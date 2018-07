CaribPR Wire, NASSAU, The Bahamas, July 12, 2018: Cloud Carib is proud to announce they are now hosting a signing node on the GoChain network. GoChain is a scalable, high performance, decentralized cryptocurrency and blockchain that supports smart contracts and distributed applications. Cloud Carib, a Bahamian company, is committed to assisting in the technical transformation of the region by investing resources for transformation. Their establishment of a signing node on the GoChain network demonstrates Cloud Carib’s dedication to the development of The Bahamas as the ‘Silicon Valley of the Caribbean’.

GoChain runs their network on a Proof of Reputation consensus model, relying on the reputation, reliability and strong brand of the members in their network. Established in 2011, Cloud Carib has proven themselves to deliver services and solutions that are built with privacy, data sovereignty and performance in mind, ensuring business critical applications are always secure and available. “Blockchain and Cryptocurrency provides the foundation for digital transformation of the region – a region known for high trust, which carries a reputation of protecting the world’s assets and Cloud Carib is a proud participant”, commented the Founder and Chief Technology Officer, Stelios Xeroudakis.

About Cloud Carib

Cloud Carib is the region’s premier provider of managed cloud services founded upon the principles of delivering quality, agility, and value for every client. Solutions range from complex bespoke dedicated private cloud offerings to hybrid cloud services. Every solution provides clients with controlled costs, unrivaled levels of service, and unparalleled levels of data protection and privacy – when and where privacy matters.

Nuevo nodo de alojamiento Cloud Carib en la red GoChain

CaribPR Wire, NASSAU, Bahamas, July 12, 2018: Cloub Carib se enorgullece de anunciar que ahora aloja un nodo de firma en la red GoChain. GoChain es una criptomoneda y una cadena de bloques descentralizadas, escalables y de alto rendimiento que son compatibles con contratos inteligentes y aplicaciones distribuidas. Cloud Carib, una compañía bahameña, se ha comprometido a ayudar en la transformación técnica de la región mediante la inversión de recursos para la transformación. El establecimiento de un nodo de firma en la red GoChain muestra el compromiso de Cloud Carib al desarrollo de las Bahamas como el «Silicon Valley del Caribe».

GoChain opera su red sobre un modelo de consenso de Proof of Reputation, confiando en la reputación, la fiabilidad y la solidez de la marca de los miembros de la red. Establecida en 2011, Cloud Carib ha demostrado que ofrece servicios y soluciones que se crean teniendo en cuenta la privacidad, la soberanía de datos y el rendimiento, garantizando que las aplicaciones críticas para el negocio estén siempre seguras y disponibles. «La cadena de bloques y la criptomoneda constituyen la base para la transformación digital de la región, una región conocida por su altos niveles de confianza, que goza de la reputación de proteger los activos del mundo y en la que Cloud Carib participa con orgullo», comentó el fundador y director de tecnología (CTO), Stelios Xeroudakis.

Acerca de Cloud Carib

Cloud Carib es el principal proveedor de servicios gestionados en la nube de la región y se basa en los principios de ofrecer calidad, agilidad y valor para para cada uno de sus clientes. Las soluciones van desde ofertas complejas personalizadas de nube privada a servicios de nube híbrida. Cada solución proporciona a los clientes costos controlados, niveles de servicio inigualables y niveles de protección de datos y privacidad incomparables: cuando y donde la privacidad importa.