en las categorías de “Mejor cadena hotelera en categoría: todo incluido” y “Mejor grupo o cadena/resorts todo incluido: alimentos y bebidas”.

Blue Diamond Resorts continúa este año manteniendo su récord de acreditaciones de la industria turística con múltiples premios Travelers’ Choice y Certificados de Excelencia de TripAdvisor®. Hasta el momento en 2019, distintas propiedades de la cartera de Blue Diamond Resorts recibieron 22 Certificados de Excelencia de TripAdvisor®, nueve de los cuales fueron para propiedades de Cuba. La noticia fue recibida por Jordi Pelfort, presidente de Blue Diamond Resorts, quien comentó: “Estamos encantados de haber recibido 22 Certificados de Excelencia, además de los 4-Diamond Awards de la AAA y los premios Readers’ Choice de TravelPulse Canada. Estos galardones son un reflejo de las experiencias de nuestros clientes y del servicio integral que esperan cuando se alojan en una de las propiedades de Blue Diamond Resorts”.

La propiedad emblemática de Royalton Luxury Resorts, Royalton Riviera Cancun, es reconocida desde hace tiempo entre los mejores resorts todo incluido de México. Además de los numerosos premios que el resort ganó este año, la sección solo para adultos, Hideaway at Royalton Riviera Cancun, recibió el premio platino del programa GreenLeader de TripAdvisor®. Este premio es otorgado a resorts que cumplen con ciertos requisitos ecológicos, entre los cuales se incluyen: contar con un plan de reutilización de ropa de cama, monitorizar del uso de energía, reciclar, usar bombillas de bajo consumo, implementar programas de educación para el personal; así como contar con un programa de desperdicio de agua.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha crecido exitosamente hasta convertirse en la empresa de complejos hoteleros de más rápido crecimiento en el Caribe, con 46 propiedades que sobrepasan las 15 700 habitaciones en 10 países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts es más impresionante que nunca. La adición más reciente a la empresa es la colección de hoteles boutique Mystique Resorts, que brinda una experiencia personalizada en ubicaciones increíblemente hermosas como Trinidad (Cuba), Isla Holbox y Santa Lucía. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en la suite. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton, el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades del cercano Royalton; y el elegante All-Exclusive™ CHIC by Royalton, una experiencia vacacional dinámica y social con comodidades de lujo y opciones gastronómicas de alta calidad. En Jamaica, se restauró el Grand Lido Negril para brindar unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes a lo largo de una exclusiva playa y ser un refugio privado único. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, y Starfish Resorts ofrece un valor increíble en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo.