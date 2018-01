CaribPR Wire, MIAMI, Jan. 26, 2018: C&W Business announced today that it has attained the Cisco Cloud and Managed Services Partner (CMSP) Master certification for the Caribbean and Latin American region, joining an elite group of Cisco® partners worldwide. C&W is the first provider operating in the region to achieve this distinction.

The Cloud and Managed Services Partner Master designation is for partners who sell and deliver Cisco powered products enabled by a world-class network operation center responsible for delivering, monitoring and pro-active management and maintenance services. Cisco powered product offers are best-in-class, flexible, and scalable cloud and managed services that are designed to help customers to expand their reach, enhance their customer experience and capitalize on emerging opportunities. The customer benefits from superior levels of service, security, and 24-hour support from Cisco partners who undergo rigorous certification and a third-party audit of their solutions.

Following several years of significant investment, C&W Business has become the region’s premier hosted solutions and ITaaS provider, with world-class Tier III/IV facilities located in Bogota (2), Panama, Miami, Cayman, and Curacao, all inter-connected via our unmatched subsea fiber network (50,000 km and growing) reaching over 40 markets. C&W Business is globally recognized by Gartner which has named C&W Business to its coveted “Magic Quadrant” for the last 3 years and Ovum ranks C&W #4 globally for our Disaster Recovery as a Service (DRaaS) solutions.

To attain the CMSP Master designation, C&W Business went through a rigorous vetting process by Cisco which included showing a network operation center capable of servicing multiple ‘referenceable’ customers as well as passing an independent third-party audit of capabilities. As a Cisco Managed Services Master Partner, C&W Business also had to demonstrate that it has established managed service ITIL processes, practices, and has tools in place to support Cisco advanced technologies at all phases of the lifecycle — prepare, plan, design, implement, operate, and optimize.

Shuja Khan, Chief Commercial Officer, C&W Communications said, “We are truly delighted to have earned this CMSP Master Certification for the Caribbean and Latin America. Attaining this globally recognized certification further underlines our expertise and capacity to provide Cloud based Managed Services to our customers in the region. As the only provider in the Caribbean with this certification, it also demonstrates our position as one of Cisco’s “go-to” partners for providing cloud based services.”

About C&W Communications

C&W is a full service communications and entertainment provider and delivers market-leading video, broadband, telephony and mobile services to consumers in 18 countries. Through its business division, C&W provides data center hosting, domestic and international managed network services, and customized IT service solutions, utilizing cloud technology to serve business and government customers.

C&W also operates a state-of-the-art submarine fiber network – the most extensive in the region.

About Liberty Latin America

Liberty Latin America is a leading telecommunications company operating in over 20 countries across Latin America and the Caribbean under the consumer brands VTR, Flow, Liberty, Más Móvil and BTC. The communications and entertainment services that we offer to our residential and business customers in the region increasingly include “triple-play” and “quad-play” combinations of bundled services comprised of digital video, broadband internet, telephony and mobile services. Our business products and services include enterprise-grade connectivity, data center, hosting and managed solutions, as well as information technology solutions with customers ranging from small and medium enterprises to international companies and governmental agencies. In addition, Liberty Latin America operates a sub-sea and terrestrial fiber optic cable network that connects over 40 markets in the region.

