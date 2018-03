Five grants to be made to a variety of education projects in the Caribbean

CaribPR Wire, MIAMI, March 16, 2018: The Cable & Wireless Charitable Foundation today announced that it will provide additional funding of over US$290,000 to projects that will improve the lives of children in areas of the Caribbean impacted by last year’s hurricanes. This follows the Foundation’s initial US$100,000 donation to ShelterBox for relief efforts after the hurricanes, as well as a clean-up of the CHANCES children’s home in Dominica as part of C&W Communications’ annual Mission Day.

The new funding – made up of five individual grants – is a continuation of the Foundation’s plans to restore and rebuild affected countries. The grants will be used to support critical education services in some of the most badly impacted countries including the British Virgin Islands (BVI), Turks and Caicos Islands (TCI), Dominica and Anguilla.

Specifically, the Foundation’s funding will be used as follows:

In BVI: US$100,000 will be used towards replacing the roof at the sole secondary school – Bregado Flax Secondary School – on Virgin Gorda US$25,000 will be used towards repairs for the Eslyn Richiez Henly School for Disabled Children

In TCI, US$100,000 will be used to provide computers, printers, desks and chairs for children in the Osetta Jolly Primary School

In Dominica, US$45,000 will be used towards refurnishing the computer lab of Roseau Primary School, providing essential equipment like computers, projectors, flat screens and printers

In Anguilla, US$22,500 will be used to provide supplies and repair the doors, windows and roof of Bethel Pre-School, working in partnership with Rotary District 7020.

The Board of the Cable & Wireless Charitable Foundation chose these projects as it believed they would have a long-lasting positive impact on a great number of children and their families. The projects chosen also align with the Foundation’s strategic aims of educating and empowering communities.

Gina Colesanti, Director of the Cable & Wireless Charitable Foundation, said: “We’re delighted to provide these much-needed grants to improve the lives of children impacted by the 2017 hurricane season in the Caribbean. By rebuilding and furnishing schools in BVI, TCI, Dominica and Anguilla, we’re creating a better environment for these kids to learn and grow – giving them a great start in life and setting them up for future success.”

Colesanti also thanked the major sponsors of the Foundation which include Sterlite; the Premier League; Anixter; Evolution Digital; One Caribbean; Lorac; HBO Latin America; Advantage Communications; Deloitte and Telenet. Their generosity contributed to the US$1 million that the Foundation has raised so far – which includes the US$500,000 seed funding provided by C&W Communications at its launch.

The Cable & Wireless Charitable Foundation was set up by C&W Communications initially as response to the humanitarian crisis caused by devastating hurricanes in 2017. The Foundation is increasingly the company’s platform for advancing social development in the region, as it strives to fulfil its mission of connecting communities and transforming lives, by funding education and empowerment projects like these five initiatives. The Foundation has a number of similar projects in the pipeline and will announce more details in due course.

About C&W Communications

C&W is a full-service communications and entertainment provider that delivers market-leading video, broadband, telephony and mobile services to consumers in 18 countries. Through its business division, C&W provides data center hosting, domestic and international managed network services, and customized IT service solutions, utilizing cloud technology to serve business and government customers. C&W also operates a state-of-the-art submarine fiber network – the most extensive in the region.

About Liberty Latin America

Liberty Latin America Ltd. (“Liberty Latin America”) is a leading telecommunications company operating in over 20 countries across Latin America and the Caribbean under the consumer brands VTR, Flow, Liberty, Más Móvil and BTC. The communications and entertainment services that we offer to our residential and business customers in the region increasingly include combinations of services comprised of digital video, broadband internet, telephony and mobile services. Our business products and services include enterprise-grade connectivity, data center, hosting and managed solutions, as well as information technology solutions with customers ranging from small and medium enterprises to international companies and governmental agencies. In addition, Liberty Latin America operates a sub-sea and terrestrial fiber optic cable network that connects over 40 markets in the region.

Liberty Latin America has three separate classes of common shares, which are traded on the NASDAQ Global Select Market under the symbols “LILA” (Class A) and “LILAK” (Class C), and on the OTC link under the symbol “LILAB” (Class B). For more information, please visit www.lla.com.

La Fundación de Caridad de Cable & Wireless otorgará fondos por US$290.000 para mejorar la vida de niños en el Caribe

Se realizarán cinco asignaciones de fondos a diferentes proyectos educativos en el Caribe

CaribPR Wire, MIAMI, March 16, 2018: La Fundación de Caridad de Cable & Wireless anunció hoy que aportará fondos adicionales de más de US$290.000 a proyectos que mejorarán la vida de los niños en las áreas del Caribe impactadas por los huracanes del año pasado. Esto se suma a la donación inicial de la Fundación de US$100.000 a ShelterBox destinada a las tareas posteriores a los huracanes y a la limpieza del hogar de niños CHANCES en Domínica como parte del Día de Misión anual de C&W Communications.

El otorgamiento de nuevos fondos –compuesto por cinco donaciones individuales– es una continuación de los planes de la Fundación para reestablecer y reconstruir los países afectados. Estas asignaciones respaldarán servicios de educación esenciales en algunos de los países más afectados, entre los que se encuentran las Islas Vírgenes Británicas (BVI), las Islas Turcas y Caicos (TCI), Domínica y Anguila.

Los fondos de la Fundación se emplearán de la siguiente manera:

En las Islas Vírgenes Británicas (BVI): US$100.000 se utilizarán para reemplazar el techo en la única escuela secundaria en Virgin Gorda, Bregado Flax Secondary School. US$25.000 se utilizarán para realizar reparaciones en la escuela para niños discapacitados Eslyn Richiez Henly School.

En las Islas Turcas y Caicos (TCI) , se emplearán US$100.000 en la compra de computadoras, impresoras, escritorios y sillas para los niños de la Osetta Jolly Primary School.

, se emplearán en la compra de computadoras, impresoras, escritorios y sillas para los niños de la Osetta Jolly Primary School. En Domínica , se utilizarán US$45.000 para renovar el laboratorio de informática de la Roseau Primary School a través de la adquisición de equipamiento esencial como computadoras, proyectores, pantallas planas e impresoras.

, se utilizarán para renovar el laboratorio de informática de la Roseau Primary School a través de la adquisición de equipamiento esencial como computadoras, proyectores, pantallas planas e impresoras. En Anguilla, se gastarán US$22.500 en la adquisición de suministros y la reparación de las puertas, las ventanas y el techo de la Bethel Pre-School en asociación con el Distrito Rotary 7020.

La Junta Directiva de la Fundación de Caridad de Cable & Wireless seleccionó estos proyectos porque consideró que tendrán un impacto positivo a largo plazo en muchos niños y sus familias.

Además, se alinean con los objetivos estratégicos de la Fundación con respecto a la educación y el impulso a las comunidades.

Gina Colesanti, Directora de la Fundación de Caridad de Cable & Wireless, dijo: “Es un honor realizar estas asignaciones de fondos que tanto se necesitan para mejorar la vida de niños que sufrieron el impacto de la temporada de huracanes de 2017 en el Caribe. A través de la reconstrucción y reparación de escuelas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), las Islas Turcas y Caicos (TCI), Domínica y Anguila, estamos creando un mejor ambiente para que estos niños aprendan y crezcan brindándoles un gran comienzo en sus vidas y preparándolos para un futuro exitoso”.

Colesanti también le agradeció a los principales patrocinadores de la Fundación, entre los que se encuentran Sterlite, la Liga Premier, Anixter, Evolution Digital, One Caribbean, Lorac, HBO Latin America, Advantage Communications, Deloitte y Telenet. Su generosidad contribuyó al US$1 millón de dólares que la Fundación ha recaudado hasta el momento, que incluye los US$500.000 dólares de fondo inicial que aportó C&W Communications al momento de su lanzamiento.

La Fundación de Caridad de Cable & Wireless fue creada por C&W Communications inicialmente como respuesta a la crisis humanitaria ocasionada por los devastadores huracanes en 2017. Esta Fundación es crecientemente la plataforma de la compañía para impulsar el desarrollo social en la región, ya que se esfuerza por cumplir con su misión de conectar comunidades y transformar vidas, por medio del otorgamiento de fondos para proyectos de educación e impulso tales como estas cinco iniciativas. La Fundación está trabajando en otros proyectos que anunciará con más detalles oportunamente.

Para conocer más información sobre la Fundación de Caridad de Cable & Wireless, visite cwc.com o siga a C&W Communications en Twitter.

Acerca de C&W Communications

C&W es un proveedor de servicios completos de comunicaciones y entretenimientos que brinda servicios móviles, de telefonía, de banda ancha y de video líderes en el mercado a consumidores de 18 países. A través de su división de negocios, C&W brinda servicios nacionales e internacionales de gestión de redes, hosting de centros de datos y soluciones de servicios de TI personalizadas mediante tecnología en la Nube para servir a gobiernos y negocios. C&W también opera una red de fibra submarina de última generación –la más extensa en la región–.

Lea más información en www.cwc.com o siga a C&W en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Liberty Latin America

Liberty Latin America Ltd. (“Liberty Latin America”) es una compañía de telecomunicaciones líder que opera en más de 20 países en América Latina y el Caribe bajo las marcas al consumidor VTR, Flow, Liberty, Más Móvil y BTC. Los servicios de entretenimiento y comunicaciones que les ofrecemos a nuestros clientes corporativos y residenciales en la región incluyen crecientemente combinaciones de servicios que contienen servicios móviles, de telefonía, de Internet de banda ancha y de video digital. Nuestros productos y servicios corporativos incluyen soluciones gestionadas, de hosting, de Datacenter y de conectividad corporativa así como también soluciones de tecnología de la información que les brindamos a clientes que son desde pequeñas y medianas empresas hasta compañías internacionales y agencias gubernamentales. Además, Liberty Latin America opera una red de cable de fibra óptica terrestre y submarina que conecta a más de 40 mercados en la región.

Liberty Latin America cuenta con tres clases separadas de acciones comunes, que cotizan en el mercado selecto global NASDAQ bajo los símbolos “LILA” (Clase A) y “LILAK” (Clase C) y en el OTC Link bajo el símbolo “LILAB” (Clase B). Para más información, por favor visite www.lla.com.