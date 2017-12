7th Annual Talkin’ Cloud 100 Report Identifies

Top Cloud Services Providers

CARIBPR WIRE, NASSAU, Bahamas, Dec. 07, 2017: Cloud Carib Ltd., a leading managed cloud services provider in the Caribbean and Latin American region, today announced it ranks 42nd among the world’s Top 100 cloud services providers (CSPs), according to Channel Futures’ seventh-annual Talkin’ Cloud (TC) 100 report.

The full report is available now by visiting ChannelFutures.com.

Based on data from Channel Futures’ online survey, conducted between August to October 2017, the TC 100 list recognizes top cloud services providers (CSPs), including MSPs, hosting companies, cloud consultants and more. Rankings are based on annual cloud services revenue growth, and input from Channel Futures editors.

“Cloud Carib is honored to rank 42nd among the world’s Top 100 cloud services providers, rising 50 spots from 2016,” said Scott MacKenzie, Chief Commercial Officer at Cloud Carib. “This recognition is a testament to our significant growth over the last year, and our commitment to empowering organisations with managed cloud solutions in the Caribbean and Latin American region.”

“On behalf of Channel Futures, I would like to congratulate Cloud Carib for its recognition as a Talkin’ Cloud 100 honoree,” said Nicole Henderson, a contributing editor at Channel Futures who oversees the TC 100 project. “The organizations on this year’s list demonstrate everything from technological prowess to thought leadership to business excellence across a number of functional disciplines. If you want to understand where the market is heading, watch these companies in 2018.”

About Cloud Carib

Cloud Carib is the region’s premier provider of managed cloud services founded upon the principles of delivering quality, agility, and value for every client. Solutions range from complex bespoke dedicated private cloud offerings to hybrid cloud services. Every solution provides clients with controlled costs, unrivaled levels of service, and unparalleled levels of data protection and privacy – when and where privacy matters.

Cloud Carib’s services enable a true competitive advantage for each client that is unmatched in most of the world. Headquartered in the Bahamas, and offering multiple data centre locations throughout the Caribbean (Freeport, Nassau, Panama, Barbados, Jamaica and Ecuador), Cloud Carib’s solution portfolio includes: Data Centre Services, Security and Business Continuity Services, and Mobility and Productivity Offerings. For more information, please visit www.cloudcarib.com.

About Informa

The Channel Futures brand is part of Informa which operates at the heart of the Knowledge and Information Economy. It is a leading business intelligence, academic publishing, knowledge and events business. With more than 7,500 employees globally, it has a presence in all major geographies, including North America, South America, Asia, Europe, the Middle East and Africa. For additional information on Informa, visit www.Informa.com and for information on Channel Futures, visit www.ChannelFutures.com.

Cloud Carib ocupa el puesto nro. 42 entre los mejores 100 proveedores de servicios en la nube

El 7.º informe anual Talkin’ Cloud 100 identifica a los principales proveedores de servicios en la nube

CARIBPR WIRE, NASSAU, Bahamas, Dec. 08, 2017 : Cloud Carib Ltd., proveedor líder de servicios administrados en la nube en la región del Caribe y Latinoamérica, anunció hoy que ocupa el puesto nro. 42 entre los 100 principales proveedores de servicios en la nube (cloud service providers, CSP) del mundo, según el séptimo informe anual Talkin’ Cloud (TC) 100 de Channel Futures.

El informe completo está disponible ahora en ChannelFutures.com.

Basada en los datos de la encuesta en línea de Channel Futures, realizada entre agosto y octubre de 2017, la lista TC 100 reconoce a los principales proveedores de servicios en la nube (CSP), incluidos proveedores de servicios administrados (managed service providers, MSP), compañías de hosting, consultores de servicios en la nube, entre otros. Las calificaciones se basan en el crecimiento anual de los ingresos por servicios en la nube y en las opiniones de los editores de Channel Futures.

“Cloud Carib se complace en ocupar el puesto nro. 42 entre los 100 mejores proveedores de servicios en la nube del mundo, luego de subir 50 posiciones respecto de 2016”, afirmó Scott MacKenzie, director comercial de Cloud Carib. “Este reconocimiento es un testimonio de nuestro crecimiento significativo en el último año y de nuestro compromiso de empoderar a las organizaciones con soluciones administradas en la nube en la región del Caribe y Latinoamérica”.

“En nombre de Channel Futures, me gustaría felicitar a Cloud Carib por su mención en la lista Talkin’ Cloud 100”, expresó Nicole Henderson, editora adjunta de Channel Futures, quien supervisa el proyecto TC 100. “Las organizaciones incluidas en la lista de este año demuestran todo, desde la destreza tecnológica hasta el liderazgo intelectual y la excelencia empresarial, en una serie de disciplinas funcionales. Si quiere comprender hacia dónde se dirige el mercado, observe a estas compañías en 2018”.

Acerca de Cloud Carib

Cloud Carib es el principal proveedor de servicios administrados en la nube de la región, que se basa en los principios de ofrecer calidad, agilidad y valor a todos los clientes. Las soluciones varían desde ofertas complejas, específicas y dedicadas de nube privada hasta servicios de nube híbrida. Cada solución proporciona a los clientes costos controlados, servicios inigualables y niveles incomparables de protección de datos y privacidad, en el momento y el lugar en que la privacidad importa.

Los servicios de Cloud Carib ofrecen una verdadera ventaja competitiva a cada cliente, que no tiene igual en la mayor parte del mundo. Con sede en las Bahamas y múltiples centros de datos en todo el Caribe (Freeport, Nassau, Panamá, Barbados, Jamaica y Ecuador), la cartera de soluciones de Cloud Carib incluye lo siguiente: servicios de centro de datos, servicios de continuidad del negocio y seguridad, y ofertas de movilidad y productividad. Para obtener más información, visite www.cloudcarib.com.

Acerca de Informa

La marca Channel Futures forma parte de Informa, que opera en el corazón de la economía del conocimiento y la información. Es una empresa líder en inteligencia comercial, publicación académica, conocimiento y eventos. Con más de 7500 empleados en todo el mundo, tiene presencia en las principales regiones geográficas, como Latinoamérica, Sudamérica, Asia, Europa, Medio Oriente y África. Para obtener más información sobre Informa, visite www.Informa.com. Para conocer más acerca de Channel Futures, visite www.ChannelFutures.com.