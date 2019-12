The Eastern Caribbean Central Bank and Toronto Centre lead workshop for supervisors and regulators of the Eastern Caribbean Currency Union to help identify climate and other environmental risks to financial institutions, economies, and consumers

CaribPR Wire, BASSETERRE, St. Kitts and Nevis, Dec. 02, 2019: At the request of, and in partnership with, the Eastern Caribbean Central Bank, Toronto Centre is holding its first five-day cross-cutting climate risk workshop. The workshop is aimed at helping financial sector supervisors and regulators identify the risks that climate change and other environmental factors pose to financial institutions, economies, consumers and vulnerable groups. Participants will learn how to develop action plans to deal with climate change and other environmental risks, and how to identify and communicate effectively with key stakeholders to achieve results.

The IMF’s Global Financial Stability Report, 2019 prominently highlights climate risk as a risk to financial stability. In addition to examining the nature of these risks and their potential effects, the program identifies steps that supervisors and financial institutions can take to deal with these risks. Product design, investment, lending, and strengthening risk management and stress testing are areas that supervisors and financial institutions can explore. The workshop additionally highlights steps that could be taken to manage risks to consumers, such as improving financial literacy and inclusion.

Timothy N.J. Antoine, Governor of the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) said: “As the custodians of the payment system, our Central Bank is advocating for and facilitating disaster and climate resilience strategies inclusive of investment in physical and digital infrastructure, early warning systems, and fiscal resilience. ECCB is pleased to host this inaugural workshop on coping with climate change and other environmental risks and key actions that can be taken by supervisors and those they supervise to deal with these risks. Toronto Centre’s capacity building efforts are essential as financial sector supervisors and regulators in our region tackle these risks.”

Babak Abbaszadeh, CEO and President, Toronto Centre said: “Climate risk is an emerging risk for financial policy makers, standard setters, and supervisors. Toronto Centre applauds the ECCB’s initiative and leadership to be an early mover in building their capacity to deal with climate risk.”

LEARN MORE

www.eccb-centralbank.org/

The Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) was established in October 1983. It is the monetary authority for a group of eight small country economies namely – Anguilla, Antigua and Barbuda, Commonwealth of Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines.



The Agreement establishing the ECCB as the monetary authority for the eight ECCB participating governments was signed on 5 July 1983 in Trinidad and Tobago. The ECCB was officially commissioned on 1 October 1983, replacing the Eastern Caribbean Currency Authority (ECCA) which was established in March 1965.



The primary objective of the ECCB is to maintain the stability of the Eastern Caribbean Currency and the integrity of the banking system.

LEARN MORE

www.torontocentre.org

Established in 1998, Toronto Centre for Global Leadership in Financial Supervision (Toronto Centre) is an independent not-for-profit organization that promotes financial stability and access to financial services globally. Our mission is to provide high quality capacity building programs for financial supervisors and regulators, primarily in emerging markets and developing countries. We believe that for countries to thrive, their financial systems must be stable and inclusive. Our mission supports sustainable growth and job creation and helps to reduce poverty by helping to build these economic foundations. In turn, stable, sustainable economic growth is a vital enabler of infrastructure investments, strengthening international trade and reducing poverty as confirmed by the UN 2030 Sustainable Development Goals and the Addis Ababa Action Agenda, Financing for Development. Our mission is aligned with Canada’s Feminist International Assistance Policy. Since our inception, we have trained more than 12,000 supervisors and regulators from over 190 jurisdictions. Toronto Centre is supported by Global Affairs Canada, the International Monetary Fund, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), Comic Relief, Jersey Overseas Aid, and other valuable international partners.





El Banco Central del Caribe Oriental (ECCB) y Toronto Centre dirigen un taller sobre “Cómo enfrentar el cambio climático y otros riesgos ambientales” El Banco Central del Caribe Oriental y Toronto Centre dirigen un taller para supervisores y reguladores de la Unión Monetaria del Caribe Oriental para poder identificar riesgos climáticos y otros riesgos ambientales para instituciones financieras, economías y consumidores CaribPR Wire, BASSETERRE, San Cristóbal y Nieves, Dec. 02, 2019: A pedido del Banco Central del Caribe Oriental, y en asociación con este, Toronto Centre llevará a cabo su primer taller transversal de cinco días. El taller tiene por objeto ayudar a los supervisores y reguladores del sector financiero a identificar los riesgos que el cambio climático y otros factores ambientales plantean para las instituciones financieras, las economías, los consumidores y los grupos vulnerables. Los participantes aprenderán cómo desarrollar planes de acción para enfrentar el cambio climático y otros riesgos ambientales y a cómo identificar y comunicar en forma eficaz a las partes interesadas clave para lograr resultados. El Informe sobre la estabilidad financiera mundial de 2019 del FMI destaca claramente al riesgo climático como un riesgo para la estabilidad financiera. Además de analizar la naturaleza de estos riesgos y sus posibles efectos, el programa identifica los pasos que los supervisores y las instituciones financieras pueden tomar para enfrentarlos. El diseño del producto, la inversión, el préstamo y el fortalecimiento de la gestión de riesgos y las pruebas de resistencia son áreas que pueden examinar los supervisores y las instituciones financieras. Asimismo, el taller destaca los pasos que podrían tomarse para manejar los riesgos para los consumidores, como mejorar la educación y la inclusión financiera. Timothy N.J. Antoine, Gobernador del Banco Central del Caribe Oriental (ECCB) afirmó: “Como custodios del sistema de pagos, nuestro Banco Central defiende y facilita las estrategias para la resistencia ante el clima y los desastres, que incluyen la inversión en infraestructura física y digital, sistemas de advertencia temprana y resistencia fiscal. ECCB se complace en organizar este taller inaugural sobre cambio climático y otros riesgos ambientales, y las medidas clave que pueden tomar los supervisores y aquellos a quienes supervisan para enfrentar estos riesgos. Las medidas de desarrollo de capacidades de Toronto Centre son esenciales, dado que los supervisores y reguladores del sector financiero en nuestra región enfrentan estos riesgos”. Babak Abbaszadeh, Director ejecutivo (CEO) y Presidente de Toronto Centre, sostuvo lo siguiente: “El riesgo climático es un riesgo emergente para las autoridades responsables de políticas financieras, las personas que establecen estándares y los supervisores. Toronto Centre aclama la iniciativa y el liderazgo del ECCB por ser uno de los pioneros en promover el desarrollo de su capacidad para enfrentar el riesgo climático.” MÁS INFORMACIÓN www.eccb-centralbank.org/ El Banco Central del Caribe Oriental (ECCB) se fundó en octubre de 1983. Es la autoridad monetaria de un grupo de economías de ocho pequeños países, a saber, Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.



El Acuerdo que estableció al ECCB como la autoridad monetaria para los ochos gobiernos que participan del ECCB se suscribió el 5 de julio de 1983 en Trinidad y Tobago. El ECCB recibió la autorización oficial el 1.º de octubre de 1983, en reemplazo de la Autoridad Monetaria del Caribe Oriental (ECCA), que se fundó en marzo de 1965.



El objetivo principal del ECCB es mantener la estabilidad de la moneda del Caribe Oriental y la integridad del sistema bancario. MÁS INFORMACIÓN www.torontocentre.org Fundado en 1998, el Toronto Centre for Global Leadership in Financial Supervision (Toronto Centre) es una organización independiente sin fines de lucro que promueve la estabilidad financiera y el acceso a los servicios financieros en todo el mundo. Nuestra misión es proporcionar programas de capacitación de alta calidad para supervisores y reguladores financieros, principalmente en mercados emergentes y países en desarrollo. Creemos que para que los países prosperen, sus sistemas financieros deben ser estables e inclusivos. Nuestra misión apoya el crecimiento sostenible y la creación de empleo y ayuda a reducir la pobreza ayudando a construir estas bases económicas. A su vez, un crecimiento económico estable y sostenible es un factor vital para facilitar las inversiones en infraestructuras, reforzar el comercio internacional y reducir la pobreza, como confirman los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 y la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba) Nuestra misión concuerda con la Política de Asistencia Internacional Feminista de Canadá. Desde nuestros inicios, hemos capacitado a más de 12.000 supervisores y reguladores de más de 190 jurisdicciones. Toronto Centre cuenta con el apoyo de Global Affairs Canada, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), la organización Comic Relief, la organización Jersey Overseas Aid y otros valiosos socios internacionales.