The new data centre is the company’s sixth facility overall and first in Latin America

CaribPR Wire, NASSAU, Bahamas, March 29, 2018: Cloud Carib, a provider of managed cloud and ICT services, announces its expansion into Latin America with the opening of a new CaribPod, or data centre, in Ecuador. The CaribPod in Ecuador is a Tier 4 facility from which Cloud Carib will provide managed cloud and ICT services to regional businesses and government agencies.

Last month, Cloud Carib announced that 2017 was a record year for the company, with revenue doubling year-over-year and the addition of over 40 new ICT jobs. Growth was spurred by organizations seeking cloud technology expertise and help understanding the risks and regulations necessary to leverage and accelerate digital transformation.

Cloud Carib also operates data centres in the Bahamas (Nassau and Freeport), Jamaica, Barbados and Panama. The Ecuador CaribPod is supported by Cloud Carib’s Command and Control Centre in Nassau, which offers round-the-clock support and service to clients including leading financial services organizations and governments.

With the opening of its Ecuador CaribPod, Cloud Carib is well positioned to accelerate expansion plans into Latin America, according to CEO Scott MacKenzie. “The Caribbean and Latin America are just beginning to pursue digital transformation to boost local economies and deliver better, more efficient services to citizens,” says MacKenzie. “We are committed to being the region’s premier provider of cloud and managed ICT services, and we’ll continue to invest in our infrastructure over the coming months.”

About Cloud Carib

Cloud Carib is the region’s premier provider of managed cloud services founded upon the principles of delivering quality, agility, and value for every client. Solutions range from complex bespoke dedicated private cloud offerings to hybrid cloud services. Every solution provides clients with controlled costs, unrivaled levels of service, and unparalleled levels of data protection and privacy – when and where privacy matters.

Cloud Carib expande sus Servicios Administrados en la Nube y TIC a Ecuador

El nuevo centro de datos es la sexta instalación de la compañía y la primera en América Latina

CaribPR Wire, NASSAU, Bahamas, March 29, 2018: Cloud Carib, proveedor de servicios administrados en la nube y TIC,anuncia su expansión a América Latina con la apertura de un nuevo CaribPod, o centro de datos, en Ecuador. El Caribpod de Ecuador es una instalación de Nivel 4 desde la que Cloud Carib ofrecerá servicios administrados en la nube y TIC para las empresas regionales y agencias gubernamentales.

El mes pasado, Cloud Carib anunció que 2017 fue un año récord para la compañía, con ingresos que se duplicaron año tras año y la adición de más de 40 nuevos puestos de trabajo en TIC. El crecimiento fue impulsado por las organizaciones que buscan experiencia en tecnología en la nube y ayudan a comprender los riesgos y las regulaciones necesarias para aprovechar y acelerar la transformación digital.

Cloud Carib también dispone de centros de datos en las Bahamas (Nassau y Freeport), Jamaica, Barbados y Panamá. El Caribpod de Ecuador recibe soporte del Centro de Control y Comando de ClaudCarib en Nassau, que ofrece soporte y servicio las 24 horas a sus clientes, en los que se incluyen gobiernos y organizaciones líderes en el sector financiero.

Con la apertura del Caribpod de Ecuador, Cloud Carib está bien posicionada para acelerar sus planes de expansión en América Latina, según su director ejecutivo, Scott MacKenzie. “El Caribe y América Latina están empezando a buscar la transformación digital para impulsar a las empresas locales y ofrecer servicios mejores y más eficientes a los ciudadanos”, afirma MacKenzie. “Nos comprometemos a ser el principal proveedor de servicios de TIC administrados en la nube y de la región, y seguiremos invirtiendo en nuestra infraestructura en los próximos meses”.

Sobre Cloud Carib

Cloud Carib es el principal proveedor de servicios administrados en la nube de la región, sus principios son: ofrecer calidad, agilidad y valor para cada cliente. La gama de soluciones cubre tanto servicios de nube privada y personalizada como servicios de nube híbrida. Cada solución proporciona a los clientes precios controlados, niveles de servicio inigualables y niveles incomparables de protección de datos y privacidad – cuando y donde la privacidad importa.