CaribPR Wire, MIAMI, March 27, 2018: The Cable & Wireless Charitable Foundation has today announced a donation of US$25,000 to the community impact organization Curaçao Cares, thanks to the Foundation’s annual fundraising golf tournament.

The tournament – held in Curaçao in its 11th year and raising a total of US$125,000 for the Cable & Wireless Charitable Foundation – brought together over 90 participants made up of a variety of C&W’s technology, programing and administrative partners, and donors of the Foundation.

The donation from the Cable & Wireless Charitable Foundation will be used towards CURA DOET, the biggest volunteer effort in Curaçao. Celebrated annually in March, the DOET weekend unites people who serve their communities across cultural and geographical differences. The activity consists of two national days of service whereby people in the communities are encouraged to get out and do something to help local worthwhile causes and NGOs.

Since it was set up in 2013, CURA DOET has engaged more than 21,000 volunteers who have collectively participated in more than 100,000 hours of service. During CURA DOET, NGOs get an opportunity to spruce up their location and grounds, parks and schools get a makeover and elderly people and those with special needs are treated to a special day.

The announcement comes one week after the Foundation confirmed funding of over US$290,000 to go towards rebuilding and equipping five schools in the most badly impacted areas of the Caribbean, following last year’s hurricane season.

Gina Colesanti, Director of the Cable & Wireless Charitable Foundation, said: “We’re extremely proud to give back to the communities we serve, and worked with our local team on the ground to choose Curaçao Cares as the deserving beneficiary of this year’s annual fundraising golf tournament. We’re very fortunate that we continue to have the assistance of C&W’s technology, programming and administrative partners, who support the annual fundraising event through their participation and financial contribution.”

The annual charity golf event has previously been held in Trinidad and Tobago, Barbados, Jamaica, Puerto Rico, the Dominican Republic, St. Kitts and Nevis and Panama. Last year, in Panama, the funds were donated to three institutions that focus on supporting children: the Pro Niños de Darien, the San José de Malambo Orphanage and the Olga Sinclair Foundation. A variety of youth-centered programs have benefited from the tournament’s fundraising efforts over the years, including the SOS Children’s Home in Jamaica, the Sunshine Achievement Center for under-privileged children in Barbados and the Rainbow Rescue team in Trinidad. The tournament has also helped fund orphanages in the Dominican Republic and Puerto Rico, and previously funded support programs for the Wilhelmina Fonds Breast Cancer Center in Curaçao.

Lysaye de Windt of Curaçao Cares, said: “As Curaçao Cares continues to grow in its fifth year, partnerships are vital to its success. This generous contribution will help us fulfill our mission of cultivating active citizenship and creating opportunities for individuals to contribute their time, skills, talents and resources towards positive social development, and to connect communities and transform lives. On behalf of the entire Curaçao Cares team, we would like to extend a heartfelt thank you to the Cable & Wireless Charitable Foundation.”

The Cable & Wireless Charitable Foundation was set up by C&W Communications initially as response to the humanitarian crisis caused by devastating hurricanes in 2017. The Foundation is increasingly the company’s platform for advancing social development, as it strives to fulfil its mission of connecting communities and transforming lives, by funding education and empowerment programs across the Caribbean and Latin America.

To find out more about the Cable & Wireless Charitable Foundation, visit cwc.com, or follow C&W Communications on Twitter.

Notes to editors

About C&W Communications

C&W is a full-service communications and entertainment provider that delivers market-leading video, broadband, telephony and mobile services to consumers in 18 countries. Through its business division, C&W provides data center hosting, domestic and international managed network services, and customized IT service solutions, utilizing cloud technology to serve business and government customers. C&W also operates a state-of-the-art submarine fiber network – the most extensive in the region.

Learn more at www.cwc.com, or follow C&W on Twitter and LinkedIn.

About Liberty Latin America

Liberty Latin America Ltd. (“Liberty Latin America”) is a leading telecommunications company operating in over 20 countries across Latin America and the Caribbean under the consumer brands VTR, Flow, Liberty, Más Móvil and BTC. The communications and entertainment services that we offer to our residential and business customers in the region increasingly include combinations of services comprised of digital video, broadband internet, telephony and mobile services. Our business products and services include enterprise-grade connectivity, data center, hosting and managed solutions, as well as information technology solutions with customers ranging from small and medium enterprises to international companies and governmental agencies. In addition, Liberty Latin America operates a sub-sea and terrestrial fiber optic cable network that connects over 40 markets in the region.

Liberty Latin America has three separate classes of common shares, which are traded on the NASDAQ Global Select Market under the symbols “LILA” (Class A) and “LILAK” (Class C), and on the OTC link under the symbol “LILAB” (Class B). For more information, please visit www.lla.com.

About Curaçao Cares

Curaçao Cares brings together engaged citizens, community partners (NGOs) and companies to achieve impact in communities across Curaçao through volunteer work. Annually they mobilize more than 5,000 volunteers to give 30,000 volunteer hours and support over 160 causes.

Photos accompanying this announcement are available at

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ec376b3-249a-4261-9be0-dc9a4771f662

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c00ab107-9e0f-4d86-8d50-d51494ba4730

La Fundación de Caridad de Cable & Wireless le realiza una donación a la organización con impacto en la comunidad Curaçao Cares

CaribPR Wire, MIAMI, FL, March 27, 2018: La Fundación de Caridad de Cable & Wireless anunció hoy una donación de US$25.000 a la organización con impacto en la comunidad Curaçao Cares gracias a su torneo de golf de recaudación de fondos anual.

El torneo –que se llevó a cabo en Curazao en su undécimo año y que recaudó un total de US$125.000 para la Fundación de Caridad de Cable & Wireless– reunió a más de 90 participantes de una variedad de socios de tecnología, programación, administración de C&W y donantes de la Fundación.

La donación de la Fundación de Caridad de Cable & Wireless se utilizará para CURA DOET, las tareas de voluntariado más grandes en Curazao. Celebrado anualmente en marzo, el fin de semana DOET reúne a personas que sirven a sus comunidades en diferentes zonas geográficas y culturales. El evento consiste en dos días de servicio nacional en el que se alienta a las personas de la comunidad a salir y hacer algo para ayudar en causas locales que valgan la pena y ONGs.

Desde su comienzo en 2013, CURA DOET ha reunido a más de 21.000 voluntarios que, en forma colectiva, han ayudado con más de 100.000 horas de su tiempo. Durante CURA DOET, las ONGs tendrán la oportunidad de que se realicen tareas de limpieza, los parques y las escuelas podrán ser reestructurados y las personas mayores y aquellas con necesidades especiales poder brindarles un día especial.

Este anuncio se realiza una semana después de que la Fundación confirmara el aporte de fondos de más de US$290.000 para la reconstrucción y el equipamiento de cinco escuelas en las zonas más afectadas del Caribe luego de la temporada de huracanes del año pasado.

Gina Colesanti, Directora de la Fundación de Caridad de Cable & Wireless, dijo: “Estamos extremadamente orgullosos de retribuirles a las comunidades en las que servimos, por lo que trabajamos con nuestro equipo local para elegir a Curaçao Cares como el beneficiario del torneo de golf de recaudación de fondos anual. Somos muy afortunados por continuar contando con la asistencia de los socios de tecnología, programación y administración de C&W, que respaldan el evento de recaudación de fondos anual a través de su participación y contribución anual.”

En otras oportunidades, este evento de golf de caridad anual se realizó en Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, San Kitts y Nevis y Panamá. El año pasado, en Panamá, los fondos fueron donados a tres instituciones que se enfocan en ayudar a los niños: Pro Niños de Darien, el Hogar San José de Malambo y la Fundación Olga Sinclair. Los fondos recaudados gracias a este torneo han beneficiado, a lo largo de los años, a diferentes programas centrados en los jóvenes, entre los que se encuentran el Hogar SOS Children en Jamaica, el Sunshine Achievement Center para niños necesitados en Barbados y el Rainbow Rescue en Trinidad. Además, el torneo ha colaborado con la fundación de orfanatos en República Dominicana y Puerto Rico y, anteriormente, con la fundación de programas de respaldo para el Wilhelmina Fonds Breast Cancer Center en Curazao.

Lysaye de Windt, de Curaçao Cares, dijo: “A medida que Curaçao Cares continúa su crecimiento en su quinto año, las asociaciones son vitales para su éxito. Esta generosa contribución nos ayudará a cumplir nuestra misión de cultivar la ciudadanía activa y crear oportunidades para que las personas aporten su tiempo, sus habilidades, sus talentos, sus recursos al desarrollo social positivo y conecten comunidades y transformen vidas. En nombre de todo el equipo de Curaçao Cares, queremos agradecerle de corazón a la Fundación de Caridad de Cable & Wireless.”

La Fundación de Caridad de Cable & Wireless fue creada por C&W Communications inicialmente como respuesta a la crisis humanitaria ocasionada por los devastadores huracanes en 2017. Esta Fundación es crecientemente la plataforma de la compañía para impulsar el desarrollo social, ya que se esfuerza por cumplir con su misión de conectar comunidades transformando vidas por medio del otorgamiento de fondos para proyectos de educación e impulso en el Caribe y América Latina.

Para conocer más información sobre la Fundación de Caridad de Cable & Wireless, visite cwc.com o siga a C&W Communications en Twitter.

Notas para los editores

Acerca de C&W Communications

C&W es un proveedor de servicios completos de comunicaciones y entretenimientos que brinda servicios móviles, de telefonía, de banda ancha y de video líderes en el mercado a consumidores de 18 países. A través de su división de negocios, C&W brinda servicios nacionales e internacionales de gestión de redes, hosting de centros de datos y soluciones de servicios de TI personalizadas mediante tecnología en la Nube para servir a gobiernos y negocios. C&W también opera una red de fibra submarina de última generación –la más extensa en la región–.

Lea más información en www.cwc.com o siga a C&W en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Liberty Latin America

Liberty Latin America Ltd. (“Liberty Latin America”) es una compañía de telecomunicaciones líder que opera en más de 20 países en América Latina y el Caribe bajo las marcas al consumidor VTR, Flow, Liberty, Más Móvil y BTC. Los servicios de entretenimiento y comunicaciones que les ofrecemos a nuestros clientes corporativos y residenciales en la región incluyen crecientemente combinaciones de servicios que contienen servicios móviles, de telefonía, de Internet de banda ancha y de video digital. Nuestros productos y servicios corporativos incluyen soluciones gestionadas, de hosting, de Datacenter y de conectividad corporativa así como también soluciones de tecnología de la información que les brindamos a clientes que son desde pequeñas y medianas empresas hasta compañías internacionales y agencias gubernamentales. Además, Liberty Latin America opera una red de cable de fibra óptica terrestre y submarina que conecta a más de 40 mercados en la región.

Liberty Latin America cuenta con tres clases separadas de acciones comunes, que cotizan en el mercado selecto global NASDAQ bajo los símbolos “LILA” (Clase A) y “LILAK” (Clase C) y en el OTC Link bajo el símbolo “LILAB” (Clase B). Para más información, por favor visite www.lla.com.

Acerca de Curaçao Cares

Curaçao Cares reúne a ciudadanos comprometidos, socios de la comunidad (ONGs) y empresas para causar un impacto en las comunidades de Curazao a través del trabajo voluntario. Moviliza anualmente a más de 5.000 voluntarios que trabajan más de 30.000 horas para brindar ayuda en más de 160 causas.

Las fotografías que acompañan este anuncio están disponibles en

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ec376b3-249a-4261-9be0-dc9a4771f662/es

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c00ab107-9e0f-4d86-8d50-d51494ba4730/es