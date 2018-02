CaribPR Wire, NASSAU, The Bahamas, Feb. 15, 2018: Cloud Carib, a provider of managed cloud and ICT services to businesses and governments in the Caribbean and Latin American region, completed its most successful year to date in December. The company, which launched in 2011, attracted a record number of new clients in 2017 led by organizations seeking cloud technology expertise and help understanding the risks and regulations to leverage cloud and accelerate digital transformation.

“The Caribbean and Latin America are ripe for digital transformation and technology innovation,” says Scott MacKenzie, CEO at Cloud Carib. “Technology is advancing at an exponential rate and both the public and private sector cannot keep up. Everyone is struggling to maintain the status quo, but realizing that standing still is no longer an option as the world rapidly evolves. Citizens and consumers are suffering from inaction and leading governments and organizations are finally embracing what is possible. We are on a mission to help organizations securely move their data and applications to the region’s premier cloud for added performance, availability and cost savings.”

Some noteworthy Cloud Carib milestones from 2017 include:

Doubled revenue year-over-year

Added over 40 new regional ICT jobs, with plans to add an additional 60 in 2018

Added a record number of new clients, including leading financial services organizations and governments in the region

Introduced Carib365, which allows Cloud Carib to keep client data in the Caribbean region – outside the US and Europe – thereby ensuring data privacy

Announced service extensions into Panama, Barbados and Jamaica, and additional regional sites planned for Trinidad and Tobago, the Cayman Islands, and other Central and Latin American countries

Opened the only 24×7 Command and Control Centre (C3) dedicated to managed cloud services within the Caribbean and Latin America, offering round-the-clock cloud support and service monitoring

Achieved Gold Partner status with Palo Alto Networks, a leading next-generation security company

Received the Cisco Collaboration Partner of the Year for Architectural Excellence in the Americas and CANSAC regions

Became the first Red Hat Certified Cloud Solutions Provider (CCSP) in the Caribbean and Latin American regions

Appointed Scott MacKenzie to CEO

“We’ve experienced significant growth over the last year as we continue to educate the market on the benefits of cloud infrastructure and technology services,” says MacKenzie. “We expect this growth to continue as we look to expand into Central and Latin America and other areas throughout the Caribbean over the next year.”

About Cloud Carib

Cloud Carib is the regions premier provider of managed cloud services founded upon the principles of delivering quality, agility, and value for every client. Solutions range from complex bespoke dedicated private cloud offerings to hybrid cloud services. Every solution provides clients with controlled costs, unrivaled levels of service, and unparalleled levels of data protection and privacy – when and where privacy matters.

For more information, please visit www.cloudcarib.com.

Cloud Carib logra un crecimiento récord a medida que las empresas del Caribe y Latinoamérica y los organismos gubernamentales buscan la transformación digital

CaribPR Wire, NASSAU, Las Bahamas, Feb. 15, 2018: Cloud Carib, un proveedor de servicios gestionados en la nube y TIC para empresas y gobiernos en la región del Caribe y Latinoamérica cerró en diciembre su año más exitoso hasta la fecha. La compañía, que fue lanzada en 2011, atrajo un número récord de nuevos clientes en 2017 liderados por organizaciones que buscan experiencia en tecnología en la nube y asistencia para comprender los riesgos y las regulaciones a fin de aprovechar la nube y acelerar la transformación digital.

“El Caribe y Latinoamérica están listos para la transformación digital y la innovación tecnológica”, afirma Scott MacKenzie, director general de Cloud Carib. “La tecnología avanza a un ritmo exponencial y ni el sector público ni el privado pueden mantener el ritmo. Todos luchan por mantener el status quo y se dan cuenta de que quedarse inactivos ya no es una opción dado que el mundo evoluciona con rapidez. Los ciudadanos y los consumidores sufren de inacción y los principales gobiernos y organizaciones finalmente están adoptando lo que es posible. Nuestra misión es ayudar a las organizaciones a trasladar de manera segura sus datos y aplicaciones a la nube principal de la región para obtener un mayor rendimiento, disponibilidad y ahorro de costos”.

Entre algunos logros significativos de Cloud Carib en 2017 se incluyen:

Ingresos duplicados año tras año

Se agregaron más de 40 nuevos empleos regionales en TIC, con planes para agregar otros 60 más en 2018.

Se ha agregado un número récord de nuevos clientes, incluidas las principales organizaciones de servicios financieros y los gobiernos de la región.

Se introdujo Carib365, que permite a Cloud Carib mantener los datos de los clientes en la región del Caribe, fuera de EE. UU. y Europa, garantizando así la privacidad de los datos.

Se anunciaron ampliaciones de servicios en Panamá, Barbados y Jamaica, y se planificaron sitios regionales adicionales para Trinidad y Tobago, las Islas Caimán y otros países de América Central y Lationamérica.

Se inauguró el único Centro de Comando y Control (C3) 24×7 dedicado a servicios gestionados en la nube en el Caribe y Latinoamérica, ofreciendo soporte en la nube y monitoreo del servicio las 24 horas del día.

Se alcanzó el nivel Gold Partner con Palo Alto Networks, una compañía líder de seguridad de última generación.

Se recibió el Collaboration Partner of the Year for Architectural Excellence (Socio colaborador del año para la excelencia arquitectónica) de Cisco en América y la región de CANSAC.

Se convirtió en el primer proveedor de soluciones en la nube certificado (CCSP, por sus siglas en inglés) por Red Hat en las regiones del Caribe y Latinoamérica.

Se nombró a Scott MacKenzie como director general.

“Hemos experimentado un crecimiento significativo en el último año a medida que continuamos educando al mercado sobre los beneficios de la infraestructura en la nube y los servicios de tecnologías”, declara MacKenzie. “Esperamos que este crecimiento continúe mientras esperamos expandirnos a América Central y Latinoamérica, así como a otras áreas del Caribe durante el próximo año”.

Acerca de Cloud Carib

Cloud Carib es el principal proveedor regional de servicios gestionados en la nube, fundado sobre los principios de ofrecer calidad, agilidad y valor a cada cliente. Las soluciones van desde ofertas complejas personalizadas de nube privada hasta servicios de nube híbridos. Cada solución ofrece a los clientes costos controlados, niveles de servicio inigualables y niveles incomparables de protección de datos y privacidad, cuando y donde la privacidad es importante.

Para obtener más información, visite www.cloudcarib.com.