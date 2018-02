Operating Momentum Building with 45,000 Organic RGU Adds in 2017

254,000 New Build/Upgrades in 2017, Creating Platform for Future Growth

CaribPR Wire, MIAMI, FL, Feb. 15, 2018: Cable & Wireless Communications Limited (”C&W”) is a leading telecommunications operator in its consumer markets, which are predominantly located in the Caribbean and Latin America, providing entertainment, information and communication services to 3.4 million mobile, 0.6 million internet, 0.6 million fixed-line telephony and 0.4 million video subscribers. In addition, C&W delivers B2B services and provides wholesale services over its sub-sea and terrestrial networks that connect over 40 markets across the region.

Acquisition of C&W

On May 16, 2016, a subsidiary of Liberty Global plc acquired C&W (the “Liberty Latin America Transaction”). C&W was subsequently contributed to Liberty Latin America as part of the split-off from Liberty Global plc on December 29, 2017. Revenue, Adjusted Segment EBITDA and subscriber statistics have been presented herein using Liberty Latin America’s definitions for all periods presented unless otherwise noted. Significant policy adjustments have been considered in our calculation of rebased growth rates for revenue and Adjusted Segment EBITDA. A reconciliation of net loss to Adjusted Segment EBITDA is included in the Financial Results, Adjusted Segment EBITDA Reconciliation and Property, Equipment & Intangible Asset Additions section below. In addition, effective for the 2016 fiscal year, C&W changed its fiscal year end from March 31 to December 31 to conform with Liberty Latin America.

Operating highlights2:

RGU additions of 30,000 in Q4 took FY 2017 additions to 45,000. Broadband RGU additions of 21,000 in Q4.

• Network upgrades and improved go-to-market approach led to gains of 15,000 in Jamaica and 7,000 across our other Caribbean markets.

• Panama leveraged its upgraded fixed infrastructure to increase sales of Mast3r bundles, however this was more than offset by churn on our legacy footprint leading to a decline of 1,000 RGUs.

• We doubled the number of next-generation WiFi “Connect Boxes” across our broadband subscriber base in Q4 2017 to 55,000; significantly enhancing the quality of the in-home broadband experience for our customers. Video additions of 3,000 RGUs in Q4, first overall net additions recorded in five quarters.

• Excluding DTH losses of 4,000 in Panama, our fixed video RGUs grew by 7,000 across C&W’s markets.

• Jamaica grew strongly, benefiting from network investments and our unique Premier League content, which is a core asset of Flow Sports – the leading sports channel in the English-speaking Caribbean. Fixed voice additions of 6,000 in Q4, taking 2017 additions to 13,000.

• Increased focus on bundles has been driving demand, primarily in Panama, Trinidad and Jamaica in 2017.

Mobile subscribers declined by 42,000 in Q4. Continued growth in Jamaica (23,000 additions) was more than offset by declines in Panama (61,000 decline) and the Bahamas (11,000 decline). The Panama decline reflects our ongoing focus on higher ARPU customers and competitive intensity in the market, while increased competition continued to impact the Bahamas.

New build and upgrade initiatives delivered approximately 90,000 premises in Q4, bringing the 2017 total to 254,000 new or upgraded homes.

C&W Footnotes

1. The financial figures contained in this release are prepared in accordance with IASB-IFRS. C&W’s financial condition and results of operations are included in Liberty Latin America’s consolidated financial statements under U.S. GAAP. There are significant differences between the U.S. GAAP and IASB-IFRS presentations of our consolidated financial statements.

2. With the exception of the presentation of SOHO RGUs, subscriber statistics are generally presented in accordance with Liberty Latin America’s policies. SOHO subscribers have not been included in C&W’s RGU counts pending further verification. During the year ended December 31, 2017, Liberty Latin America’s review of C&W’s subscriber counting policies has resulted in a total reduction of 223,000 Customer Relationships, 246,600 RGUs, largely consisting of inactive and low-ARPU customers. The review of C&W’s subscribers is ongoing and further adjustments are possible.

During September 2017, Hurricanes Irma and Maria caused significant damage to our operations in certain geographies within C&W, including the British Virgin Islands and Dominica, and to a lesser extent Turks & Caicos, the Bahamas, Anguilla, Antigua and other smaller markets, resulting in disruptions to our telecommunications services within these islands. With the exception of the Bahamas, all of these C&W markets are included in the “Other C&W” category in the accompanying table. Homes passed counts for the British Virgin Islands, Dominica, and Anguilla reflect the pre-hurricane homes passed as of August 31, 2017. As of December 31, 2017, services to most of our fixed-line customers have not yet been restored in the British Virgin Islands, Dominica and Anguilla. While mobile services have been largely restored in these markets, we are still in the process of completing the restoration of our mobile network infrastructure.

About C&W Communications

C&W is a full service communications and entertainment provider that delivers market-leading video, broadband, telephony and mobile services to consumers in 18 countries. Through its business division, C&W provides data center hosting, domestic and international managed network services, and customized IT service solutions, utilizing cloud technology to serve business and government customers.

C&W also operates a state-of-the-art submarine fiber network – the most extensive in the region.

Learn more at www.cwc.com, or follow C&W on LinkedIn, Facebook or Twitter.

About Liberty Latin America

Liberty Latin America Ltd. (“Liberty Latin America”) is a leading telecommunications company operating in over 20 countries across Latin America and the Caribbean under the consumer brands VTR, Flow, Liberty, Más Móvil and BTC. The communications and entertainment services that we offer to our residential and business customers in the region increasingly include combinations of services comprised of digital video, broadband internet, telephony and mobile services. Our business products and services include enterprise-grade connectivity, data center, hosting and managed solutions, as well as information technology solutions with customers ranging from small and medium enterprises to international companies and governmental agencies. In addition, Liberty Latin America operates a sub-sea and terrestrial fiber optic cable network that connects over 40 markets in the region.

Liberty Latin America has three separate classes of common shares, which are traded on the NASDAQ Global Select Market under the symbols “LILA” (Class A) and “LILAK” (Class C), and on the OTC link under the symbol “LILAB” (Class B).

For more information, please visit www.lla.com.

Cable & Wireless reporta los resultados preliminares de 2017¹

Auge de operaciones con 45.000 adiciones de unidades generadoras de ingresos (RGUs) orgánicas en 2017

254.000 nuevas construcciones/mejoras en 2017 crean una plataforma para el crecimiento futuro

CaribPR Wire, MIAMI, Feb. 15, 2018: Cable & Wireless Communications Limited (”C&W”) es una compañía operadora de servicios de telecomunicaciones líder en sus mercados al consumidor, en su mayoría ubicados en América Latina y el Caribe. La compañía le brinda servicios de comunicación, información y entretenimiento a 3,4 millones de suscriptores de servicios móviles, 0,6 millones de suscriptores de servicios de Internet, 0,6 millones de suscriptores de servicios de telefonía fija y 0.4 millones de suscriptores de servicios de video. Además, C&W brinda servicios de B2B y servicios mayoristas a través de sus redes terrestres y submarinas que conectan más de 40 mercados en la región.

Adquisición de C&W

El 16 de mayo de 2016, una subsidiaria de Liberty Global PLC adquirió C&W (la “Transacción Liberty Latin America”). C&W pasó a formar parte de Liberty Latin America como parte de la separación de Liberty Global PLC el 29 de diciembre de 2017. Se han presentado el ingreso, el índice ajustado UIDA (Utilidades antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) y las estadísticas de suscriptores utilizando las definiciones de Liberty Latin America para todos períodos presentados a menos que se haya indicado lo contrario. En nuestro cálculo de índices de crecimiento rebasados en pos del índice ajustado UIDA y el ingreso, se han considerado significativos ajustes a las políticas. En la sección Resultados financieros, conciliación del índice ajustado UIDA & adiciones de activos intangibles, equipos y bienes, se incluye una conciliación de la pérdida neta con respecto al índice ajustado UIDA. Además, con vigencia en el año fiscal 2016, C&W modificó la finalización de su año fiscal del 31 de marzo al 31 de diciembre a fin de adaptarse a Liberty Latin America.

Cuestiones operativas a destacar2:

Debido a la adición de 30.000 unidades generadoras de ingresos (RGUs) en el cuarto trimestre, el año fiscal 2017 cerró con 45.000 adiciones. 21.000 adiciones de unidades generadoras de ingresos (RGUs) en banda ancha en el cuarto trimestre.

• La actualización de la red y el acercamiento de comercialización mejorado resultaron en un aumento de 15.000 en Jamaica y 7.000 en nuestros otros mercados del Caribe.

• Panamá impulsó su infraestructura fija mejorada a fin de incrementar las ventas de paquetes de Mast3r. Sin embargo, esto fue más que compensado por una rotación en nuestra red de legado, lo que ocasionó una reducción de 1.000 unidades generadoras de ingresos (RGUs).

• Duplicamos la cantidad de “Cajas de conexión” de WiFi de próxima generación en nuestra base de suscriptores de banda ancha en el cuarto trimestre de 2017, por lo que alcanzamos 55.000. Esto mejoró significativamente la calidad de la experiencia de nuestros clientes con respecto a los servicios de banda ancha residenciales. 3.000 nuevas adiciones de unidades generadoras de ingresos (RGUs) de servicios de video en el cuarto trimestre, lo que representa las primeras adiciones netas generales registradas en los últimos cinco trimestres.

• Sin contar la pérdida de 4.000 DTH en Panamá, la cantidad de unidades generadoras de ingreso (RGUs) de servicios de video fijo aumentó en 7.000 en los mercados de C&W.

• Jamaica tuvo un fuerte crecimiento y se benefició de las inversiones de red y nuestro contenido de la Liga Premier único, un recurso clave de Flow Sports, el canal anglosajón líder en el sector de habla inglesa del Caribe. Debido a que se adicionaron 6.000 unidades de voz fija en el cuarto trimestre, el 2017 cerró con 13.000 adiciones.

• Un mayor enfoque en paquetes ha impulsado la demanda, principalmente en Panamá, Trinidad y Jamaica en 2017.

La cantidad de suscriptores de servicios móviles se redujo en 42.000 en el cuarto trimestre. El crecimiento continuo en Jamaica (23.000 adiciones) fue más que compensado por reducciones en Panamá (61.000 disminuciones) y Bahamas (11.000 disminuciones). La reducción en Panamá refleja nuestro continuo enfoque en los clientes de mayor ingreso promedio por usuario y una intensidad competitiva en el mercado, mientras que un aumento en la competencia continuó impactando Bahamas.

Las iniciativas de nuevas construcciones y mejoras resultaron en aproximadamente 90.000 instalaciones en el cuarto trimestre, lo que suma en 2017 un total de 254.000 hogares nuevos o mejorados.

Notas al pie de C&W

1. Las figuras financieras del presente reporte fueron preparadas conforme a los Estándares de Reportes Financieros Internacionales de la Junta Directiva de las Normas de Contaduría Internacionales (IASB-IFRS). El estado financiero y los resultados de operaciones de C&W serán incluidos en las declaraciones financieras consolidadas de Liberty Latin America conforme a los principios de contaduría generalmente aceptados en Estados Unidos (U.S. GAAP). Existen diferencias significativas entre las presentaciones de las declaraciones financieras consolidadas conforme a los U.S. GAAP y a los IASB-IFRS.

2. A excepción de la presentación de las unidades de generación de ingreso (RGUs) de SOHO, las estadísticas de suscriptores generalmente se presentan en conformidad con las políticas de Liberty Latin America. No se ha incluido a los suscriptores de SOHO en el conteo de unidades de generación de ingreso (RGUs) de C&W, pendiente de verificación. Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2017, la revisión de las políticas de conteo de suscriptores de C&W por parte de Liberty Latin America ha reflejado una reducción total de 223.000 relaciones con clientes, 246.000 unidades generadoras de ingresos (RGUs), lo que consiste en mayor parte en clientes de bajo ingreso promedio por usuario y clientes inactivos. Todavía se está realizando la revisión de los suscriptores de C&W, por lo que es posible que se realicen cambios adicionales.

Durante septiembre de 2017, los Huracanes Irma y María les causaron daños significativos a nuestras operaciones en ciertas geografías de C&W, incluidas las Islas Vírgenes Británicas y Domínica, y –en menor medida– Turcas & Caicos, las Bahamas, Anguila, Antigua y otros pequeños mercados. Esto resultó en interrupciones a nuestros servicios de telecomunicaciones en estas islas. A excepción de Bahamas, todos estos mercados de C&W están incluidos en la categoría “Otra C&W” en la tabla adjunta. Los recuentos de hogares para las Islas Vírgenes Británicas, Dominica y Anguila reflejan las viviendas aprobadas antes del huracán al 31 de agosto de 2017. Al 31 de diciembre de 2017, los servicios para la mayoría de nuestros clientes de línea fija aún no han sido restaurados en las Islas Vírgenes Británicas, Dominica y Anguila. Si bien los servicios móviles se han restaurado en gran medida en estos mercados, todavía estamos en el proceso de completar la restauración de nuestra infraestructura de red móvil.

Acerca de C&W Communications

C&W es un proveedor de servicios completos de comunicaciones y entretenimientos que brinda servicios móviles, de telefonía, de banda ancha y de video líderes en el mercado a consumidores de 18 países. A través de su división de negocios, C&W brinda servicios nacionales e internacionales de gestión de redes, hosting de centros de datos y soluciones de servicios de TI personalizadas mediante tecnología en la Nube para servir a gobiernos y negocios.

C&W también opera una red de fibra submarina de última generación –la más extensa en la región.

Lea más información en www.cwc.com o siga a C&W en LinkedIn, Facebook o Twitter.

Acerca de Liberty Latin America

Liberty Latin America Ltd. (“Liberty Latin America”) es una compañía de telecomunicaciones líder que opera en más de 20 países en América Latina y el Caribe bajo las marcas al consumidor VTR, Flow, Liberty, Más Móvil y BTC. Los servicios de entretenimiento y comunicaciones que les ofrecemos a nuestros clientes corporativos y residenciales en la región incluyen crecientemente combinaciones de servicios que contienen servicios móviles, de telefonía, de Internet de banda ancha y de video digital. Nuestros productos y servicios corporativos incluyen soluciones gestionadas, de hosting, de Datacenter y de conectividad corporativa así como también soluciones de tecnología de la información que les brindamos a clientes que son desde pequeñas y medianas empresas hasta compañías internacionales y agencias gubernamentales. Además, Liberty Latin America opera una red de cable de fibra óptica terrestre y submarina que conecta a más de 40 mercados en la región.

Liberty Latin America cuenta con tres clases separadas de acciones comunes, que cotizan en el mercado selecto global NASDAQ bajo los símbolos “LILA” (Clase A) y “LILAK” (Clase C) y en el OTC Link bajo el símbolo “LILAB” (Clase B).

Para más información, por favor visite www.lla.com.