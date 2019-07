12th Annual MSP 501 Identifies Top Forward-Thinking Global MSPs & Leading Trends in Managed Services.

CARIBPR WIRE, BRIDGETOWN, Barbados, July 18, 2019: Cloud Carib has been named as one of the world’s premier managed service providers on the prestigious 12th-annual Channel Futures MSP 501 rankings. Coming in above all other providers in the Caribbean and Latin America, and #160 out of 501 managed service providers worldwide, there’s a lot to be proud of for The Bahamas owned and headquartered company.

Every year, MSPs worldwide complete an extensive survey and application to report their product offerings, growth rates, annual total and recurring revenues, pricing structures, revenue mix and more. MSPs were ranked according to a unique methodology that weights revenue figures according to how well the applicant’s business strategy anticipates trends in the fast-evolving channel ecosystem.

Channel Futures is pleased to name Cloud Carib to the 2019 MSP 501.

“We’re honored to be awarded #160 out of the top 501 MSPs worldwide, and to be the highest rated in both the Caribbean and Latin American regions,” said Scott MacKenzie, CEO, Cloud Carib. “We’re proud to be recognized on a global scale and take it as further evidence that we’re helping transform this region and establishing the Bahamas as a tech hub of the region. Every year more MSPs enter the market and competition gets fiercer, our ranking demonstrates our dedication to our client’s business needs, our thirst for innovation and forward thinking as well as our ability to compete on a global scale”.

In the 12 years since its inception, the MSP 501 has evolved from a competitive ranking list into a vibrant group of service providers, vendors, distributors, consultants and industry analysts working together to define the growing managed service opportunity.

“The 2019 MSP 501 winners are the most elite, innovative and strategic IT service providers on the planet, and they stand as a model of excellence in the industry,” says Kris Blackmon, Content Director of Channel Partners and Channel Futures and lead of the MSP 501 program. “As the MSP 501 Community grows, leagues of managed service providers learn from the successes of these winning companies, gaining insight into the best practices, strategies and technologies that elevate an MSP to the level of the 501 winners. Our heartfelt congratulations to the 2019 winners and gratitude to the thousands of MSPs that have contributed to the continuing growth and success of both the 501 and the thriving managed services sector.”

In addition to deciding the rankings, the survey drives the creation of an annual in-depth study of business and technology trends in the IT channel, released each year at the Channel Partners Evolution conference. The full MSP 501 Report leverages applicant responses, interviews with industry experts and historical data to give a well-rounded picture of the managed services opportunity.

The complete 2019 MSP 501 list is available at Channel Futures.

About Cloud Carib

Cloud Carib is the region’s premier provider of managed cloud services founded upon the principles of delivering quality, agility, and value for every client. Solutions range from complex bespoke dedicated private cloud offerings to hybrid cloud services. Every solution provides clients with controlled costs, unrivaled levels of service, and unparalleled levels of data protection and privacy – when and where privacy matters.

Cloud Carib clasificada entre los tres principales Proveedores de Servicios Gestionados 501 de mayor elite en el mundo

La duodécima MSP 501 anual identifica los principales MSPs visionarios & las tendencias líderes mundiales en servicios gestionados

CARIBPR WIRE BRIDGETOWN, Barbados, July 18, 2019: Cloud Carib fue nombrada como uno de los principales proveedores de servicios gestionados del mundo en la prestigiosa duodécima clasificación anual Channel Futures MSP 501. Posicionándose en primer lugar entre todos los proveedores en el Caribe y América Latina, y #160 entre 501 proveedores de servicios gestionados en todo el mundo, hay mucho para estar orgullosos de la empresa de propiedad y con sede en Las Bahamas.

Cada año, los MSPs en todo el mundo completan una extensiva encuesta y solicitud para informar sus ofertas de producto, tasas de crecimiento y utilidades recurrentes, estructuras de precios, mezcla de utilidades y más. Los MSPs fueron clasificados de acuerdo a una metodología exclusiva que pondera las cifras de utilidades según el resultado que la estrategia de negocios del participante anticipa las tendencias en el ecosistema de canal de rápida evolución.

Channel Futures se complace en nombrar a Cloud Carib para la MSP 501 de 2019.

“Nos honra ser galardonados #160 entre los top 501 MSPs en todo el mundo, y tener las más alta clasificación en las regiones del Caribe y América Latina”, dijo Scott MacKenzie, director ejecutivo de Cloud Carib. “Nos enorgullece ser reconocidos a escala global y tener aún mayor evidencia de que estamos ayudando a transformar esta región y estableciendo Las Bahamas como un centro tecnológico en la región. Cada año más MSPs penetran al mercado y la competencia se vuelve cada vez más fuerte, nuestra clasificación demuestra nuestra dedicación a las necesidades de nuestros clientes, nuestra sed de innovación y visión futura, así como nuestra capacidad para competir a una escala global”.

En los doce años desde sus inicios, la MSP 501 ha evolucionado desde una lista de clasificación competitiva a un grupo energético de proveedores de servicios, distribuidores, consultores y analistas de la industria que trabajan conjuntamente para definir la creciente demanda de la oportunidad de servicios gestionados.

“Los ganadores de MSP 501 de 2019 son los proveedores de servicios de IT de mayor elite, innovadores y estratégicos en el planeta, y están catalogados como un modelo de excelencia en la industria”, dice Kris Blackmon, director de contenido de Channel Partners y Channel Futures y líder del programa MSP 501. “A medida que crece la comunidad MSP 501, las ligas de proveedores de servicios gestionados aprenden de los éxitos de estas compañías ganadoras, obteniendo una perspectiva de las mejores prácticas, estrategias y tecnologías que elevan un MSP al nivel de los ganadores 501. Nuestras más sinceras felicitaciones para los ganadores de 2019 y nuestra gratitud a los miles de MSPs que han contribuido al continuo crecimiento y éxito del programa 501, así como del próspero sector de servicios gestionados”.

Además de decidir las clasificaciones, la encuesta conduce la creación de un estudio profundo anual de las tendencias de negocios y tecnología en el canal de IT, publicado cada año en la conferencia Channel Partners Evolution. El informe completo MSP 501 utiliza las respuestas del solicitante, entrevistas con expertos de la industria y datos históricas para proporcionar un cuatro completo de la oportunidad de servicios gestionados.

La lista complete de MSP 501 de 2019 está disponible en Channel Futures.

Acerca de Cloud Carib

Cloud Carib es el principal proveedor de servicios gestionados en la nube de la región y se basa en los principios de ofrecer calidad, agilidad y valor para para cada uno de sus clientes. Las soluciones van desde ofertas complejas personalizadas de nube privada a servicios de nube híbrida. Cada solución proporciona a los clientes costos controlados, niveles de servicio inigualables y niveles de protección de datos y privacidad incomparables: cuando y donde la privacidad importa.