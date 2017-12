CaribPR Wire, MIAMI, Dec. 19, 2017: Kicking off in August 2018 with the 2018/19 European football season, Caribbean sports fans will have access to every UEFA Champions League and UEFA Europa League match, as Flow Sports and SportsMax team up with UEFA to bring some of the world’s most exciting football matches to the Caribbean.

Under the terms of this exciting new three-season deal, Flow Sports and SportsMax will equally share all of the UEFA Champions League and UEFA Europa League matches starting in August 2018 and for each season through to June 2021, ensuring broadcast of the highest possible number of matches across the Caribbean. Fans will also be able to enjoy the new UEFA Champions League “double headers”, as live matches will kick off at both 1pm and 3pm Eastern Time during the Group Stage.

James Tooke, SVP Media & Content for C&W – parent company of Flow Sports – said: “We are delighted to welcome the UEFA Champions League and UEFA Europa League to Flow Sports for the first time, giving our viewers the chance to watch even more premier European football. The new deal significantly increases the number of UEFA Champions League matches available to Caribbean fans, meaning our viewers can watch more great football wherever, whenever. We are proud to continue the expansion of Flow Sports’ offering and our track record of innovation in Caribbean sports broadcasting.”

Olly McIntosh, CEO of IMC and SportsMax said: “As the current broadcaster for this season’s UEFA Champions League and having expanded our UEFA broadcast in each successive season, we are excited to bring to viewers in our 25 countries even more UEFA football. The UEFA Champions League matches are currently available to viewers on SportsMax & SportsMax2 as well as on the Play Go app and will increase in coverage next season so fans can watch all matches anywhere and at any time.”

The two networks have been awarded the rights through to the end of the 2020/21 European football season following a competitive tender process that included the award of all live matches, highlights and in-match clips of both competitions. No financial terms were disclosed.

UEFA said: “We are pleased to be broadening the distribution of the UEFA Champions League and UEFA Europa League in the Caribbean. This partnership with Flow and SportsMax represents an exciting opportunity to grow the Caribbean fan base and enable viewership in new and innovative ways.”

Flow Sports y Sportsmax transmitirán la UEFA Champions League y la UEFA Europa League a partir de la próxima temporada

CaribPR Wire, MIAMI, Dec. 19, 2017: A partir de agosto de 2018 con el inicio de la temporada de fútbol europeo 2018/2019, los fanáticos del deporte del Caribe tendrán acceso a todos los partidos de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, gracias a que Flow Sports y SportsMax se unieron con la UEFA para llevar algunos de los partidos de fútbol más emocionantes del mundo al Caribe.

Según los términos de este nuevo y emocionante acuerdo de tres temporadas, Flow Sports y SportsMax compartirán por igual todos los partidos de la UEFA Champions League y la UEFA Europa Leaguea partir de agosto de 2018 y durante cada temporada hasta junio de 2021, lo que garantizará la transmisión del mayor número posible de partidos en todo el Caribe. Los fanáticos también podrán disfrutar de los nuevos “partidos dobles” (double headers) de la UEFA Champions League, ya que los partidos en vivo comenzarán a la 1.00 p. m. y a las 3.00 p. m. (hora del este) durante la fase de grupos.

James Tooke, vicepresidente sénior de Medios y Contenido de C&W —compañía matriz de Flow Sports— afirmó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a la UEFA Champions League y la UEFA Europa League a Flow Sports por primera vez, ya que ofrecerán a nuestra audiencia la oportunidad de ver incluso más fútbol europeo de primer nivel. El nuevo acuerdo aumenta significativamente la cantidad de partidos de la UEFA Champions League disponibles para los fanáticos del Caribe, lo que significa que nuestros televidentes pueden ver más partidos de fútbol en cualquier momento y lugar. Estamos orgullosos de continuar la expansión de la oferta de Flow Sports y nuestra trayectoria de innovación en la transmisión de deportes del Caribe”.

Olly McIntosh, director ejecutivo de International Media Content (IMC) y SportsMax, expresó: “Como la emisora actual de la UEFA Champions League de esta temporada y habiendo expandido nuestra transmisión de la UEFA en cada nueva temporada, estamos emocionados de llevar a los televidentes de nuestros 25 países más fútbol de esta liga. Los partidos de la UEFA Champions League están actualmente disponibles para los televidentes en SportsMax y SportsMax2, así como en la aplicación Play Go, y su cobertura aumentará la próxima temporada para que los fanáticos puedan ver todos los partidos en cualquier lugar y en cualquier momento”.

Las dos cadenas obtuvieron los derechos hasta que finalice la temporada de fútbol europeo 2020/2021 tras un proceso de licitación, que incluyó la adjudicación de todos los partidos en vivo, los momentos más destacados y los videos durante el partido de ambas competencias. No se revelaron los términos financieros.

UEFA indicó: “Nos complace ampliar la distribución de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League en el Caribe. Esta asociación con Flow y SportsMax representa una gran oportunidad para aumentar la base de fanáticos del Caribe y llegar a nuevas audiencias de formas innovadoras”.

