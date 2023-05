CARIBPR WIRE, TORONTO, Canada, Mon. May 15, 2023: Following its recent addition to the prestigious Blue Diamond Resorts portfolio, Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, is set to debut and welcome guests to this Caribbean paradise in late November. The resort boasts exclusive features, modern accommodations with peerless ocean views, and exceptional dining experiences. This highly anticipated all-inclusive property, exclusively for adults, is now available for bookings starting May 15th, 2023.

Located just 35 minutes from Montego Bay International Airport, Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only will offer a private oasis for adult friends, couples and vacationers looking to relax, reconnect and promote Togetherness. Its 352 suites and rooms feature modern decor with soothing tones of brown and beige to lend an elegant vibe to all its spaces and to evoke relaxation consistent with the other four Hideaway at Royalton properties across the Caribbean. The resort will be the first one to offer a dedicated Chairman Suite within the adults-only premises. Its Chairman Suite Ocean Front offers elevated luxury and ocean views beyond the horizon, perfect for sunset cocktails or your morning coffee whilst planning the day.

“Jamaica has always been an essential destination for Blue Diamond Resorts, where we have established ourselves as leaders in the all-inclusive segment. With the addition of Hideaway at Royalton Blue Waters, we continue to expand our portfolio, offering even more options to cater to the unique preferences and needs of each traveler,” said Jordi Pelfort, President, Blue Diamond Resorts. “We’re proud to bring our expertise and exceptional service to our newest adults-only resort, and we look forward to providing guests with unforgettable experiences.”

Guests will wake up refreshed after a night’s sleep on Royalton’s signature DreamBed™ with high thread count sheets. Additional amenities include the rain shower, All-In Connectivity™, 24/7 room service available by phone or Smart TV, daily restocked mini bar, steamer, in-suite coffee maker, and hair dryer. Hideaway at Royalton Blue Waters will offer adults-only exclusive sections such as pool and beach areas as well as social areas such as a dedicated lobby, a dedicated Diamond Club™ lounge and food and beverage outlets.

Among its 11 fine-dining alternatives, guests will find a melting pot of culinary palate-pleasers in different international specialties such as Jamaican, Italian, Japanese, Indian, Tex-Mex, and West Indies. The gastronomic highlight of the resort will be Dorado restaurant, the first in the Montego Bay region and second in Jamaica, which will delight everyone with its eclectic menu including fresh seafood and ceviches and mouth-watering grill entrees. The more casual Jerk Hut on the beach will pay homage to the destination offering one of its beloved delicacies, perfectly seasoned jerk chicken. The resort’s dining experience is complete with a buffet, a sports bar, a cafe lounge and 13 bars for post-beach cocktails or meet ups with friends before dinner.

An array of treatments will be available at The Royal Spa and consultants can cater to guests by creating a tailored experience where couples can relax side-by-side in exclusive treatments with a scrub and massage as well as body treatments featuring natural ingredients. To complement the wellness journey, a selection of modern equipment at the fitness center including a robust program of instructor-led activities can help guests continue their fitness goals including Paddle Board, Sunset Yoga, and Beach Bootcamp. They can also spend relaxing moments under the sun in the sparkling infinity pool or in the privacy of a pool cabana.

Guests can benefit from the Stay at 1, Play at 2 feature with access to the neighboring property Royalton Blue Waters Montego Bay, An Autograph Collection All-Inclusive Resort. Social and business groups will find world-class services and All-In Luxury® facilities including business meetings and incentive trips spaces, as well as breathtaking venues for luxury weddings and honeymoons to host intimate-sized to large functions.

Hideaway at Royalton Blue Waters will be part of Marriott Bonvoy, the acclaimed loyalty program by Marriott International, allowing guests to earn and redeem points for their stays.

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 60 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you´re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

About Hideaway at Royalton

Epitomizing modern and exclusive elegance, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience to enhance Togetherness among their guests. Neighboring the Royalton Luxury Resorts, these all-inclusive properties include elevated privacy and enhanced quality of service at popular tropical locales including Mexico, Dominican Republic, Jamaica and Saint Lucia. It’s signature All-In Luxury® facilities allow guests to enjoy world-class amenities such as, Royalton’s handcrafted DreamBed™, All-In Connectivity™, Sports Event Guarantee™ and the premium Diamond Club™ category.

From exclusive dining and preferred accommodations to instructor led fitness classes and spa treatments, these all-inclusive adults-only resorts bring a world of experiences to reignite meaningful connections in paradise.

La última adición de Blue Diamond Resorts, Hideaway at Royalton Blue Waters, ya está disponible para reservas

CARIBPR WIRE, TORONTO, Canada, Mon. May 15, 2023: Tras su reciente incorporación al prestigioso portafolio de Blue Diamond Resorts, Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, debutará y dará la bienvenida a huéspedes a este paraíso caribeño a finales de noviembre. El resort cuenta con amenidades exclusivas, modernas habitaciones con vistas incomparables al mar y experiencias gastronómicas excepcionales. Esta propiedad todo incluido, exclusivamente para adultos, ya se encuentra disponible para reservas a partir del 15 de mayo 2023.

Ubicado a solo 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Montego Bay, Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only ofrecerá un oasis privado para amigos adultos, parejas y vacacionistas que buscan relajarse, reconectarse y promover la unión. Sus 352 suites y habitaciones cuentan con una decoración moderna con tonos relajantes marrón y beige para brindar un ambiente elegante a todos sus espacios y evocar la relajación en consonancia con las otras cuatro propiedades Hideaway at Royalton en todo el Caribe. El resort será el primero en ofrecer una suite Chairman dedicada dentro de las instalaciones sólo para adultos. Su categoría President Suite Ocean Front ofrece lujo elevado y vistas al océano más allá del horizonte, perfectas para cócteles al atardecer o un café matutino.

“Jamaica siempre ha sido un destino muy importante para Blue Diamond Resorts, donde nos hemos consolidado como líderes en el segmento todo incluido. Con la incorporación de Hideaway at Royalton Blue Waters, continuamos ampliando nuestra cartera, ofreciendo aún más opciones para satisfacer las preferencias y necesidades únicas de cada viajero”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “Estamos orgullosos de traer nuestra experiencia y servicio excepcional al nuevo resort sólo para adultos, además de brindar experiencias inolvidables a nuestros huéspedes”.

Los huéspedes se despertarán renovados después de una noche de sueño en la exclusiva cama DreamBed™ de Royalton. Las comodidades adicionales incluyen la ducha tipo lluvia, All-In Connectivity™, servicio a la habitación disponible las 24/7 por teléfono o Smart TV, minibar reabastecido diariamente, vapor, cafetera y secador de cabello. Hideaway at Royalton Blue Waters ofrecerá secciones exclusivas sólo para adultos, como áreas de piscina y playa, y áreas sociales como un lobby exclusivo, un salón Diamond Club™ y locaciones de alimentos y bebidas.

Entre sus 11 alternativas de alta cocina, los huéspedes encontrarán una mezcla de sabores de diferentes especialidades internacionales tales como jamaicana, italiana, japonesa, india, Tex-Mex y Caribe Occidental. El restaurante destacado del resort será el Dorado, el primero en la región de Montego Bay y segundo en Jamaica, que deleitará a todos con su menú ecléctico que incluye mariscos frescos, ceviches y deliciosas entradas a la parrilla. El Jerk Hut ubicado en la playa rendirá homenaje al destino ofreciendo uno de sus amados manjares, el pollo jerk perfectamente sazonado. La experiencia gastronómica incluirá un buffet, un sports bar, un café lounge y 13 bares para después de la playa o reuniones con amigos antes de la cena.

Una variedad de servicios estará disponible en The Royal Spa brindando una experiencia personalizada donde las parejas pueden relajarse en tratamientos exclusivos con exfoliación y masaje, así como tratamientos corporales con ingredientes naturales. Para complementar la experiencia de bienestar, una selección de equipos modernos en el gimnasio, incluido un sólido programa de actividades dirigidas por instructores, puede ayudar a los viajeros a continuar con sus objetivos de entrenamiento, que incluyen Paddle Board Xtreme, Sunset Yoga y Beach Bootcamp. También pueden pasar momentos relajantes bajo el sol en la piscina infinita o en la privacidad de una cabana con piscina.

Los huéspedes pueden beneficiarse de la opción de hospedarse en 1 y jugar en 2, al tener acceso a la propiedad vecina Royalton Blue Waters Montego Bay, An Autograph Collection All-Inclusive Resort. Los grupos sociales y de negocios encontrarán servicios de clase mundial e instalaciones All-In Luxury® que incluyen espacios para reuniones de negocios y viajes de incentivo, así como lugares impresionantes para bodas y lunas de miel de lujo para albergar eventos de tamaño íntimo a grande.

Hideaway at Royalton Blue Waters será parte de Marriott Bonvoy, el aclamado programa de lealtad de Marriott International, que permite a los huéspedes ganar y canjear puntos por sus estadías.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Acerca de Hideaway at Royalton

Representando la elegancia moderna y exclusiva, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos para reforzar la unión entre sus huéspedes, bajo el concepto Togetherness. Estas propiedades todo incluido, vecinas de Royalton Luxury Resorts, incluyen una mayor privacidad y la mejor calidad de servicio en populares locaciones tropicales como México, República Dominicana, Jamaica y Santa Lucía. Sus exclusivas instalaciones All-In Luxury® permiten a los huéspedes disfrutar de amenidades de clase mundial, como la cama DreamBed™ de Royalton, All-In Connectivity™, Sports Event Guarantee™ y la categoría premium Diamond Club™.

Desde cenas exclusivas y alojamiento preferencial hasta clases de acondicionamiento físico dirigidas por instructores profesionales y relajantes tratamientos de spa, estos resorts todo incluido sólo para adultos brindan un mundo de experiencias para reavivar conexiones significativas en el paraíso.

