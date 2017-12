CARIBPR WIRE, Nassau, Bahamas, Dec. 05, 2017: Cloud Carib is excited to announce it has been recognized by Cisco as a Collaboration Partner of the Year for Architectural Excellence in the Americas and CANSAC regions. Cisco unveiled the winners during its annual partner conference taking place in Dallas, Texas. This award demonstrates Cloud Carib’s ability to consistently deliver collaborative cloud solutions that transform organisations and help support and facilitate their journey to the cloud.

Cloud Carib is a certified Cisco Partner in the Americas and CANSAC region, and works collaboratively to design and architect solutions that are business outcome-focused. Together with Cisco, Cloud Carib delivers innovative solutions for their clients using best-in-class methodologies and technology.

“Cisco is fortunate to work with the leading channel partners in the Americas and CANSAC who help organisations achieve positive business outcomes by taking advantage of the digital transformation opportunities,” said Pablo Gonzalez Simon, Director of the Partner Business Group for Cisco. “It is my privilege to recognize that the Partner of the Year for Architectural Excellence has been presented to Cloud Carib for its outstanding achievement as a Cisco channel partner in the Americas and CANSAC.”

“We’re proud to accept this award and honored that Cisco has chosen Cloud Carib as a Collaboration Partner of the Year for Architectural Excellence in the Americas and CANSAC,” said Stelios Xeroudakis, Founder and Chief Technology Officer at Cloud Carib. “We continue to expand throughout the region and look forward to supporting more organisations with digital transformation, as well as growing our partner relationship with Cisco.”

Awarded to channel partners who rise to business challenges, the Cisco Partner Summit Global awards are designed to recognize superior business practices and reward best-in-class methodologies. Areas of consideration include innovative processes, architecture-led successes, strategic business outcome-focused programs, seizing new opportunities, and sales approaches.

Cisco Partner Summit awards reflect the top-performing partners within specific technology markets across the globe. All award recipients are selected by a group of Cisco Global Partner Organization and regional and theatre executives.

About Cloud Carib Limited

Cloud Carib is the regions premier provider of managed cloud services founded upon the principles of delivering quality, agility, and value for every client. Solutions range from complex bespoke dedicated private cloud offerings to hybrid cloud services. Every solution provides clients controlled costs, unrivaled levels of service, and unparalleled levels of data protection and privacy – when and where privacy matters.

Cloud Carib’s services enable a true competitive advantage for each client that is unmatched in most of the world. Headquartered in the Bahamas, and offering multiple datacentre locations throughout the Caribbean (Freeport, Nassau, Panama, Barbados, Jamaica and Ecuador), Cloud Carib’s solution portfolio includes: Data Centre Services, Security and Business Continuity Services, and Mobility and Productivity Offerings. For more information, please visit www.cloudcarib.com.

Cloud Carib ganó el premio Socio de Colaboración del Año por Excelencia Arquitectónica de Cisco en América y CANSAC

CaribPR Wire, NASSAU, Bahamas, Dec. 06, 2017: Cloud Carib está emocionado de anunciar que ha sido reconocido por Cisco como el Socio de Colaboración del Año por Excelencia Arquitectónica en América y las regiones CANSAC. Cisco reveló los ganadores durante su conferencia anual de socios que tuvo lugar en Dallas, Texas. Este premio demuestra la capacidad de Cloud Carib de ofrecer constantemente soluciones colaborativas para la nube que transforman a las organizaciones y ayudan a respaldar y facilitar su viaje hacia la nube.

Cloud Carib es un Socio de Cisco certificado en América y la región CANSAC, y trabaja de forma colaborativa para diseñar y proyectar soluciones enfocadas en resultados empresariales. Junto con Cisco, Cloud Carib ofrece soluciones innovadoras a sus clientes utilizando las mejores metodologías y tecnologías.

“Cisco es afortunado de trabajar con los socios de canal líderes en América y CANSAC, que ayudan a las organizaciones a alcanzar resultados empresariales positivos al aprovechar las oportunidades de transformación digital”, comentó Pablo Gonzalez Simon, director de Partner Business Group para Cisco. “Es un privilegio para mí reconocer que el premio Socio del Año por Excelencia Arquitectónica ha sido entregado a Cloud Carib por sus logros sobresalientes como socio de canal de Cisco en América y CANSAC”.

“Estamos orgullosos de aceptar este premio y honrados de que Cisco haya escogido a Cloud Carib como Socio de Colaboración del Año por Excelencia Arquitectónica en América y CANSAC”, expresó Stelios Xeroudakis, fundador y director de tecnología en Cloud Carib. “Continuamos expandiéndonos por toda la región y anhelamos apoyar a más organizaciones con la transformación digital, así como aumentar nuestra relación de socio con Cisco”.

Los premios de Cisco Partner Summit Global, que se entregan a los socios de canal que superan los desafíos empresariales, están diseñados para reconocer las prácticas empresariales sobresalientes y premiar las mejores metodologías. Algunas de las áreas consideradas incluyen: procesos innovadores, éxitos promovidos por la arquitectura, programas enfocados en resultados empresariales, aprovechamiento de las nuevas oportunidades y enfoques de venta.

Los premios de Cisco Partner Summit reflejan los socios de mayor desempeño dentro de los mercados de tecnología específica de todo el mundo. Todos los galardonados son seleccionados por un grupo de Cisco Global Partner Organization y ejecutivos regionales y locales.

Acerca de Cloud Carib Limited

Cloud Carib es el proveedor regional más importante de servicios administrados para la nube fundado sobre los principios de entrega de calidad, agilidad y valor para todos los clientes. La gama de soluciones contempla desde ofertas para la nube privadas complejas, exclusivas y hechas a medida, hasta servicios híbridos para la nube. Todas las soluciones proporcionan costos controlados de clientes, niveles inigualables de servicios y niveles incomparables de protección de datos y privacidad, cuando y donde la privacidad importa.

Los servicios de Cloud Carib le dan una ventaja competitiva real a cada cliente, que no tiene rival en gran parte del mundo. Su sede está en Bahamas, y ofrece lugares de centros de datos múltiples por todo el Caribe (Freeport, Nassau, Panamá, Barbados, Jamaica y Ecuador). El portafolio de soluciones de Cloud Carib incluye: servicios de centros de datos, seguridad y servicios de continuidad del negocio, y ofertas de movilidad y productividad. Para obtener más información visite www.cloudcarib.com.

Contacto de prensa: Cloud Carib Ltd. +1 242 603 1270 media@cloudcarib.com