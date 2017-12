CARIBPR WIRE, TORONTO, Canada Dec. 07, 2017: Royalton Bavaro, Punta Cana’s newest family-friendly all-inclusive resort will open its doors on December 16th to discerning travelers in search of a modern beach vacation. As the newest custom-built experience from Royalton Luxury Resorts, the sprawling 730-room resort offers a number of unique amenities as firsts in the Royalton portfolio, including a FlowRider® the ultimate wave machine, a 1,200-foot meandering lazy river with its own grotto bar, a mini-golf course, and a beachfront Brazilian rodizio a la carte restaurant.

A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cab31fef-834c-461f-b9cd-9ed50e13fa5a

The resort is situated directly on Bavaro Beach, recently hailed as one of the Best Beaches in the World 2017, by TripAdvisor®. For groups, families or those who seek a more elite vacation experience, the Diamond Club™ Chairman’s Building offers unparalleled waterfront views from a private building, steps from this famous beach. Ideal for larger groups or extended family, the industry-leading four bedroom ocean front suite will have a separate butler entrance, ocean view bedrooms and a large terrace for delicious meals al fresco.

Families staying at Royalton Bavaro will enjoy signature All-in Luxury® extras including All-in Connectivity™ with free high speed Wi-Fi resort-wide for all devices, unique and innovative programming all day from the Vibe Team, Unlimited Reservation Free Dining allowing a la carte dinners in any restaurant on any night, and room service that’s available 24-hours. In each suite, guests will find standard In-Suite Wellness Features of ceiling mounted rain showers, a large two-person soaker tubs and handcrafted signature DreamBed™ mattresses, creating perfect place for your family to recharge before another energy-filled day in paradise.

To reserve your family`s 2018 All-in Luxury® vacation at the brand new Royalton Bavaro, visit us online at www.royaltonresorts.com or contact your travel agent.

About Royalton Luxury Resorts

Epitomizing modern elegance, award winning Royalton Luxury Resorts offer All-In Luxury® vacations in some of the world’s most popular tropical destinations, including Jamaica, the Dominican Republic, Mexico and Cuba. Boasting an array of world-class all inclusive features including the premium, handcrafted DreamBed™, unlimited reservation-free luxury dining, All-In Connectivity™ with complimentary Wi-Fi and in-room long distance calling, a Sports Event Guarantee™, and more. Many of the resorts cater equally to families and couples alike, with industry-leading supervised kids and teen activities offered at no additional cost combined with family-friendly accommodation and dining options. Royalton Luxury Resorts will expand its offering of upscale and elegant vacation experiences with the addition of two new resorts, Hideaway at Royalton Punta Cana, scheduled to open late 2017 and Royalton Bavaro, scheduled to open January 2018.

Royalton Bavaro inaugurará el 16 de diciembre y presentará nuevos servicios modernos orientados a la familia

CARIBPR WIRE, TORONTO, Canada, Dec. 07, 2017: Royalton Bavaro, el flamante resort familiar de todo incluido, abrirá sus puertas el 16 de diciembre para los viajeros más exigentes que buscan unas vacaciones modernas en la costa. Esta nueva propuesta de Royalton Luxury Resorts, que ofrece una experiencia personalizada, presenta un imponente resort de 730 habitaciones que ofrece servicios únicos y sin precedentes en la cartera de Royalton, que incluyen una FlowRider®, la mejor máquina de olas; un río perezoso serpenteante de unos 365 metros con su propio bar en una cueva; una cancha de minigolf y un restaurante rodizioestilo brasilero a la carta frente a la playa.

Una foto con este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/858655f7-53aa-41fb-8986-503854bb52ab

El resort está emplazado directamente en playa Bávaro, recientemente reconocida como una de las mejores playas del mundo 2017 por TripAdvisor®. Para grupos, familias o quienes busquen una experiencia vacacional de mayor categoría, el edificio Chairman’s Building de Diamond Club™ ofrece vistas al mar incomparables desde un edificio privado y a pasos de esta famosa playa. La innovadora suite de cuatro dormitorios con vista al mar es ideal para grupos más grandes o familias extensas y tendrá una entrada de servicio separada, dormitorios con vista al mar y una amplia terraza para disfrutar de deliciosas comidas al fresco.

Las familias que se hospeden en Royalton Bavaro disfrutarán de los exclusivos extras de All-in Luxury®, que incluyen All-In Connectivity™ con WiFi de alta velocidad gratis por todo el hotel para todos los dispositivos, programas para todo el día únicos e innovadores del equipo Vibe Team, cenas ilimitadas sin necesidad de reservas que incluyen cenas a la carta en cualquier restaurante y cualquier noche y servicio a la habitación disponible las 24 horas. En cada suite, los huéspedes disfrutarán de comodidades estándar pensadas para su bienestar, como duchas tipo lluvia montadas en el cielo raso, grandes bañeras para dos personas y exclusivos colchones artesanales DreamBed™ que crean el lugar perfecto para que su familia recupere energías antes de disfrutar de otro día intenso en el paraíso.

Para reservar sus vacaciones familiares All-in Luxury® de 2018 en el flamante Royalton Bavaro, visítenos en línea en www.royaltonresorts.com o contacte a su agente de viajes.

Acerca de Royalton Luxury Resorts

Los galardonados Royalton Luxury Resorts personifican la elegancia moderna y ofrecen vacaciones All-In Luxury® en algunos de los destinos tropicales más populares del mundo, incluidos Jamaica, la República Dominicana, México y Cuba. Cuentan con una amplia variedad de servicios de primera clase todo incluido, que incluyen el colchón artesanal y de calidad superior DreamBed™, gastronomía de lujo ilimitada sin reservas, All-In Connectivity ™ con Wi-Fi y llamadas de larga distancia de cortesía desde la habitación, la garantía Sports Event Guarantee™ y más. Muchos de los complejos hoteleros están dirigidos tanto a familias como a parejas, con innovadoras actividades supervisadas para niños y adolescentes que se ofrecen sin cargo adicional combinadas con alojamientos y opciones gastronómicas aptos para toda la familia. Royalton Luxury Resorts ampliará su oferta de experiencias vacacionales elegantes y de alta categoría con la adición de dos nuevos complejos hoteleros, Hideaway at Royalton Punta Cana, con la inauguración programada para fines de 2017 y Royalton Bavaro, con la inauguración programada en enero de 2018.