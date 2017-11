Return to RGU Growth with 20,000 Adds; Rebased Revenue Growth1 +1%

165,000 New Build / Upgrades YTD & Hurricane Recovery Underway

CaribPR Wire, MIAMI, Nov. 02, 2017: Cable & Wireless Communications Limited (”C&W”) is a leading telecommunications operator in its consumer markets, which are predominantly located in the Caribbean and Latin America, providing entertainment, information and communication services to 3.5 million mobile, 0.4 million television, 0.6 million internet and 0.6 million fixed-line telephony subscribers2. In addition, C&W delivers B2B services and provides wholesale services over its sub-sea and terrestrial networks that connect over 40 markets across the region.

Liberty Global’s Acquisition of C&W

On May 16, 2016, a subsidiary of Liberty Global acquired C&W (the “Liberty Global Transaction”). Revenue and subscriber statistics have been presented herein using Liberty Global’s definitions for all periods presented unless otherwise noted. Further adjustments to these metrics are possible as the integration process continues. Significant policy adjustments have been considered in our calculation of rebased growth rates for revenue. For additional information on Liberty Global’s definition of rebased growth rates, see footnote 5. In addition, effective for the 2016 fiscal year, C&W changed its fiscal year end from March 31 to December 31 to conform with Liberty Global.

Operating highlights:

RGU 3 additions of 20,000 in Q3 took YTD additions to 15,000• Broadband 4 RGU additions of 10,000 in Q3, compared to a decline in Q2 • Network upgrades and improved product offering led to gains of 4,000 and 6,000 in Panama and Jamaica, respectively • 23,000 next-generation WiFi “Connect Boxes” across our broadband subscriber base at the end of Q3 2017; significantly enhancing the quality of the in-home broadband experience • Video decline of 4,000 RGUs in Q3, in-line with Q2 losses • New bundles were introduced in Trinidad; however, the underlying headwinds from over-the-top services continued, resulting in video attrition of 3,000. In Panama, our cable video gains were offset by DTH losses • Fixed voice additions of 14,000 in Q3, compared to a 9,000 decline in Q2 • Bundles driving demand in Jamaica, Trinidad and Panama

additions of 20,000 in Q3 took YTD additions to 15,000• Broadband RGU additions of 10,000 in Q3, compared to a decline in Q2 Mobile subscribers 5 declined by 43,000 in Q3• Subscribers in Panama fell by 22,000 as we repositioned our offers to focus on higher ARPU customers. New competition in the Bahamas continued to impact our business and drove a 19,000 reduction in mobile subscribers

declined by 43,000 in Q3• Subscribers in Panama fell by 22,000 as we repositioned our offers to focus on higher ARPU customers. New competition in the Bahamas continued to impact our business and drove a 19,000 reduction in mobile subscribers New build and upgrade initiatives delivered approximately 85,000 premises in Q3, bringing the YTD total to approximately 165,000 new or upgraded homes

Update on Impacts of Hurricanes Irma and Maria:

In September 2017, Hurricanes Irma and Maria impacted a number of our markets in the Caribbean

Portions of C&W’s mobile and fixed networks were significantly damaged as a result of the hurricanes, most notably in the British Virgin Islands and Dominica. In addition, impacted markets are dealing with extensive damage to homes, businesses and essential infrastructure. In these collective areas, our mobile services are largely restored, however significant portions of the fixed networks are not currently operational

We are committed to helping people across the Caribbean region recover and rebuild. To that end we launched the Cable & Wireless Charitable Foundation which will distribute funds to assist victims of the hurricanes. We have also provided credits to mobile customers in impacted C&W markets

We currently estimate that more than $50 million of property and equipment additions would be required to restore 100% of the damaged networks in the impacted C&W markets, and that the effects of the hurricanes will negatively impact C&W’s revenue and Adjusted Segment EBITDA by between $15 million and $25 million during Q4 2017. Although these negative impacts will decline as the networks are restored and customers are reconnected, we expect that the adverse impacts of the hurricanes on CWC’s revenue and Adjusted Segment EBITDA may continue throughout 2018 and beyond. These estimates are preliminary and are subject to change

We are part of an integrated group property and business interruption insurance program covering all impacted markets up to a limit of $75 million per occurrence, which is generally subject to approximately $15 million per occurrence of self-insurance• This policy is subject to the normal terms and conditions applicable to this type of insurance. We expect that the insurance recovery will only cover a portion of the incurred losses of each of our impacted businesses

We have not recognized any potential insurance proceeds related to the hurricane losses, and we do not currently expect to receive any significant reimbursements in 2017

Footnotes

For purposes of calculating rebased growth rates on a comparable basis, we have adjusted the historical revenue for the three months ended September 30, 2016 to (i) reflect the impacts of the alignment to Liberty Global’s accounting policies, (ii) include the pre-acquisition revenue of entities we acquired during the current period for the three months ended September 30, 2016 to the same extent that the revenue of such entities are included in our results for the three months ended September 30, 2017 and (iii) reflect the translation of our rebased amounts for the three months ended September 30, 2016 at the applicable average foreign currency exchange rates that were used to translate our results for the three months ended September 30, 2017. The adjustments reflected in our rebased amounts have not been prepared with a view towards complying with Article 11 of Regulation S-X. In addition, the rebased growth rates are not necessarily indicative of the rebased revenue that would have occurred if Liberty Global’s acquisition of C&W had occurred on the date assumed for purposes of calculating our rebased amounts or the revenue that will occur in the future. The rebased revenue growth percentage has been presented as a basis for assessing growth rates on a comparable basis, and is not presented as a measure of our pro forma financial performance. During September 2017, Hurricanes Irma and Maria caused significant damage to our operations in certain geographies within C&W, including the British Virgin Islands and Dominica, and to a lesser extent Turks & Caicos, the Bahamas, Anguilla, Antigua and other smaller markets, resulting in disruptions to our telecommunications services within these islands. The subscriber counts for British Virgin Islands, Dominica, Anguilla and Turks & Caicos reflect the pre-hurricane subscriber counts as of August 31, 2017 as we are still in the process of assessing the impacts of the hurricanes on our networks and subscriber counts in these markets. As of October 25, 2017, we estimate that we have not yet been able to restore services to the majority of our aggregate fixed-line customers and RGUs in the British Virgin Islands, Dominica, Anguilla and Turks & Caicos. While mobile services have been largely restored in these markets, we are still in the process of repairing our mobile network infrastructure. RGU is separately a Basic Video Subscriber, Enhanced Video Subscriber, DTH Subscriber, Internet Subscriber or Telephony Subscriber (each as defined and described below). A home, residential multiple dwelling unit, or commercial unit may contain one or more RGUs. For example, if a residential customer in our Austrian market subscribed to our enhanced video service, fixed-line telephony service and broadband internet service, the customer would constitute three RGUs. Total RGUs is the sum of Basic Video, Enhanced Video, DTH, Internet and Telephony Subscribers. RGUs generally are counted on a unique premises basis such that a given premises does not count as more than one RGU for any given service. On the other hand, if an individual receives one of our services in two premises (e.g., a primary home and a vacation home), that individual will count as two RGUs for that service. Each bundled cable, internet or telephony service is counted as a separate RGU regardless of the nature of any bundling discount or promotion. Non-paying subscribers are counted as subscribers during their free promotional service period. Some of these subscribers may choose to disconnect after their free service period. Services offered without charge on a long-term basis (e.g., VIP subscribers or free service to employees) generally are not counted as RGUs. We do not include subscriptions to mobile services in our externally reported RGU counts. In this regard, our September 30, 2017 RGU counts exclude our separately reported postpaid and prepaid mobile subscribers. Internet Subscriber is a home, residential multiple dwelling unit or commercial unit that receives internet services over our networks, or that we service through a partner network (defined below). Our Internet Subscribers do not include customers that receive services from dial-up connections. Our mobile subscriber count represents the number of active subscriber identification module (“SIM”) cards in service rather than services provided. For example, if a mobile subscriber has both a data and voice plan on a smartphone this would equate to one mobile subscriber. Alternatively, a subscriber who has a voice and data plan for a mobile handset and a data plan for a laptop (via a dongle) would be counted as two mobile subscribers. Customers who do not pay a recurring monthly fee are excluded from our mobile telephony subscriber counts after periods of inactivity ranging from 30 to 90 days, based on industry standards within the respective country.

About C&W Communications

C&W is a full service communications and entertainment provider that delivers market-leading video, broadband, telephony and mobile services to consumers in 18 countries. Through its business division, C&W provides data center hosting, domestic and international managed network services, and customized IT service solutions, utilizing cloud technology to serve business and government customers.

C&W also operates a state-of-the-art submarine fiber network – the most extensive in the region.

Learn more at www.cwc.com, or follow C&W on LinkedIn, Facebook or Twitter.

About Liberty Global

Liberty Global is the world’s largest international TV and broadband company, with operations in more than 30 countries across Europe, Latin America and the Caribbean. We invest in the infrastructure that empowers our customers to make the most of the digital revolution. Our scale and commitment to innovation enable us to develop market-leading products delivered through next-generation networks that connect our over 24 million customers who subscribe to over 50 million television, broadband internet and telephony services. We also serve over 10 million mobile subscribers and offer WiFi service across 10 million access points.

Liberty Global’s businesses are comprised of two stocks: the Liberty Global Group (NASDAQ:LBTYA) (NASDAQ:LBTYB) (NASDAQ:LBTYK) for our European operations, and the LiLAC Group (NASDAQ:LILA) (NASDAQ:LILAK) (OTC Link:LILAB) which consists of our operations in Latin America and the Caribbean.

The Liberty Global Group operates in 12 European countries under the consumer brands Virgin Media, Unitymedia, Telenet and UPC. The Liberty Global Group also owns 50% of VodafoneZiggo, a Dutch joint venture, which has 4 million customers, 10 million fixed-line subscribers and 5 million mobile subscribers. The LiLAC Group operates in over 20 countries in Latin America and the Caribbean under the consumer brands VTR, Flow, Liberty, Más Móvil and BTC. In addition, the LiLAC Group operates a sub-sea fiber network throughout the region in over 40 markets.

For more information, please visit www.libertyglobal.com.

Cable & Wireless reporta los resultados preliminares del tercer trimestre de 2017

La compañía retomó el aumento de las unidades generadoras de ingresos (RGUs) con 20.000 adiciones; incremento del ingreso con rebase de +1%

165.000 nuevas construcciones/actualizaciones desde el comienzo del año hasta la fecha & tareas de recuperación en proceso debido a los daños ocasionados por los huracanes

CaribPR Wire, MIAMI, Nov. 02, 2017: Cable & Wireless Communications Limited (”CWC”) es la compañía operadora de servicios de telecomunicaciones líder en sus mercados al consumidor, en su mayoría ubicados en América Latina y el Caribe. La compañía le brinda servicios de comunicación, información y entretenimiento a 3,5 millones de suscriptores de servicios móviles, 0,4 millones de suscriptores de servicios de televisión, 0,6 millones de suscriptores de servicios de Internet y 0,6 millones de suscriptores de servicios de telefonía fija3. Además, C&W brinda servicios de B2B y servicios mayoristas a través de sus redes terrestres y submarinas que conectan más de 40 mercados en la región.

Adquisición de C&W por parte de Liberty Global

El 16 de mayo de 2016, una subsidiaria de Liberty Global adquirió CWC (la “Transacción Liberty Global”). Se han presentado el ingreso, el índice ajustado UIDA4 (Utilidades antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) y las estadísticas de suscriptores utilizando las definiciones de Liberty Global para todos los períodos presentados a menos que se haya indicado lo contrario. A medida que el proceso de integración continúa, es probable que se realicen ajustes. En nuestro cálculo de índices de crecimiento rebasados en pos del índice ajustado UIDA y el ingreso, se han considerado significativos ajustes a las políticas. Para conocer más información sobre la definición de Liberty Global del índice ajustado UIDA y los índices de crecimiento rebasados, vea las notas 4 y 5 respectivamente al pie de página. En la sección Resultados financieros, conciliación del índice ajustado UIDA & adiciones de activos intangibles, equipos y bienes6, se incluye una conciliación de la ganancia neta (pérdida) con respecto al índice ajustado UIDA. Además, con vigencia en el año fiscal 2016, C&W modificó la finalización de su año fiscal del 31 de marzo al 31 de diciembre a fin de adaptarse a Liberty Global.

Cuestiones operativas a destacar:

Debido a las 20.000 nuevas unidades generadoras de ingresos (RGU3) en el tercer trimestre, el incremento de adiciones desde el comienzo del año a la fecha alcanza los 15.000 • La adición de 10.000 unidades generadoras de ingresos (RGU) de banda ancha4 en el tercer trimestre se compara con una disminución en el segundo trimestre • Las actualizaciones de red y la oferta de productos mejorada resultó en un incremento de 4.000 y 6.000 en Panamá y Jamaica, respectivamente • 23.000 “Connect Boxes” con WiFi de próxima generación en nuestra base de suscriptores de servicios de banda ancha a finales del tercer trimestre, lo que fortaleció significativamente la calidad de la experiencia de banda ancha en el hogar • La disminución de 4.000 unidades generadoras de ingresos (RGU) de video en el tercer trimestre se mantiene en línea con las pérdidas del segundo trimestre • Se presentaron nuevos paquetes en Trinidad. Sin embargo, los vientos en contra subyacentes de los servicios de mayor categoría continuaron, por lo que hubo una disminución de video de 3.000. En Panamá, nuestros incrementos en video por cable fueron contrarrestados por pérdidas de DTH • La adición de 14.000 unidades generadoras de ingresos (RGU) de voz fija en el tercer trimestre se compara con una disminución de 9.000 en el segundo trimestre • Los paquetes generan demanda en Jamaica, Trinidad y Panamá

La cantidad de suscriptores de servicios móviles 9 disminuyó 43.000 en el tercer trimestre • La cantidad de suscriptores en Panamá se redujo en 22.000 a medida que reposicionamos nuestras ofertas a fin de enfocarnos en los clientes con un mayor ingreso promedio por usuario (ARPU). La nueva competencia en Bahamas continuó impactando en nuestro negocio y ocasionó una reducción de 19.000 suscriptores móviles

disminuyó 43.000 en el tercer trimestre Las nuevas construcciones y las iniciativas de actualización resultaron en aproximadamente 85.000 nuevos sitios en el tercer trimestre, lo que generó un total desde el comienzo del año hasta la fecha de 165.000 nuevos sitios

Actualización del impacto de los Huracanes Irma y María:

En septiembre de 2017, los Huracanes Irma y María impactaron varios de nuestros mercados en el Caribe

Como resultado de estos Huracanes, partes de las redes fijas y móviles de C&W sufrieron daños significativos, con mayor notoriedad en las Islas Vírgenes Británicas y Domínica. Además, los mercados afectados sufrieron grandes daños a hogares, negocios e infraestructura esencial. En estas áreas colectivas, ya reestablecimos la mayoría de los servicios móviles aunque grandes partes de las redes fijas todavía no están en operación

Estamos comprometidos a ayudar a los habitantes de la región del Caribe a realizar tareas de recuperación y reconstrucción. Con esta finalidad, lanzamos la Fundación de Caridad de Cable & Wireless, que distribuirá fondos para asistir a las víctimas de los Huracanes. Además, les otorgamos crédito a nuestros clientes de servicios móviles en los mercados de C&W impactados

Calculamos que se necesitarán más de $50 millones en bienes y equipamiento para reestablecer el 100% de las redes dañadas en los mercados de C&W impactados. El efecto de los Huracanes tendrá un impacto negativo en el índice ajustado UIDA (Utilidades antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) y el ingreso de C&W de entre $15 y $25 millones en el cuarto trimestre del 2017. Aunque este impacto negativo se reducirá a medida que se reestablezcan las redes y los clientes recuperen la conexión, el impacto adverso de los Huracanes en el índice ajustado UIDA (Utilidades antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) y el ingreso de C&W podría continuar en todo el 2018 y más. Estos cálculos son preliminares y están sujetos a modificaciones

Somos parte de un programa integrado de seguro de propiedad comercial y de interrupción de negocios que cubre todos los mercados afectados hasta un límite de $75 millones por incidentes, que generalmente está sujeto a aproximadamente $15 millones por incidentes de autoseguro Esta política está sujeta a los términos y condiciones normales aplicables a este tipo de seguro. Esperamos que la recuperación del seguro solo cubra una parte de las pérdidas incurridas de cada uno de nuestros negocios impactados

No hemos reconocido ningún posible producto de seguro relacionado con las pérdidas por huracanes, y actualmente no esperamos recibir reembolsos significativos en 2017

Notas al pie de página

A fin de calcular los índices de crecimiento con rebase sobre una base de comparación para el grupo prestatario C&W, hemos ajustado el ingreso histórico y el índice ajustado UIDA para el período de tres y nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 para (i) reflejar el impacto del alineamiento con las políticas de contaduría de Liberty Global, (ii) incluir el ingreso de pre-adquisición y el flujo de caja operativo (OCF) del segmento de las entidades perfiladas, para el período de tres y nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 al mismo punto que dicho ingreso y dicho segmento, como se define a continuación, estén incluidos en los resultados de nuestros períodos de tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2017 y (iii) reflejar la transición de nuestras cantidades con rebase para el período de tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2016 a los índices de intercambio de moneda extranjera promedio aplicables utilizados para traducir los resultados de C&W en los períodos de tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2017. Los ajustes reflejados en nuestras cantidades con rebase no han sido preparados a fin de cumplir con el Artículo 11 de la Regulación S-X. Además, los índices de crecimiento con rebase no necesariamente indican el ingreso con rebase que hubiese tenido lugar en caso de que la adquisición de C&W hubiese ocurrido en la fecha asumida con propósitos de calcular nuestras cantidades con rebase o el ingreso que tendrá lugar en el futuro. Se han presentado los porcentajes de crecimiento con rebase como base para evaluar los índices comparables con base comparable, y éstos no se presentan como medida de nuestro rendimiento financiero pro forma. Durante septiembre de 2017, los Huracanes Irma y María ocasionaron daños significativos en nuestras operaciones en ciertos lugares geográficos en los que opera C&W, incluidas las Islas Vírgenes Británicas y Domínica. Aunque en menor medida, también se produjeron daños en las islas Turcas y Caicos, las Bahamas, Anguila, Antigua y otros mercados más pequeños, lo que resultó en interrupciones a nuestros servicios de telecomunicaciones en estas islas. Los conteos de suscriptores de las Islas Vírgenes Británicas, Domínica, Anguila y las islas Turcas y Caicos reflejan el conteo de suscriptores antes de los Huracanes al 31 de agosto de 2017, ya que todavía estamos evaluando el impacto de estos fenómenos en nuestras redes y los conteos de suscriptores en los mercados mencionados. Al 25 de octubre de 2017, calculamos que no hemos logrado reestablecer los servicios de la mayoría de nuestros clientes de línea fija agregada y las unidades de generación de ingresos (RGU) en las Islas Vírgenes Británicas, Domínica, Anguila y las islas Turcas y Caicos. Aunque logramos reestablecer la gran mayoría de los servicios móviles en estos mercados, todavía estamos reparando nuestra infraestructura de red móvil. La unidad generadora de ingreso (RGU) es, en forma separada, un suscriptor de servicios de video básico, suscriptor de servicios de video mejorado, suscriptor de DTH, suscriptor de servicios de Internet o suscriptor de servicios de telefonía (cada uno definido como se describe más abajo). Un hogar, una unidad de inmueble en un lugar de residencias múltiples o una unidad comercial pueden contener una o más unidad generadora de ingresos (RGU). Por ejemplo, si un cliente residencial en nuestro mercado austríaco se suscribió a nuestro servicio de video mejorado, nuestro servicio de telefonía de línea fija y nuestro servicio de Internet de banda ancha, este cliente constituye tres unidades generadoras de ingresos (RGUs). La cantidad total de RGUs es la suma de los suscriptores de servicios de video básico, video mejorado, DTH, Internet y telefonía. Las RGUs se cuentan en base a una única instalación, de forma que una misma instalación no cuenta como más de una RGU por un mismo servicio. Por otro lado, si una persona recibe uno de nuestros servicios en dos instalaciones (por ejemplo, un hogar de residencia y un hogar vacacional), esa persona contará como dos RGUs para dicho servicio. Cada servicio de telefonía, Internet o cable en paquete cuenta como una RGU separada, independientemente de la naturaleza de cualquier promoción o descuento por paquete que pudiera aplicar. Los suscriptores que no paguen, cuentan como suscriptores durante el período de servicio promocional sin cargo que se les ha brindado. Es posible que algunos de estos suscriptores elijan prescindir del servicio luego del período de servicio sin cargo. Los servicios que se ofrecen sin cargo a largo plazo (por ejemplo, suscriptores de categoría VIP o los servicios gratis a los empleados) generalmente no cuentan como RGU. No incluimos suscripciones a servicios móviles en nuestro conteo de RGUs reportado de forma externa. En este sentido, nuestros conteos de RGUs al 30 de septiembre de 2017 excluyen nuestros suscriptores de servicios móviles prepagos y pospagos, reportados por separado. Un suscriptor de servicios de Internet es un hogar, una unidad de inmueble en un lugar de residencias múltiples o una unidad comercial que recibe servicios de Internet que brindamos a través de nuestras redes o redes de una compañía asociada (como se define a continuación). En nuestros suscriptores de servicios de Internet, no se incluyen clientes que reciben servicios de conexiones dial-up. Nuestro conteo de suscriptores móviles representa la cantidad de tarjetas de módulos de identificación de suscriptores (SIM) en servicio, no los servicios brindados. Por ejemplo, si un suscriptor móvil cuenta con un plan de voz y datos en su smartphone, esto equivaldría a un suscriptor de servicios móviles. Alternativamente, un suscriptor que cuenta con un plan de voz y datos en un dispositivo móvil y un plan de datos en una laptop (a través de un dongle), se contaría como dos suscriptores de servicios móviles. Los clientes que no pagan una tarifa mensual recurrente se excluyen de nuestros conteos de suscriptores de servicios de telefonía móvil luego de períodos de inactividad desde los 30 a los 90 días con base a los estándares de la industria en cada país.

Acerca de C&W Communications

C&W es un proveedor de servicios completos de comunicaciones y entretenimientos que brinda servicios móviles, de telefonía, de banda ancha y de video líderes en el mercado a consumidores de 18 países. A través de su división de negocios, C&W brinda servicios nacionales e internacionales de gestión de redes, hosting de centros de datos y soluciones de servicios de TI personalizadas mediante tecnología en la nube para servir a gobiernos y negocios.

C&W también opera una red de fibra submarina de última generación –la más extensa en la región–.

Lea más información en www.cwc.com o siga a C&W en LinkedIn, Facebook o Twitter.

Acerca de Liberty Global

Liberty Global es la compañía internacional de servicios de banda ancha y TV más grande del mundo, con operaciones en más de 30 países en Europa, América Latina y el Caribe. Liberty Global invierte en la infraestructura que le permite a sus clientes aprovechar al máximo la revolución digital. La escala y el compromiso por la innovación de Liberty Global le permite desarrollar productos líderes en el mercado a través de redes de próxima generación que conectan a sus 25 millones de clientes, quienes se suscriben a 51 millones de servicios de telefonía, Internet de banda ancha y televisión. Liberty Global también sirve a más de 10 millones de suscriptores móviles y brinda servicios de WiFi en siete millones de puntos de acceso.

Los negocios de Liberty Global comprenden dos empresas accionistas: el Grupo Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB y LBTYK) para sus operaciones en Europa y el Grupo LiLAC (NASDAQ: LILA y LILAK, OTC Link: LILAB) para sus operaciones en América Latina y el Caribe.

El Grupo Liberty Global opera en 12 países en Europa bajo las marcas al consumidor Virgin Media, Ziggo, Unitymedia, Telenet y UPC. El Grupo LiLAC opera en más de 20 países en América Latina y el Caribe bajo las marcas al consumidor VTR, Flow, Liberty, Más Móvil y BTC. Además, el Grupo LiLAC opera una red de fibra submarina en la región en más de 30 mercados.

Para más información, por favor visite www.libertyglobal.com.