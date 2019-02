The CRJ550 is a new aircraft type based on the CRJ700 platform, within Bombardier’s successful CRJ family

This aircraft model is the first triple-class 50-seat aircraft in the world

CaribPR Wire, MONTRÉAL, Feb. 06, 2019: Bombardier Commercial Aircraft is pleased to officially launch the new CRJ550 aircraft, the first triple-class 50-seat aircraft in the world designed to meet the expectations of today’s passengers. The CRJ550 is a new CRJ Series aircraft model, with a new type certificate based on the CRJ700. United Airlines is the launch customer of this new model.

“The new CRJ550 model is the only solution in North America that can replace the existing fleet of ageing 50-seaters, a market of over 700 aircraft, said Fred Cromer, President, Bombardier Commercial Aircraft. It offers improved passenger experience with ample on-board storage for carry-on bags and more passenger living space. This is one more example of how we are focusing on creating value for our customers and a very important endorsement from United in regards to the CRJ platform.”

The CRJ550 will feature a self-serve beverage and snack station and more overall legroom per seat than any other 50-seat aircraft flown by any U.S. carrier, in addition to all the benefits for which the CRJ Series aircraft are known.

With the CRJ550, the CRJ Series is the only family of regional aircraft that can offer 3-class cabin across all-market segments, while meeting the current operational requirements. One of the key benefits for the US operators will be to leverage the cockpit commonality from the CRJ200 to the CRJ900. The CRJ550 will also delight operators by delivering a 99.5 per cent proven dispatch reliability, the elimination of gate check bags, and providing connectivity.

About Bombardier

With over 69,500 employees across four business segments, Bombardier is a global leader in the transportation industry, creating innovative and game-changing planes and trains. Our products and services provide world-class transportation experiences that set new standards in passenger comfort, energy efficiency, reliability and safety.

Headquartered in Montreal, Canada, Bombardier has production and engineering sites in 28 countries across the segments of Transportation, Business Aircraft, Commercial Aircraft and Aerostructures and Engineering Services. Bombardier shares are traded on the Toronto Stock Exchange (BBD). In the fiscal year ended December 31, 2017, Bombardier posted revenues of $16.2 billion US. News and information are available at bombardier.com or follow us on Twitter @Bombardier.

Notes to Editors

Images of CRJ550 aircraft in the Bombardier livery are posted with this press release at www.bombardier.com.

For more information on the CRJ Series aircraft, visit http://news.commercialaircraft.bombardier.com/

Follow @BBD_Aircraft on Twitter to receive the latest news and updates from Bombardier Commercial Aircraft.

To receive our press releases, please visit the RSS Feed section of Bombardier’s website.

Bombardier, CRJ Series, CRJ550 are trademarks of Bombardier Inc. or its subsidiaries.

Bombardier lanza un nuevo e innovador avión de 50 plazas

El CRJ550 es un nuevo tipo de avión basado en la plataforma CRJ700, perteneciente a la exitosa familia CRJ de Bombardier

Este modelo de avión es el primer avión de 50 asientos de tres clases en el mundo

CaribPR Wire, MONTREAL, Feb. 07, 2019: Bombardier Commercial Aircraft se complace en lanzar oficialmente el nuevo avión CRJ550, el primer avión de 50 asientos de tres clases en el mundo, diseñado para satisfacer las expectativas de los pasajeros de hoy. El CRJ550 es un nuevo modelo de avión CRJ Series con un nuevo certificado tipo basado en el CRJ700. United Airlines es el cliente a cargo del lanzamiento de este nuevo modelo.

“El nuevo modelo CRJ550 es la única solución en Norteamérica que puede reemplazar la antigua flota existente de 50 plazas, un mercado de más de 700 aeronaves”, comentó Fred Cromer, presidente de Bombardier Commercial Aircraft. “Ofrece una experiencia mejorada para los pasajeros con un amplio espacio de guardado a bordo para bolsos de mano, y más espacio destinado a la comodidad del pasajero. Este es un ejemplo más de cómo nos estamos enfocando en crear valor para nuestros clientes y un aval muy importante de United a la plataforma CRJ”.

El CRJ550 contará con una estación de autoservicio de bebidas y refrigerios y más espacio para las piernas por asiento que cualquier otro avión de 50 plazas de aerolíneas estadounidenses; además de todos los beneficios por los que los aviones CRJ Series son conocidos.

Con el CRJ550, CRJ Series es la única familia de aviones regionales que ofrece cabina de 3 clases en todos los segmentos del mercado, a la vez que cumple con los requisitos operacionales actuales. Uno de los beneficios clave para los operadores de los EE. UU. será aprovechar las características comunes de la cabina del CRJ200 al CRJ900. El CRJ550 también será del agrado de los operadores al ofrecer una puntualidad de vuelo comprobada del 99,5 %, la eliminación del control de equipaje en las puertas y conectividad.

Acerca de Bombardier

Con más de 69 500 empleados en cuatro segmentos comerciales, Bombardier es un líder global de la industria del transporte en la creación de aviones y trenes innovadores. Nuestros productos y servicios ofrecen experiencias de transporte de primera clase que establecen nuevos estándares en comodidad del pasajero, eficiencia energética, confiabilidad y seguridad.

Con sede en Montreal, Canadá, Bombardier tiene plantas de producción e ingeniería en 28 países en los sectores de transporte, aeronaves ejecutivas, aeronaves comerciales y aeroestructuras, y servicios de ingeniería. Las acciones de Bombardier se cotizan en la Bolsa de Toronto (BBD).En el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2017, Bombardier registró ingresos por 16 200 millones de dólares estadounidenses. Consulte las noticias e información disponibles en bombardier.com o síganos en Twitter @Bombardier.

Notas para los editores:

Junto con este comunicado de prensa se publican imágenes de un avión CRJ550 con la librea de Bombardier en www.bombardier.com.

Para obtener más información sobre los aviones CRJ Series, visite http://news.commercialaircraft.bombardier.com/

Siga @BBD_Aircraft en Twitter para recibir las últimas noticias y actualizaciones de Bombardier Commercial Aircraft.

Para recibir nuestros comunicados de prensa, visite la sección RSS Feed del sitio web de Bombardier.

Bombardier, CRJ Series y CRJ550 son marcas comerciales de Bombardier Inc. o sus subsidiarias.