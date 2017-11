CaribPR Wire, NEW YORK, Nov. 14, 2017 : MarketAxess Holdings Inc. (Nasdaq:MKTX), the operator of a leading electronic trading platform for fixed income securities, and the provider of market data and post-trade services for the global fixed income markets, today announced that trading in Latin American corporate and sovereign bonds set a record of $110.5 billion in the nine months ending September 30th, up 36% compared with the year-earlier period.

Trading in Latin American debt denominated in local currency was up 27% to a record $30 billion year-to-date through the third quarter. MarketAxess currently supports trading in the currencies of Brazil, Mexico, Argentina, Colombia, Peru, Chile, and Uruguay. In addition, trading in hard currency debt was up 40% to $80 billion in the same period. Growth on the MarketAxess platform came despite relatively flat Emerging Market trading volumes overall, with estimated market volume growth of 6% year-to-date based on FINRA TRACE and Trax® volumes reported in US dollars.

On a global basis, more than 840 institutional investors have traded Latin American debt on the MarketAxess platform. Contributing to the activity in the region has been a significant increase of 64% in trading volume by Latin America-based clients on MarketAxess.

“While it’s been a challenging year for fixed income in many regions, we continue to see impressive growth in electronic trading volumes among our clients in Latin America,” said Kevin McPherson, Global Head of Sales, MarketAxess. “Our investor and dealer clients in the region are actively accessing the full range of products on the MarketAxess platform.”

“More and more institutional investors are seeing the value of a centrally located global fixed income marketplace for local and global market participants,” added Sandy White, Global EM Product Manager, MarketAxess. “Our growth and expansion in Latin America is part of our global strategy to provide the most comprehensive coverage of hard and local currency emerging market debt.”

MarketAxess offers global 24-hour electronic trading for debt denominated in hard and local currency across three major EM regions – Latin America, Europe and Asia. Last year, the company expanded its Latin America team with senior leadership hires in Miami and São Paulo.

About MarketAxess

MarketAxess operates a leading electronic trading platform that enables fixed-income market participants to efficiently trade corporate bonds and other types of fixed-income instruments using MarketAxess’ patented trading technology. Over 1,300 institutional investor and broker-dealer firms are active users of the MarketAxess trading platform, accessing global liquidity in U.S. high-grade corporate bonds, emerging markets and high-yield bonds, European bonds, U.S. agency bonds, municipal bonds, credit default swaps and other fixed-income securities. MarketAxess also offers a number of trading-related products and services, including: market data to assist clients with trading decisions; connectivity solutions that facilitate straight-through processing; technology services to optimize trading environments; and execution services for exchange-traded fund managers and other clients. Through its Trax® division, MarketAxess also offers a range of pre- and post-trade services, including trade matching, regulatory transaction reporting and market and reference data, across a range of fixed-income products. Trax is the trading name of Xtrakter Ltd., a MarketAxess group company.

MarketAxess maintains its headquarters in New York and has offices in London, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, Salt Lake City, San Francisco, São Paulo, Hong Kong and Singapore. For more information, please visit www.marketaxess.com.

MarketAxess establece el récord de la plataforma de negociar con bonos latinoamericanos de $110.5 mil millones por nueve meses hasta el 30 de septiembre

CaribPR Wire, NUEVA YORK, Nov. 15, 2017: MarketAxess Holdings Inc. (Nasdaq:MKTX), el operador de una plataforma de negociación electrónica líder para valores de renta fija y el proveedor de datos de mercado y servicios posteriores a la negociación para los mercados de renta fija globales, anunció hoy que la negociación de bonos corporativos y soberanos latinoamericanos había alcanzado un récord de $110.5 mil millones en los nueve meses que finalizaron el 30 de septiembre, un 36% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La negociación de deuda latinoamericana denominada en moneda local aumentó un 27% alcanzando así un récord de $30 mil millones hasta la fecha durante el tercer trimestre. Actualmente, MarketAxess admite la negociación en las monedas de Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Uruguay. Además, la negociación de deuda en moneda fuerte aumentó un 40% llegando a $80 mil millones en el mismo período. El crecimiento en la plataforma MarketAxess se produjo a pesar de los volúmenes de negociación de mercados emergentes relativamente poco activos en general, con un crecimiento estimado del volumen del mercado del 6% hasta la fecha, basado en los volúmenes de FINRA TRACE y Trax® registrados en dólares estadounidenses.

A nivel mundial, más de 840 inversores institucionales han negociado deuda latinoamericana en la plataforma MarketAxess. La contribución a la actividad de la región ha supuesto un aumento significativo del 64% en el volumen de negociación de los clientes con sede en América Latina en MarketAxess.

“Si bien ha sido un año desafiante para la renta fija en muchas regiones, seguimos observando un crecimiento impresionante en los volúmenes de negociación electrónica entre nuestros clientes de América Latina”, comentó Kevin McPherson, Jefe de Ventas Globales de MarketAxess. “Nuestros clientes inversores y distribuidores de la región están accediendo activamente a la gama completa de productos en la plataforma MarketAxess”.

“Cada vez más inversores institucionales perciben el valor de un mercado de renta fija global de ubicación céntrica para los participantes del mercado local y mundial”, agregó Sandy White, Gerente Global de Productos EM, MarketAxess. “Nuestro crecimiento y nuestra expansión en América Latina forma parte de nuestra estrategia global de proporcionar la cobertura más completa de la deuda de los mercados emergentes en moneda fuerte y en moneda local”.

MarketAxess ofrece operaciones de negociación electrónicas globales durante las 24 horas para la deuda denominada en moneda fuerte y local en tres regiones importantes de ME: América Latina, Europa y Asia. El año pasado, la compañía amplió su equipo de América latina con altos cargos directivos en Miami y São Paulo.

Acerca de MarketAxess

MarketAxess opera una plataforma de negociación electrónica líder que permite a los participantes del mercado de renta fija intercambiar de manera eficiente bonos corporativos y otros tipos de instrumentos de renta fija utilizando la tecnología de negociación patentada de MarketAxess. Más de 1.300 empresas de corredores de bolsa e inversores institucionales son usuarios activos de la plataforma de negociación MarketAxess, accediendo a liquidez global en bonos corporativos de alta calidad estadounidenses, mercados emergentes y bonos de alto rendimiento, bonos europeos, bonos de agencias estadounidenses, bonos municipales, swaps de incumplimiento crediticio y otros valores de renta fija. Asimismo, MarketAxess ofrece una serie de productos y servicios relacionados con la negociación, entre los que se encuentran: datos de mercado para ayudar a los clientes con las decisiones de negociación; soluciones de conectividad que facilitan el procesamiento directo; servicios tecnológicos para optimizar los entornos comerciales; y servicios de ejecución para gestores de fondos negociados en bolsa y otros clientes. A través de su división Trax®, MarketAxess también ofrece una gama de servicios previos y posteriores a la negociación, incluida la correspondencia comercial, los informes reglamentarios de transacciones y los datos de mercado y de referencia, en una gama de productos de renta fija. Trax es el nombre comercial de Xtrakter Ltd., una compañía del grupo MarketAxess.

MarketAxess tiene su sede en Nueva York y tiene oficinas en Londres, Boston, Chicago, Los Ángeles, Miami, Salt Lake City, San Francisco, São Paulo, Hong Kong y Singapur. Para obtener más información, visite www.marketaxess.com.

Contacto de departamento de prensa:

Mary Sedarat

MarketAxess Holdings Inc.

+1-212-813-6226