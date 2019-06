CaribPR Wire, BRIDGETOWN, Barbados, June 04, 2019: Last week, organizations from across the globe, including 20 Caribbean countries gathered in Bridgetown, Barbados to discuss disaster resilience, priorities and solutions to tackle climate change and disaster risks at the Understanding Risk (UR) Caribbean conference. Hosted by the World Bank in partnership with the Government of Barbados, the Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) and the European Union (EU), the week-long conference brought together leaders in risk and disaster management as well as private and public sector organizations to collectively discuss and formulate an action plan to address and take steps to reduce disaster risk within the Caribbean.

The event featured demonstrations hosted by the University of the West Indies, Harvard University, NASA, the Organization of Eastern Caribbean States (OECS), Nassau-based Cloud Carib and the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, to name a few. All this in time to kick start efforts for improved hurricane preparedness.

Barbados Prime Minister, the Honorable Mia Amor Mottley offered these thoughts in a keynote address at the opening ceremony, “Failure to act is largely because we do not believe that the problem is important enough to require such action. That’s the hardest thing for us as Caribbean people to accept. It is our contention that it is only when moral and ethical leadership is given both at the national level and the international level that we must summon the courage to fight down these battles. Until such time, it is a form of idle entertainment for those who choose to watch,” Mottley continued, “I pray that those of you gathered here will help us as policymakers understand the art of the possible. For you, as technicians more than anything else, will frame what is technically possible, whether at the level of infrastructure, science and technology, capacity to finance or general policy making,” highlighting the importance of disaster preparedness and the need for agreement and action at all levels of government and the private sector. Mottley’s comments struck a chord for the importance of disaster recovery specialists like Cloud Carib who came on as a partnering sponsor for the conference.

The Bahamian company held a panel discussion on ‘Strategic Approaches to Infrastructure Sustainability’. On the panel was Cloud Carib’s Mark Arruda, Vice President of Solutions, Shiva Bissessar, Managing Director of Pinaka Consulting, Ann Wyganowski, Vice President, of HZX Business Continuity Planning and Yohannes Kesete the Senior Disaster Risk Management Specialist at the World Bank. The panel focused on the critical issues influencing infrastructure sustainability from physical to digital infrastructure and addressed strategies on how to approach maintaining sustainability and resilience in a region where natural disasters are common, and resources limited. To take a deeper dive into these complex issues Cloud Carib also hosted a half day workshop and training session led by Stelios Xeroudakis, Cloud Carib Founder and Chief Technology Officer, Mark Arruda, Eamon Sheehy, Cloud Carib, Director of Public Sector and Ann Wyganowski.

“This event is timely, the region is looking for a path to better resiliency, the last few hurricane seasons have devastated the region and with the current trends and impacts of climate change, we expect the devastation to only increase. It is important the private sector and organizations like Cloud Carib be involved in this discussion. Our services offer entities, both public and private, the opportunity to improve their resiliency and reduce their risk profile,” said Xeroudakis.

About Cloud Carib

Cloud Carib is the region’s premier provider of managed cloud services founded upon the principles of delivering quality, agility, and value for every client. Solutions range from complex bespoke dedicated private cloud offerings to hybrid cloud services. Every solution provides clients with controlled costs, unrivaled levels of service, and unparalleled levels of data protection and privacy – when and where privacy matters.

Cloud Carib se une a diálogo sobre recuperación ante desastres en el Caribe en anticipación a la temporada de huracanes en la Conferencia de Barbados

CaribPR Wire, BRIDGETOWN, Barbados, June 04, 2019: La semana pasada, organizaciones de todo el mundo, incluyendo 20 países caribeños, se reunieron en Bridgetown, Barbados para tratar sobre la capacidad de recuperación ante desastres, las prioridades y soluciones para abordar el cambio climático y los riesgos de desastres en la conferencia Understanding Risk (UR – Comprender el riesgo) en el Caribe. Patrocinada por el Banco Mundial en asociación con el Gobierno de Barbados, la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencia de Desastres (CDEMA) y la Unión Europea (EU), la conferencia de una semana de duración dio cita a líderes en gestión de riesgo y desastres, así como a organizaciones del sector privado y público para dialogar colectivamente y formular un plan de acción para abordar y tomar medidas para disminuir el riesgo de desastres dentro del Caribe.

El evento cuenta con demostraciones presentadas por la University of the West Indies, Harvard University, NASA, la Organización de los Estados del Caribe del Este (OECS), Cloud Carib con sede en Nassau, la oficina de las Naciones Unidas para la Disminución de Riesgo de Desastres, para nombrar unas pocas. Todo a tiempo para impulsar los esfuerzos de preparación ante huracanes mejorada.

La Honorable Mia Amor Mottley, Primera Ministra de Barbados, hizo una reflexión en un discurso de presentación en la ceremonia inaugural: “La falta de acción se debe en gran parte a que no creemos que el problema sea lo suficientemente importante para necesitar tal acción. Esta es la parte más difícil de aceptar para nosotros, el pueblo caribeño. Nuestro argumento es que sólo cuando se trata de liderazgo moral y ético, tanto a nivel nacional como internacional, debemos armarnos de coraje para combatir estas batallas. Hasta ese momento, es una forma de entretenimiento vano para aquellos que observan”. Después, continuó: “Rezo para que aquellos de ustedes que se reunieron aquí nos ayuden, como legisladores, a comprender el arte de lo posible. Para ustedes, como técnicos más que nada, plantearé lo que es técnicamente posible, ya sea a nivel de infraestructura, ciencia y tecnología, capacidad para financiar o formulación de políticas en general”, y resaltó la importancia de la preparación ante desastres y la necesidad de llegar a un acuerdo y tomar medidas en todos los niveles del gobierno y el sector privado. Los comentarios de Mottley tocaron la fibra sensible con respecto a la importancia de especialistas en recuperación ante desastres, como Cloud Carib, que acudió como patrocinador asociado para la conferencia.

La compañía bahameña, sostuvo un panel de diálogo sobre ‘Métodos estratégicos para sostenibilidad de infraestructura’. En el panel participaron, Mark Arruda, vicepresidente de soluciones de Cloud Carib, Shiva Bissessar, director administrativo de Pinaka Consulting, Ann Wyganowski, vicepresidenta de planificación de continuidad de negocios de HZX y Yohannes Kesete, especialista sénior de gestión de riesgo de desastres para el Banco Mundial. El panel se centralizó en los asuntos críticos que influyen en la sostenibilidad de infraestructura desde la infraestructura física a la digital y abordó estrategias sobre cómo abordar la sostenibilidad y recuperación en la región donde los desastres naturales son comunes, y los recursos limitados. Para sumergirse más profundamente en estos temas complejos, Cloud Carib también ofreció un taller de medio día y una sesión de capacitación liderada por Stelios Xeroudakis, fundador director de tecnología de Cloud Carib, Mark Arruda, Eamon Sheehy, director de sector público de Cloud Carib y Ann Wyganowski.

“Este evento es muy oportuno, la región busca un camino hacia una mejor recuperación, las últimas temporadas de huracán han sido devastadoras para la región y con las actuales tendencias e impactos del cambio climático, anticipamos que la devastación sólo aumentará. Es importante que el sector privado y organizaciones como Cloud Carib participen en este diálogo. Nuestros servicios ofrecen a las entidades, públicas y privadas, la oportunidad de mejorar su capacidad de recuperación y reducir su perfil de riesgo”, dijo Xeroudakis.

Acerca de Cloud Carib

Clod Carib es el proveedor líder de servicios gestionados en la nube en la región, fundamentado sobre los principios de ofrecer calidad, agilidad y valor para todo cliente. Las soluciones van desde ofertas complejas personalizadas de nube privada a servicios de nube híbrida. Toda solución ofrece a los clientes costos controlados, niveles de servicio inigualables y niveles de protección de datos y privacidad incomparables: cuando y donde la privacidad es importante.