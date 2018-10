CaribPR Wire, MONTREAL, Sept. 24, 2018: Bombardier Commercial Aircraft announced today that the Federal Aviation Agency (FAA) has granted approval for the maintenance intervals escalation of the CRJ700, CRJ900 and CRJ1000 aircraft. The line maintenance interval (A-check) is extended to 800 flight hours, and the heavy maintenance interval (C-check) at 8,000 flight hours.

“With the longest maintenance intervals on the regional jet market, the CRJ aircraft family continues to deliver more value to operators, along with its excellent reliability and its proven outstanding operational capability”, said Charles Comtois, Head of CRJ Series Program, Bombardier Commercial Aircraft. “We are thrilled that our operators are benefitting from our continuous improvement mindset as with this evolution, the CRJ Series operators can now take advantage of 14 per cent less maintenance days, meaning more days of revenue flying.”

The maintenance intervals have doubled since the launch of the CRJ aircraft family. The new maintenance intervals are applicable for new production deliveries as well as all CRJ700, CRJ900, and CRJ1000 aircraft in service.

About Bombardier

With over 69,500 employees across four business segments, Bombardier is a global leader in the transportation industry, creating innovative and game-changing planes and trains. Our products and services provide world-class transportation experiences that set new standards in passenger comfort, energy efficiency, reliability and safety.

Headquartered in Montreal, Canada, Bombardier has production and engineering sites in 28 countries across the segments of Transportation, Business Aircraft, Commercial Aircraft and Aerostructures and Engineering Services. Bombardier shares are traded on the Toronto Stock Exchange (BBD). In the fiscal year ended December 31, 2017, Bombardier posted revenues of $16.2 billion. News and information are available at bombardier.com or follow us on Twitter @Bombardier.

Bombardier CRJ Series obtiene certificación para intervalos de mantenimiento más largos

CaribPR Wire, MONTREAL, Sept. 25, 2018: Bombardier Commercial Aircraft anunció hoy que la Agencia Federal de Aviación (Federal Aviation Agency, FAA) ha otorgado la aprobación para extender los intervalos de mantenimiento de los aviones CRJ700, CRJ900 y CRJ1000. El intervalo de mantenimiento de línea (verificación A) se extiende a 800 horas de vuelo y el intervalo de mantenimiento pesado (verificación C) a 8000 horas de vuelo.

“Con los intervalos de mantenimiento más largos en el mercado de los aviones regionales, la familia de aviones CRJ continúa entregando más valor a los operadores, junto con su excelente confiabilidad y su destacada capacidad operativa comprobada”, comentó Charles Comtois, jefe del Programa de CRJ Series de Bombardier Commercial Aircraft. “Estamos encantados de que nuestros operadores se beneficien a partir de nuestra mentalidad de mejora continua, ya que, con esta evolución, los operadores de CRJ Series ahora pueden aprovechar un 14 % menos de días de mantenimiento, lo que significa más días volando para generar ingresos”.

Los intervalos de mantenimiento se han duplicado desde el lanzamiento de la familia de aviones CRJ. Los nuevos intervalos de mantenimiento corresponden a las nuevas entregas de producción, y a todos los aviones CRJ700, CRJ900 y CRJ1000 en servicio.

Acerca de Bombardier

Con más de 69 500 empleados en cuatro segmentos comerciales, Bombardier es un líder global de la industria del transporte en la creación de aviones y trenes innovadores. Nuestros productos y servicios ofrecen experiencias de transporte de primera clase que establecen nuevos estándares en comodidad del pasajero, eficiencia energética, confiabilidad y seguridad.

Con sede en Montreal, Canadá, Bombardier tiene plantas de producción e ingeniería en 28 países en los sectores de transporte, aeronaves ejecutivas, aeronaves comerciales y aeroestructuras, y servicios de ingeniería. Las acciones de Bombardier se cotizan en la Bolsa de Toronto (BBD). En el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2017, Bombardier registró ingresos por 16 200 millones de dólares estadounidenses. Noticias e información disponibles en bombardier.com, o síganos en Twitter @Bombardier.

