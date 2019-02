Jazz Aviation LP to be the first Canadian Operator of the ATMOSPHÈRE Cabin under the Air Canada Express banner

CaribPR Wire, MONTRÉAL, Feb. 06, 2019: Bombardier Commercial Aircraft announced today that a subsidiary of Chorus Aviation Inc. (“Chorus Aviation”) has finalized a firm purchase agreement for nine CRJ900 aircraft. These aircraft will be operated by Jazz Aviation LP, a subsidiary of Chorus Aviation, under the Air Canada Express banner, making them the first Canadian operator of the new ATMOSPHÈRE cabin for CRJ Series regional jets.

Based on the list price of the CRJ900 aircraft, the order is valued at approximately $437 million U.S.

“We are delighted that Chorus and Jazz have chosen Bombardier products for the growth and renewal of their fleet. It reaffirms their confidence in the value that the CRJ Series provides to airlines,” said Fred Cromer, President, Bombardier Commercial Aircraft. “The CRJ900 aircraft is ideally suited to growing markets and is recognized for its superior performance, economics and passenger comfort.”

“The addition of these new CRJ900 aircraft is part of the ongoing modernization of our Jazz fleet,” said Joseph Randell, President and Chief Executive Officer, Chorus. “These aircraft provide unit operating costs that are amongst the lowest of any regional aircraft, allowing us to more effectively compete while addressing changing market demand.”

Jazz, under the Air Canada Express brand, will operate the CRJ900 in a dual-class cabin configuration with 76 seats. The airline intends to take delivery of their first aircraft with the latest enhancement to the CRJ Series regional jets – the ATMOSPHÈRE cabin in the first half of 2020.

About the ATMOSPHÈRE Cabin

The new ATMOSPHÈRE cabin sets new standards of passenger experience in the regional jet market segment. Key features of the new interior are comprised of larger passenger living space, wheel-first roller bag capability, more spacious lavatory, increased cabin connectivity options, all integrated in a contemporary design and material choices. In fact, the ATMOSPHÈRE cabin design allows passengers to carry and store an “oversized” roller bag within the aircraft cabin bins which minimizes the need to check bags at the counter or the gate. To learn more: DiscoverAtmosphere.com

About CRJ Series Aircraft

Every 5 seconds, a CRJ Series regional jet takes off or lands somewhere in the world. The CRJ Series family of aircraft has trans­ported more than 2 billion passengers to become the world’s most successful regional jet program – linking people and communities like no other. The CRJ Series regional jets have revolutionized aviation with their proven efficiency, reliability and profitability.

The CRJ Series regional jets share commonality benefits that provide flexibility to operators and allow them to optimize their fleets to meet specific market demands. No other regional aircraft deliver this capability. Optimized for medium-haul regional routes, these aircraft can provide up to 10 per cent cash operating cost advantage over competing jets.

Since its launch, the CRJ Series family of regional jets has stimulated the regional jet market. In North America alone, it accounts for over 18 per cent of all jet departures. Globally, the family operates 194,800 flights per month.

About Chorus

Headquartered in Halifax, Nova Scotia, Chorus Aviation Inc. (‘Chorus’) was incorporated on September 27, 2010. Chorus’ vision is to deliver regional aviation to the world. Chorus has been leasing its owned regional aircraft into Jazz’s Air Canada Express operation since 2011 and has established Chorus Aviation Capital Corp. to become a leading, global provider of regional aircraft leases. Chorus also owns Jazz Aviation LP and Voyageur Aviation Corp. – companies that have long histories of safe and solid operations that deliver excellent customer service in the areas of contract flying operations, engineering, fleet management, and maintenance, repair and overhaul. Together, the Chorus group of companies can provide a full suite of regional aviation support services. Chorus Class A Variable Voting Shares and Class B Voting Shares trade on the TSX under the trading symbol ‘CHR’.

For more information, visit www.chorusaviation.ca

About Jazz

Jazz Aviation LP (‘Jazz’) has a strong history in Canadian aviation with its roots going back to the 1930s. As the largest regional carrier in Canada, Jazz has a proven track record of industry leadership and exceptional customer service and has leveraged that strength to deliver value to all its stakeholders. Jazz operates more flights and flies to more Canadian destinations than any other airline, and has a workforce of approximately 4,600 professionals, highly experienced in the challenging and complex nature of regional operations.

Under a capacity purchase agreement with Air Canada, using the Air Canada Express brand, Jazz provides service to a variety of markets throughout North America.

For more information, visit www.flyjazz.ca

About Bombardier

With over 69,500 employees across four business segments, Bombardier is a global leader in the transportation industry, creating innovative and game-changing planes and trains. Our products and services provide world-class transportation experiences that set new standards in passenger comfort, energy efficiency, reliability and safety.

Headquartered in Montreal, Canada, Bombardier has production and engineering sites in 28 countries across the segments of Transportation, Business Aircraft, Commercial Aircraft, and Aerostructures and Engineering Services. Bombardier shares are traded on the Toronto Stock Exchange (BBD). In the fiscal year ended December 31, 2017, Bombardier posted revenues of $16.2 billion US. News and information are available at bombardier.com or follow us on Twitter @Bombardier.

Notes to Editors

An image of the CRJ900 aircraft in the Air Canada Express livery is posted with this press release at www.bombardier.com.

For more information on the CRJ Series aircraft, visit http://news.commercialaircraft.bombardier.com/

Follow @BBD_Aircraft on Twitter to receive the latest news and updates from Bombardier Commercial Aircraft.

To receive our press releases, please visit the RSS Feed section of Bombardier’s website.

Bombardier, CRJ Series, CRJ900 are trademarks of Bombardier Inc. or its subsidiaries.

Bombardier vende nueve aviones CRJ900 a Chorus Aviation

Jazz Aviation LP será el primer operador canadiense de la cabina ATMOSPHÈRE bajo la marca Air Canada Express

CARIBPR WIRE MONTREAL, Feb. 07, 2019: Bombardier Commercial Aircraft anunció hoy que una subsidiaria de Chorus Aviation Inc. (“Chorus Aviation”) concretó un acuerdo de compra de nueve aviones CRJ900. Estos aviones serán operados por Jazz Aviation LP, una subsidiaria de Chorus Aviation, bajo la marca Air Canada Express, lo que los convierte en el primer operador canadiense de la nueva cabina ATMOSPHÈRE para aviones regionales CRJ Series.

Con base en el precio de lista de los aviones CRJ900, el pedido está valuado en aproximadamente 437 millones de dólares estadounidenses.

“Nos complace que Chorus y Jazz hayan elegido los productos de Bombardier para el crecimiento y la renovación de su flota. Esto reafirma su confianza en el valor que CRJ Series proporciona a las aerolíneas”, afirmó Fred Cromer, presidente de Bombardier Commercial Aircraft. “El avión CRJ900 es ideal para mercados en crecimiento y es reconocido por su rendimiento superior, economía y comodidad para el pasajero”.

“La incorporación de estos nuevos aviones CRJ900 es parte de la modernización continua de la flota de Jazz”, mencionó Joseph Randell, presidente y director ejecutivo de Chorus. “Estas aeronaves ofrecen costos operativos unitarios que se encuentran entre los más bajos respecto de cualquier aeronave regional, lo que nos permite competir de manera más efectiva y también abordar la cambiante demanda del mercado”.

Jazz, bajo la marca Air Canada Express, operará el CRJ900 en una configuración de cabina de dos clases con 76 asientos. La aerolínea espera recibir su primer avión con las últimas mejoras de los aviones regionales CRJ Series —la cabina ATMOSPHÈRE— durante el primer semestre de 2020.

Acerca de la cabina ATMOSPHÈRE

La nueva cabina ATMOSPHÈRE establece nuevos estándares para la experiencia de los pasajeros en el segmento de la aviación regional. Las características clave del nuevo interior incluyen mayor espacio para los pasajeros, capacidad de llevar bolsos con ruedas, un lavabo más espacioso y mayores opciones de conectividad de la cabina, todo integrado en un diseño contemporáneo y con opciones de materiales. De hecho, el diseño de la cabina ATMOSPHÈRE permite a los pasajeros transportar y guardar una maleta con ruedas “de gran tamaño” dentro de los compartimentos de la cabina de la aeronave y esto minimiza la necesidad de revisar las maletas en el mostrador o la puerta. Para obtener más información, visite DiscoverAtmosphere.com

Acerca de los aviones CRJ Series

Cada 5 segundos, un avión regional CRJ Series despega o aterriza en algún lugar del mundo. La familia de aviones CRJ Series ha transportado a más de 2000 millones de pasajeros, lo que lo convierte en el programa de aviones regionales más exitoso del mundo, que une a personas y comunidades como ningún otro. Los aviones regionales CRJ Series han revolucionado la aviación con su eficacia, confiabilidad y rentabilidad comprobadas.

Los aviones regionales CRJ Series tienen beneficios comunes que proporcionan flexibilidad a los operadores y les permiten optimizar sus flotas para satisfacer las demandas específicas del mercado. Ningún otro avión regional ofrece esta capacidad. Optimizadas para rutas regionales de distancias medias, estas aeronaves pueden proporcionar hasta un 10 % de ventaja en costos de operación en efectivo respecto de los aviones de la competencia.

Desde su lanzamiento, la familia de aviones regionales CRJ Series ha impulsado el mercado de este tipo de aeronaves. Solo en Norteamérica, representa más del 18 % de todos los viajes en este medio de transporte. A nivel mundial, la familia opera 194 800 vuelos por mes.

Acerca de Chorus

Con sede en Halifax, Nueva Escocia, Chorus Aviation Inc. (‘Chorus’) se constituyó el 27 de septiembre de 2010. La visión de Chorus es prestar servicios de aviación regional al mundo. Chorus arrienda aviones regionales de su propiedad a la operación Air Canada Express de Jazz desde 2011 y ha establecido a Chorus Aviation Capital Corp. como un proveedor global líder de arrendamientos de aviones regionales. Chorus también es propietaria de Jazz Aviation LP y Voyageur Aviation Corp., compañías que tienen una larga trayectoria de operaciones seguras y sólidas que brindan un excelente servicio al cliente en las áreas de operaciones de vuelo por contrato, ingeniería, gestión de flotas y mantenimiento, reparación y reacondicionamiento. Juntos, el grupo de compañías Chorus puede proporcionar una gama completa de servicios de apoyo a la aviación regional. Las acciones de voto variable de clase A y de voto de Clase B de Chorus se comercializan en TSX con el símbolo CHR.

Para obtener más información, visite www.chorusaviation.ca.

Acerca de Jazz

Jazz Aviation LP (‘Jazz’) tiene una sólida trayectoria en la aviación canadiense con sus raíces que se remontan a la década de 1930. Como la aerolínea regional más grande de Canadá, Jazz tiene un historial comprobado de liderazgo en la industria y un servicio al cliente excepcional, y ha aprovechado esa solidez para entregar valor a todos sus accionistas. Jazz opera más vuelos y vuela a más destinos canadienses que cualquier otra aerolínea, y cuenta con una fuerza laboral de aproximadamente 4600 profesionales, altamente experimentados en la desafiante y compleja naturaleza de las operaciones regionales.

Bajo un acuerdo de compra de capacidad con Air Canada, bajo la marca Air Canada Express, Jazz presta servicios a diversos mercados de Norteamérica.

Para obtener más información, visite www.flyjazz.ca.

Acerca de Bombardier

Con más de 69 500 empleados en cuatro segmentos comerciales, Bombardier es un líder global de la industria del transporte en la creación de aviones y trenes innovadores. Nuestros productos y servicios ofrecen experiencias de transporte de primera clase que establecen nuevos estándares en comodidad del pasajero, eficiencia energética, confiabilidad y seguridad.

Con sede en Montreal, Canadá, Bombardier tiene plantas de producción e ingeniería en 28 países en los sectores de transporte, aeronaves ejecutivas, aeronaves comerciales y aeroestructuras, y servicios de ingeniería. Las acciones de Bombardier se cotizan en la Bolsa de Toronto (BBD).En el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2017, Bombardier registró ingresos por 16 200 millones de dólares estadounidenses. Consulte las noticias e información disponibles en bombardier.com o síganos en Twitter @Bombardier.

Notas para los editores:

Junto con este comunicado de prensa se publica una imagen de un avión CRJ900 con la librea de Air Canada Express en www.bombardier.com.

Para obtener más información sobre los aviones CRJ Series, visite http://news.commercialaircraft.bombardier.com/

Siga @BBD_Aircraft en Twitter para recibir las últimas noticias y actualizaciones de Bombardier Commercial Aircraft.

Para recibir nuestros comunicados de prensa, visite la sección RSS Feed del sitio web de Bombardier.

Bombardier, CRJ Series y CRJ900 son marcas comerciales de Bombardier Inc. o sus subsidiarias.