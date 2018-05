CaribPR Wire, TORONTO, May 08, 2018: As part of their recently launched Flying Start program, Sunwing Foundation is joining forces with Books Give Us Wings (a Toronto-based charity established by seasoned North York elementary school teacher and Jamaican-born, Myrna Gabbidon, that promotes children’s literacy in the Caribbean) to fly just under 3,000 new and gently used children’s books to Jamaica in time for Read Across Jamaica Day (May 8th).

A quantity of books donated were collected as part of the Sunwing Foundation’s Flying start program that seeks to provide children with all the necessary supplies for learning in destinations served by the travel company. A large part of today’s donation was coordinated by Ms. Gabbidon who reached out to students at several schools across Toronto for help in order that a special delivery could be made in time for the national reading awareness day.

Ms. Gabbidon and the books collected were flown down on Sunwing Airlines to Jamaica yesterday. Sunwing’s local destination team, Sunwing Experiences, will be coordinating deliveries of the books to select local elementary schools throughout Jamaica with Ms. Gabbidon today, May 8th, and May 9th.

“My primary goal with this initiative is to ensure every child owns a book, as I believe literacy and art are both key to helping children become successful in their education and develop into contributing members of society,” says Gabbidon. “When you give a child a book, you give them wings; enabling their imagination to take flight and to become passionate and curious about the world.”

The Sunwing Foundation established the Flying Start program earlier this year to support students in the Caribbean by providing them with books and education supplies. Today’s donation is expected to positively impact thousands of Jamaican students.

“The Sunwing Foundation is committed to supporting youth and education projects in the destinations we serve.” says Stephen Hunter, CEO of Sunwing Travel Group. “We are pleased to help promote literacy on Jamaica’s National Reading Day.”

For more information on the Sunwing foundation, please visit www.sunwingfoundation.com.

About The Sunwing Foundation

A charitable initiative established by the Hunter family, the Sunwing Foundation reflects the Sunwing Travel Group’s enduring commitment to the support and development of youth in the communities where it operates in the form of project funding or the transport of humanitarian aid. The Sunwing Foundation passes on 100% of the charitable donations it raises to the communities that need it the most, funding educational and skills development projects to provide a direct, impactful, and sustainable improvement to quality of life for years to come.

About Books Give Us Wings

Books Give Us Wings is a charitable initiative created and led by seasoned school teacher from the North York area of Toronto, Myrna Gibbon. The idea for Books Give Us Wings was sparked in 2011 when Marguerite Jackson, Director of North York Board of Education at the time, collaborated with a number of educators, including Myrna, to provide each elementary classroom a bin of books the students could relate to—both fiction and non-fiction. The initiative received such a strong and positive response, Myrna decided to take the initiative further. Thus, Books Give Us Wings was born.

La fundación Sunwing Foundation se asocia con Books Give Us Wings para fomentar el amor por la lectura en el evento Read Across Jamaica Day

CaribPR Wire, TORONTO, May 09, 2018: Como parte de su programa Flying Start de reciente lanzamiento, la fundación Sunwing Foundation trabaja junto con Books Give Us Wings (una organización benéfica con sede en Toronto, creada por la experimentada maestra de escuela primaria de North York, la jamaiquina Myrna Gabbidon, que promueve la alfabetización de los niños en el Caribe) para enviar por avión casi 3000 libros para niños nuevos y usados en buen estado a Jamaica a tiempo para el día de fomento de la lectura Read Across Jamaica Day (el 8 de mayo).

Una gran cantidad de libros donados se recolectó como parte del programa Flying Start de Sunwing Foundation, que busca brindar a los niños todos los elementos necesarios para el aprendizaje en los destinos a los que vuela la empresa de viajes. Gran parte de la donación de hoy fue coordinada por la Sra. Gabbidon, quien se comunicó con estudiantes de muchas escuelas de Toronto para pedirles ayuda para que esta entrega especial pudiera realizarse a tiempo para el día nacional de fomento de la lectura.

La Sra. Gabbidon y los libros recolectados volaron ayer a Jamaica en Sunwing Airlines. El equipo local de Sunwing, Sunwing Experiences, coordinará la entrega de los libros a escuelas primarias seleccionadas en todo el territorio jamaiquino junto con la Srta. Gabbidon, el 8 y 9 de mayo.

“Mi principal objetivo con esta iniciativa es garantizar que cada niño posea un libro, ya que creo que la lectura y el arte son clave para ayudar a los niños a triunfar en el aprendizaje y a desarrollarse como miembros activos de la sociedad”, expresó la Sra. Gabbidon. “Darle un libro a un niño es darle alas; esto permite que su imaginación vuele, le da entusiasmo y despierta su curiosidad con respecto al mundo”.

Sunwing Foundation lanzó a principios de este año el programa Flying Start para apoyar a los estudiantes del Caribe mediante la provisión de libros y suministros para la educación. Se espera que la donación de hoy tenga un impacto positivo en miles de estudiantes jamaiquinos.

“Sunwing Foundation se ha comprometido a apoyar a los jóvenes y a los proyectos educativos en los destinos a los que viaja”, comentó Stephen Hunter, director ejecutivo de Sunwing Travel Group. “Nos complace ayudar a promover la lectura en el Día Nacional de la Lectura de Jamaica”.

Si desea obtener más información sobre Sunwing Foundation, visite www.sunwingfoundation.com.

Acerca de Sunwing Foundation

Sunwing Foundation, una iniciativa benéfica creada por la familia Hunter, refleja el inquebrantable compromiso del Sunwing Travel Group de apoyar a los jóvenes en las comunidades donde opera mediante la financiación de proyectos o el transporte de ayuda humanitaria. Sunwing Foundation destina el 100 % de las donaciones que recauda a las comunidades que más lo necesitan a través de la financiación de programas educativos y de desarrollo de habilidades con el fin de crear mejoras directas, concretas y sostenibles en la calidad de vida de los años venideros.

Acerca de Books Give Us Wings

Books Give Us Wings es una iniciativa benéfica creada y liderada por Myrna Gabbidon, una experimentada maestra de North York, en el área de Toronto. La idea de Books Give Us Wings surgió en 2011 cuando Marguerite Jackson, directora de la Junta de Educación de North York en aquel momento, colaboraba con algunos educadores, incluida Myrna, para brindar a cada clase de la escuela primaria una caja de libros, de ficción y de no ficción, con los que los niños pudieran sentirse identificados. La iniciativa tuvo una respuesta contundente y positiva, pero Myrna decidió ampliar esta iniciativa. Así surgió Books Give Us Wings.

