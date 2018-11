CaribPR Wire, NASSAU, Bahamas, Nov. 13, 2018: The Bahamas gears up to host its second annual technology summit this week in Grand Bahama, bringing global experts from tech companies and regional entities to the island of Grand Bahama to discuss digital transformation. Under the theme, “The Future is Now,” Cloud Carib has partnered with this year’s committee to invite key players in the field of technology. This year’s summit promises to inspire IT professionals, developers, innovators and stakeholders both locally and internationally. The conference which runs November 14th – 16th, will cover a breadth of resources, tools, tips and practical advice from experienced professionals in the information and technology industry.

Cloud Carib’s key global technology partners, VMware, Palo Alto, Oracle, Veeam, RedHat, Cybernetica and Cisco will all be in attendance to present at the summit. These technology leaders will be hosting tech talks and workshops, sharing their knowledge and experience in digital transformation and the technology sector. Many of these experts will be sharing insight into the advantages their products and services provide within the government’s journey to digital transformation when paired with the expertise and global reach of a company headquartered in The Bahamas like Cloud Carib.

“We’re thrilled to be a partnering sponsor of this years’ technology summit. Cloud Carib and the Government of the Bahamas have been working together to lay the foundation needed to transform the government’s ICT infrastructure and establishing the Bahamas as a leader in eGovernment. We look forward to seeing The Bahamas emerge as a technology leader regionally and globally,” said Cloud Carib’s CEO, Scott MacKenzie.

Scott MacKenzie, Cloud Carib’s Chief Executive Officer will be participating in a panel discussion on ‘Transforming the Future of Business’ and Reneldo Russell, Cloud Carib’s Client Delivery Executive of the Public Sector, will be involved in a panel on ‘Disruptive Ideas, Emerging Technologies.’

Cloud Carib patrocina la Cumbre de Tecnología de Gran Bahama

CaribPR Wire, NASSAU, las Bahamas, Nov. 14, 2018: las Bahamas se prepara para celebrar esta semana su segunda cumbre tecnológica anual en Gran Bahama, reuniendo en la isla a expertos mundiales de compañías tecnológicas y entidades regionales para hablar sobre la transformación digital. Bajo la temática “El futuro es ahora”, Cloud Carib se ha asociado con el comité de este año para invitar a agentes clave del sector tecnológico. La cumbre de este año promete inspirar a profesionales de la TI, a desarrolladores, a innovadores y a partes interesadas, tanto a nivel local como internacional. La conferencia, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre, cubrirá una amplia gama de recursos, herramientas, consejos y asesoramiento práctico de profesionales con experiencia en el sector de la información y de la tecnología.

Los principales socios tecnológicos a nivel mundial de Cloud Carib, VMware, Palo Alto, Oracle, Veeam, RedHat, Cybernetica y Cisco asistirán para presentarse en la cumbre. Estos líderes tecnológicos organizarán charlas y talleres sobre tecnología, compartiendo su conocimiento y experiencia en la transformación digital y en el sector de la tecnología. Muchos de estos expertos compartirán información sobre las ventajas que ofrecen sus productos y servicios dentro del viaje del gobierno hacia la transformación digital cuando se combinan con la experiencia y el alcance mundial de una compañía con sede en las Bahamas como Cloud Carib.

“Estamos encantados de ser patrocinadores asociados de la cumbre tecnológica de este año. Cloud Carib y el Gobierno de las Bahamas han estado trabajando juntos para sentar las bases necesarias para transformar la infraestructura de TIC del gobierno y consolidar a las Bahamas como un líder en la administración electrónica. Esperamos ver a las Bahamas emerger como un líder en tecnología a nivel regional y mundial”, dijo Scott MacKenzie, Director General de Cloud Carib.

Scott MacKenzie, Director Ejecutivo de Cloud Carib participará en una mesa redonda sobre ‘Transformar el futuro de los negocios’, y Reneldo Russell, Ejecutivo de Comercialización con Clientes del sector público de Cloud Carib, participará en un debate de un grupo de expertos para abordar el tema ‘Ideas disruptivas, tecnologías emergentes’.