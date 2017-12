CaribPR Wire, MIAMI, Dec. 05, 2017: Which top Caribbean television series concept will claim the Flow People’s Choice Awards selected from this year’s CaribbeanTales Incubator (CTI) program? That is the question that is top of mind as Flow customers across the region add their voices to the selection process. There are only 10 voting days left and there is still time for customers to cast their vote.

Voting began on November 3rd, 2017 to determine which of four original television series concepts, is the viewer’s top favourite show to watch. The show with the highest number of votes will be crowned the top viewer choice award and wins a $2,500 USD prize. Customers can vote online HERE at: http://caribbeantales-tv.com/flows-people-choice-awards-2017-edition/

To cast your vote, make sure to watch the trailers and choose one of the four (4) shortlisted television series featured below:

Lexo Street by Trinidad’s Roger Alexis, the well-known creator of the beloved puppet “Santana” and other characters. His submission is a no-holds barred comedic dramatization of life on Lexo Street. Inframundo described as not for the faint-hearted is an adventurous, unpredictable and full of mystery film project produced by Leticia Jones from the Dominican Republic. Life or Death by Cristobal Krusen of Belize chronicles the twists and turns of a scandal-ridden presidential election in the small country of Costaguana as a son fights to save his father’s legacy. The Agency by Paul O’Beale and Rick Elgood of Jamaica highlights the life and times of Ellen Thompson, a Jamaican single mother, who opens up her own agency to recruit and train rising entertainment stars.

Flow customers will have the exclusive opportunity to see these pilots aired on the Flow 1 network across the region late 2018/2019. By casting your vote, you let us know the type of original Caribbean programming you want to see. The announcement of the 2017 Flow People’s Choice Award winner is scheduled for December 18th, 2017.

John Reid, CEO of C&W Communications, the operator of Flow said, “This is Flow’s second year as lead sponsor of Caribbean Tales and we are proud of our continuously strengthening association. We are huge advocates of fostering an enabling environment for filmmakers in the region and across the Caribbean diaspora and we are intent on delivering high-quality, original Caribbean content which is relevant, relatable and appeals to our audiences.”

Reid also said, “By giving our Caribbean customers the ability to vote for their favourite television series and producer through the Flow Caribbean People’s Choice Award we have created a win-win opportunity for both film-makers and viewers – a highly interactive way for our customers to help select the Caribbean content that they really want to watch on TV and also support for the development of the Caribbean film industry.”

Frances-Anne Solomon, CEO of Caribbean Tales said, “We’re delighted to be in partnership with Flow with this amazing initiative to create original television programming for our region. The People’s Choice Award is a great interactive tool to measure the appeal of our original programming. With this initiative, as well as the recent airing of the reality program ‘Me on My TV’, showing the filmmakers’ journey to our ‘Big Pitch’ in Toronto, Canada, we are proud of our collaborative efforts to bring the next generation of Caribbean filmmakers to Flow’s audiences.”

About THE CARIBBEANTALES MEDIA GROUP:

CaribbeanTales is a group of companies that produces, markets, and sells Caribbean-themed film and television content for global audiences. It includes CaribbeanTales Inc, a registered Charity based in Toronto, Canada; the Caribbean-Tales International Film Festival (CTFF) that produces events around the world; the renowned CaribbeanTales Incubator Program, a development and production hub for original Caribbean content; CaribbeanTales Worldwide Distribution (CTWD), the largest full-service distribution entity dedicated to the monetisation of Caribbean content; CaribbeanTalesFlix, our production arm, and CaribbeanTales-TV, a video on demand platform.

About C&W Communications

C&W is a full-service communications and entertainment provider that delivers market-leading video, broadband, telephony and mobile services to consumers in 18 countries. Through its business division, C&W provides data center hosting, domestic and international managed network services, and customized IT service solutions, utilizing cloud technology to serve business and government customers.

C&W also operates a state-of-the-art submarine fiber network – the most extensive in the region.

About Liberty Global

Liberty Global is the world’s largest international TV and broadband company, with operations in more than 30 countries across Europe, Latin America and the Caribbean. We invest in the infrastructure that empowers our customers to make the most of the digital revolution. Our scale and commitment to innovation enable us to develop market-leading products delivered through next-generation networks that connect our over 24 million customers who subscribe to over 50 million television, broadband internet and telephony services. We also serve over 10 million mobile subscribers and offer WiFi service across 10 million access points.

Liberty Global’s businesses are comprised of two stocks: the Liberty Global Group (NASDAQ:LBTYA) (NASDAQ:LBTYB) (NASDAQ:LBTYK) for our European operations, and the LiLAC Group (NASDAQ:LILA) (NASDAQ:LILAK) (OTC Pink:LILAB), which consists of our operations in Latin America and the Caribbean.

The Liberty Global Group operates in 12 European countries under the consumer brands Virgin Media, Unitymedia, Telenet and UPC. The Liberty Global Group also owns 50% of VodafoneZiggo, a Dutch joint venture, which has 4 million customers, 10 million fixed-line subscribers and 5 million mobile subscribers. The LiLAC Group operates in over 20 countries in Latin America and the Caribbean under the consumer brands VTR, Flow, Liberty, Más Móvil and BTC. In addition, the LiLAC Group operates a sub-sea fiber network throughout the region in over 40 markets.

Los clientes de Flow seleccionarán el próximo premio “Flow People’s Choice Award” del programa CaribbeanTales Incubator 2017 orgullosamente patrocinado por Flow

CaribPR Wire, MIAMI, Dec. 06, 2017: ¿Qué concepto principal de serie de televisión del Caribe se llevará los premios Flow People’s Choice Awards seleccionados del programa CaribbeanTales Incubator (CTI) de este año?

Esa es la pregunta principal al mismo tiempo que los clientes de Flow en toda la región se hacen escuchar en el proceso de selección. Aunque solo quedan 10 días, todavía hay tiempo para que los clientes emitan su voto.

La votación comenzó el 3 de noviembre de 2017 para determinar cuál de los cuatro conceptos originales de serie de televisión es el programa favorito de los espectadores a la hora de elegir qué mirar. El programa con el mayor número de votos se coronará como la principal elección del público y ganará un premio de 2500 USD. Los clientes pueden votar en línea AQUÍ en http://caribbeantales-tv.com/flows-people-choice-awards-2017-edition/

Para emitir su voto, asegúrese de ver los avances y elegir una de las cuatro (4) series de televisión preseleccionadas que se muestran a continuación:

Lexo Street de Roger Alexis de Trinidad y Tobago, el conocido creador de la adorada marioneta “Santana” y otros personajes. Su presentación es una dramatización cómica sin límites de la vida en Lexo Street. Inframundo, descrita como no apta para cobardes, es un proyecto de película aventurera, impredecible y llena de misterio producida por Leticia Jones, de República Dominicana. Life or Death de Cristobal Krusen de Belice narra los giros y vueltas de una elección presidencial marcada por escándalos en el pequeño país de Costaguana mientras un hijo lucha por salvar el legado de su padre. The Agency de Paul O’Beale y Rick Elgood de Jamaica destaca la vida y la época de Ellen Thompson, una madre soltera jamaicana, que abre su propia agencia para reclutar y entrenar a las estrellas del entretenimiento en auge.

Los clientes de Flow tendrán la oportunidad exclusiva de ver estos pilotos en la red Flow 1 en toda la región a fines de 2018 y principios de 2019. Al emitir su voto, sabremos el tipo de programación caribeña original que desea ver. El anuncio del ganador del premio Flow People’s Choice Award 2017 está programado para el 18 de diciembre de 2017.

John Reid, director ejecutivo de C&W Communications, el operador de Flow afirmó: “Este es el segundo año de Flow como patrocinador principal de Caribbean Tales y estamos orgullosos de nuestra asociación que se consolida continuamente. Somos grandes defensores de la necesidad de fomentar un entorno propicio para los productores de la región y de la diáspora caribeña, y estamos decididos a ofrecer contenido caribeño original de alta calidad que sea relevante, fácil de relatar y atractivo para nuestro público”.

Reid agregó: “Al ofrecerles a nuestros clientes del Caribe la posibilidad de votar por sus series de televisión y productores favoritos a través del premio Flow People’s Choice Award, hemos creado una oportunidad beneficiosa tanto para los productores como para los televidentes: una forma sumamente interactiva para que nuestros clientes nos ayuden a seleccionar el contenido del Caribe que realmente quieren ver en la televisión y para respaldar el desarrollo de la industria cinematográfica del Caribe”.

Frances-Anne Solomon, directora ejecutiva de Caribbean Tales, comentó: “Nos complace la asociación con Flow en esta increíble iniciativa para crear programación de televisión original para nuestra región. El premio People’s Choice Award es una gran herramienta interactiva para medir el atractivo de nuestra programación original. Con esta iniciativa, así como la reciente transmisión del programa reality ‘Me on My TV’, que muestra el viaje de los productores a nuestro ‘Gran Lanzamiento’ en Toronto, Canadá, estamos orgullosos de nuestros esfuerzos de colaboración para traer la próxima generación de productores caribeños para el público de Flow”.

Acerca de THE CARIBBEANTALES MEDIA GROUP:

CaribbeanTales es un grupo de compañías que produce, comercializa y vende contenido para cine y televisión con temática caribeña para audiencias globales. Incluye CaribbeanTales Inc, una organización benéfica registrada con sede en Toronto, Canadá; Caribbean-Tales International Film Festival (CTFF), que produce eventos en todo el mundo; el reconocido programa CaribbeanTales Incubator, un centro de desarrollo y producción de contenido original caribeño; CaribbeanTales Worldwide Distribution (CTWD), la mayor entidad de distribución de servicio completo dedicada a la monetización de contenido del Caribe; CaribbeanTalesFlix, nuestra rama de producción, y CaribbeanTales-TV, una plataforma de video a pedido.

Acerca de C&W Communications

C&W es un proveedor de comunicaciones y entretenimiento de servicio completo que brinda servicios de video, banda ancha, telefonía y telefonía móvil líderes en el mercado a consumidores en 18 países. A través de su división de negocios, C&W ofrece alojamiento de centros de datos, servicios de red administrados nacionales e internacionales y soluciones de servicios de TI personalizados, que utilizan la tecnología de la nube para brindar servicio a clientes comerciales y gubernamentales.

C&W también opera una red de fibra submarina de última generación —la más extensa de la región—.

Acerca de Liberty Global

Liberty Global es la compañía internacional de TV y banda ancha más grande del mundo, con operaciones en más de 30 países en Europa, Latinoamérica y el Caribe. Invertimos en la infraestructura que hace posible que nuestros clientes aprovechen al máximo la revolución digital. Nuestra escala y compromiso con la innovación nos permiten desarrollar productos líderes en el mercado, entregados a través de redes de última generación, que conectan a nuestros más de 24 millones de clientes que se suscriben a más de 50 millones de servicios de televisión, Internet de banda ancha y telefonía. Asimismo, prestamos servicio a más de 10 millones de suscriptores móviles y ofrecemos servicio WiFi en 10 millones de puntos de acceso.

Los negocios de Liberty Global están compuestos por dos acciones: Liberty Global Group (NASDAQ: LBTYA) (NASDAQ: LBTYB) (NASDAQ: LBTYK) para nuestras operaciones europeas, y el Grupo LiLAC (NASDAQ: LILA) (NASDAQ: LILAK) (OTC Pink:LILAB), que consiste de nuestras operaciones en Latinoamérica y el Caribe.

Liberty Global Group opera en 12 países europeos con las marcas de consumo Virgin Media, Unitymedia, Telenet y UPC. Liberty Global Group también es propietario del 50 % de VodafoneZiggo, una empresa conjunta holandesa, que tiene 4 millones de clientes, 10 millones de suscriptores de línea fija y 5 millones de suscriptores de servicios móviles. El Grupo LiLAC opera en más de 20 países en Latinoamérica y el Caribe con las marcas de consumo VTR, Flow, Liberty, Más Móvil y BTC. Además, el Grupo LiLAC opera una red de fibra submarina a lo largo de la región en más de 40 mercados.

