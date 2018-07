CaribPR Wire, NEW YORK, NY, Mon. July 16, 2018: Mobiquity Technologies, Inc. (OTCQB:MOBQ), a leading mobile location data intelligence company today announced a platform partnership with SoMedia, a leading international media technology solutions company focusing on Latin America, whose clients include Fortune 500 companies. The partnership gives SoMedia access to Mobiquity Networks’ platform to run media campaigns for their clients and gives Mobiquity a strong initial foothold in Latin America and an immediate new revenue stream.

The Mobiquity platform provided to SoMedia is a full end-to-end media solution, which includes its own AdServer, DSP, DMP and Ad-quality control solution. Mobiquity’s platform is also integrated into hundreds of supply and demand side partners and offers extremely precise location-based audiences and targeting, machine learning for optimization and post campaign attribution.

“SoMedia is a cutting-edge media company with an outstanding staff and impressive client roster. We believe this relationship will be extremely beneficial to all parties and we look forward to working with SoMedia in both the USA and Latin America to bring a cost-effective media solution to their clients,” stated Mobiquity Technologies CEO, Dean Julia. He continued, “As we recently announced in our Shareholder update, we are highly focused on getting to cash flow positive by year end. I believe this new revenue stream will get us one step closer to achieving that goal.”

Andrea Tonicelo founder of SoMedia, said “We always put our clients’ needs first and our goal is to provide outstanding campaign results, with full transparency and increased ROI for our clients, and I believe working with Mobiquity Networks and their very impressive state-of-the-art platform allows us to do that.”

About Mobiquity Networks (www.mobiquitynetworks.com)

Mobiquity Networks, a wholly owned subsidiary of Mobiquity Technologies, Inc. (MOBQ), is a next generation mobile location data intelligence company. The company provides precise, unique, at-scale location data and insights on consumer’s real-world behavior and trends for use in marketing and research. With our combined exclusive data set and first party location data via our advanced SDK; Mobiquity Networks provides one of the most accurate and scaled solution for mobile data collection and analysis.

About SoMedia (www.sogroup.media)

SoMedia is a technological media solutions company. Every day billions of consumer interactions happen around the world, with diverse interests and behaviors. We exist to connect this audience to your brand at the right time with the right message. Reach customers who are genuinely interested in what your company offers. We target scale data, using as a basis content with which they actively interact, engaging and increasing their conversion potential. Not only with technology but with constant strategic intelligence.

SAFE HARBOR STATEMENT UNDER THE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995.

Certain statements in this press release constitute “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of the company to be materially different from any future results, performances or achievements express or implied by such forward-looking statements. The forward‐looking statements are subject to risks and uncertainties including, without limitation, changes of competition, possible loss of customers, and the company’s ability to attract and retain key personnel.

Mobiquity Networks incorpora a SoMedia a la nómina de clientes

CARIBPR WIRE, NUEVA YORK, July 17, 2018: Mobiquity Technologies, Inc. (OTCQB:MOBQ), una empresa líder en inteligencia de datos de ubicación móvil, anunció hoy una asociación de plataformas con SoMedia, una empresa internacional líder en soluciones de tecnología de medios concentrada en Latinoamérica, entre cuyos clientes se incluyen empresas que integran la lista Fortune 500.La asociación le proporciona a SoMedia acceso a la plataforma de Mobiquity Networks para ejecutar campañas de medios para sus clientes y le concede a Mobiquity una sólida posición inicial en Latinoamérica y una nueva fuente inmediata de ingresos.

La plataforma de Mobiquity proporcionada a SoMedia es una solución completa e integral de medios, que incluye su propia solución de control de calidad de servidores AdServer, plataformas de gestión de datos (data management platform, DMP), plataformas orientadas a la demanda (demand side platforms, DSP) y anuncios publicitarios.La plataforma de Mobiquity también está integrada con cientos de socios de los sectores de la oferta y la demanda y ofrece audiencias y selección de objetivos basadas en la ubicación sumamente precisas, aprendizaje automático para lograr la optimización y atribución posterior a la campaña.

“SoMedia es una empresa de medios de vanguardia con un personal excepcional y una sorprendente nómina de clientes. Consideramos que esta relación será sumamente beneficiosa para todas las partes y esperamos trabajar con SoMedia tanto en los EE. UU. como en Latinoamérica para ofrecer una solución de medios rentable a sus clientes”, declaró el director ejecutivo de Mobiquity Technologies, Dean Julia. Agregó: “Como anunciamos recientemente en nuestra actualización para accionistas, estamos muy enfocados en obtener un flujo de caja positivo hacia fin de año.Creo que esta nueva fuente de ingresos nos acercará aún más a lograr ese objetivo”.

Andrea Tonicelo, fundadora de SoMedia, afirmó: “Siempre priorizamos las necesidades de nuestros clientes y nuestro objetivo es proporcionar resultados de campaña destacados, con total transparencia y un mayor retorno de la inversión para nuestros clientes, y creo que trabajar con Mobiquity Networks y su impresionante plataforma de vanguardia nos permite lograrlo”.

Acerca de Mobiquity Networks (www.mobiquitynetworks.com)

Mobiquity Networks, una subsidiaria de propiedad absoluta de Mobiquity Technologies, Inc. (MOBQ), es una empresa de inteligencia de datos de ubicación móvil de última generación.La empresa proporciona datos de ubicación precisos, únicos y a escala, así como información sobre el comportamiento y las tendencias de los consumidores en el mundo real para su uso en marketing e investigación. Con un conjunto de datos exclusivos combinados y datos de ubicación de origen a través de nuestro kit de desarrollo de software (Software Development Kit, SDK) avanzado, Mobiquity Networks ofrece una de las soluciones más precisas y a escala para la recopilación y el análisis de datos móviles.

Acerca de SoMedia (www.sogroup.media)

SoMedia es una empresa de soluciones de medios tecnológicos. Todos los días, se producen miles de millones de interacciones con los consumidores en todo el mundo, con diversos intereses y comportamientos. Existimos para vincular a este público con su marca en el momento adecuado y con el mensaje correcto. Comuníquese con los clientes que tengan un interés genuino por lo que ofrece su empresa. Tenemos como objetivo los datos a escala, y utilizamos como base el contenido con el que interactúan de forma activa, lo que aprovecha y aumenta su potencial de conversión. No solo con tecnología sino también con inteligencia estratégica constante.

DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN LEGAL CONFORME A LA LEY DE REFORMA DE LITIGIOS SOBRE VALORES PRIVADOS DE 1995

Determinados enunciados de este comunicado de prensa constituyen “declaraciones a futuro” conforme a la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Dichas declaraciones a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de la empresa se diferencien sustancialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expreso o implícito en estas declaraciones. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres que incluyen, entre otros, cambios en la competencia, posible pérdida de clientes y la capacidad de la empresa de atraer y retener personal clave.