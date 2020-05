CaribPR Wire, TALLAHASSEE, Fla., May 13, 2020: Blue Diamond Resorts prepares to welcome guests back to its resorts with enhanced health, safety and cleanliness programs, brand-wide. The resort management group’s Safety-Assured Vacations protocols will be implemented at each of Blue Diamond’s 47 properties across the Caribbean, Central America and Mexico.

Advanced sanitation measures, new physical distancing guidelines, a 360º Clean Approach and an International Safety Assurance Team are in place to prioritize well-being across every area and touchpoint of Blue Diamond Resorts properties. To help protect both guests and staff members, the new and enhanced Safety-Assured Vacations protocols will adhere to the guidelines of the Centers for Disease Control (CDC) and the World Health Organization (WHO), as well as the local and national Ministries of Health.

“As the countries which our resorts call home begin to re-open, we want to ensure our guests feel safe and cared for when choosing to stay at a Blue Diamond property,” said Jordi Pelfort, President of Hotels and Resorts at Sunwing Travel Group. “By heightening our industry-leading sanitation practices, we will continue to guarantee luxurious, relaxing and Safety-Assured Vacations for all of our valued guests.”

The Safety-Assured Vacations program includes:

Safe Vacation Assurance: In accordance with international health standards, including the Centers for Disease Control (CDC), World Health Organization (WHO) and local/ national Ministries of Health, a Safety-Assurance Team is in position to ensure the strict adherence of all guidelines and comprehensive implementation of sanitation, physical distancing and cleaning protocols to protect guests and employees alike.

In accordance with international health standards, including the Centers for Disease Control (CDC), World Health Organization (WHO) and local/ national Ministries of Health, a Safety-Assurance Team is in position to ensure the strict adherence of all guidelines and comprehensive implementation of sanitation, physical distancing and cleaning protocols to protect guests and employees alike. 360º Clean Approach : All resort common areas including pools, beaches, restaurants, bars, entertainment facilities, lobbies, elevators, hallways and other shared spaces will be cleaned hourly. All high-touch surfaces, including general transportation units like golf carts and luggage trolleys, will continuously be sanitized throughout the day, plus fitness center equipment and spa facilities will be sanitized after each use. Blue Diamond is also increasing the daily frequency of cleaning and disinfection procedures for air-conditioning systems of both common areas and guest rooms.

: All resort common areas including pools, beaches, restaurants, bars, entertainment facilities, lobbies, elevators, hallways and other shared spaces will be cleaned hourly. All high-touch surfaces, including general transportation units like golf carts and luggage trolleys, will continuously be sanitized throughout the day, plus fitness center equipment and spa facilities will be sanitized after each use. Blue Diamond is also increasing the daily frequency of cleaning and disinfection procedures for air-conditioning systems of both common areas and guest rooms. Family-First Promise: A superior cleaning and disinfection program for kids and teens club’s facilities and equipment has been implemented, in addition to child-friendly signage and physical distancing measures to ensure a safe environment for little ones, tweens and teens.

A superior cleaning and disinfection program for kids and teens club’s facilities and equipment has been implemented, in addition to child-friendly signage and physical distancing measures to ensure a safe environment for little ones, tweens and teens. Advanced Dining Safety: All restaurants have reduced capacity and implemented a one-step reservation system to ensure physical distancing guidelines are respected. Further changes include removal of unnecessary items on tables to avoid cross-contamination, elimination of physical menus, the introduction of digital screens to display menu information and physical distancing guidelines at pool bars.

All restaurants have reduced capacity and implemented a one-step reservation system to ensure physical distancing guidelines are respected. Further changes include removal of unnecessary items on tables to avoid cross-contamination, elimination of physical menus, the introduction of digital screens to display menu information and physical distancing guidelines at pool bars. Diamond Clean Guest Rooms: Each housekeeping team will thoroughly clean guest rooms from the inside out, with advanced-grade disinfection products to eliminate emerging viral pathogens. Each touchpoint in a guests’ room will be deep cleaned including remote controls, doorknobs, hairdryers, closet doors, thermostats, lamps, telephones, water faucets and toilet handles. All non-essential amenities will be removed and new in-room hygiene kits with personal-size hand sanitizers, masks, gloves and other safety essentials will be places in rooms. Room service procedures have been updated to ensure safe and distant delivery, as well as the process to replenish mini-fridges and other guest room items to limit additional entry.

Each housekeeping team will thoroughly clean guest rooms from the inside out, with advanced-grade disinfection products to eliminate emerging viral pathogens. Each touchpoint in a guests’ room will be deep cleaned including remote controls, doorknobs, hairdryers, closet doors, thermostats, lamps, telephones, water faucets and toilet handles. All non-essential amenities will be removed and new in-room hygiene kits with personal-size hand sanitizers, masks, gloves and other safety essentials will be places in rooms. Room service procedures have been updated to ensure safe and distant delivery, as well as the process to replenish mini-fridges and other guest room items to limit additional entry. Physical Distancing and Protection : To provide Safety-Assured Vacations, signage and informative messages will be displayed throughout the common areas and in-room TVs to reinforce the importance of following recommendations. To maintain physical distancing protocols, floor markers will be placed around the resort’s common areas, the furniture will be rearranged in common areas, including restaurants, theaters, pool areas, beaches and lobbies. All indoor guest facilities will reduce the capacity to maintain a safe and enjoyable environment for both guests and employees. In addition, hand sanitizer dispensers will be available throughout each resort to encourage guests to sanitize their hands regularly.

: To provide Safety-Assured Vacations, signage and informative messages will be displayed throughout the common areas and in-room TVs to reinforce the importance of following recommendations. To maintain physical distancing protocols, floor markers will be placed around the resort’s common areas, the furniture will be rearranged in common areas, including restaurants, theaters, pool areas, beaches and lobbies. All indoor guest facilities will reduce the capacity to maintain a safe and enjoyable environment for both guests and employees. In addition, hand sanitizer dispensers will be available throughout each resort to encourage guests to sanitize their hands regularly. Staff Care, Training and Awareness: Blue Diamond upholds its employees to the highest standards of health and safety. All staff members are trained and empowered to keep safe, take care and be smart while delivering Safety-Assured Vacations. Strict hygiene protocols for resort staff will continue to be enforced, including a thorough cleaning and sanitation process at all staff entrances, the use of personal protective equipment (PPE), rigorous and frequent hand cleaning with an alcohol-based hand sanitizer, daily health and temperature checks at the beginning of every shift and the practicing of physical distancing rules.

Blue Diamond upholds its employees to the highest standards of health and safety. All staff members are trained and empowered to keep safe, take care and be smart while delivering Safety-Assured Vacations. Strict hygiene protocols for resort staff will continue to be enforced, including a thorough cleaning and sanitation process at all staff entrances, the use of personal protective equipment (PPE), rigorous and frequent hand cleaning with an alcohol-based hand sanitizer, daily health and temperature checks at the beginning of every shift and the practicing of physical distancing rules. Clean Supplier Commitment: To safeguard their promise to guests, Blue Diamond has put into place agreements with various suppliers and partners to ensure they operate in accordance with the new regulations for the products or services which they provide.

For more information on Blue Diamond’s Safety-Assured Vacations, please visit www.bluediamondresorts.com/covid-19.

About Blue Diamond Resorts

Since its inception in 2011, Blue Diamond Resorts has curated an impressive portfolio encompassing 47 properties, exceeding 15,500 rooms in ten countries. Taking a proactive approach to differentiating brands under each market’s demands, the resort management company caters to a range of budgets and interests from adult-only elegant getaways to fun-filled family vacations. Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts offers signature amenities including All-In Connectivity™, modern Sports Event Guarantee™ and in-suite wellness elements. Royalton Luxury Resorts’ adults-only sub-brands include Hideaway at Royalton, an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations, plus the stylish All Exclusive™ CHIC by Royalton. In Jamaica, Grand Lido Negril provides those over 21 with an upscale and luxurious naturist vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed to impress the entire family, featuring on-site splash parks and a popular kids club with famous themed characters, Toopy & Binoo™, while Starfish Resorts provides amazing value for customers in convenient locations. Planet Hollywood Hotels and Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from movies, music and sports. Mystique Resorts, a boutique-style resort collection, offers personalized vacations in strikingly beautiful locals full of endless adventures.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com.

Blue Diamond Resorts implementa nuevos protocolos para unas Vacaciones con Seguridad Garantizada

CaribPR Wire, TALLAHASSEE, Fla., May 13, 2020: Blue Diamond Resorts se prepara para dar la bienvenida a los huéspedes a sus resorts con nuevos y mejorados programas de salud, seguridad y limpieza en todas sus marcas. Los protocolos para unas Vacaciones con Seguridad Garantizada se implementarán en cada una de las 47 propiedades de Blue Diamond en el Caribe, América Central y México.

Se instaurarán medidas avanzadas de saneamiento, nuevas pautas de distanciamiento social, limpieza con enfoque de 360º y un equipo corporativo internacional que garantizará la seguridad para priorizar el bienestar en todas las áreas y puntos de contacto de las propiedades de Blue Diamond Resorts. Para ayudar a proteger tanto a los huéspedes como a los miembros del personal, los nuevos y mejorados protocolos de Vacaciones con Seguridad Garantizada se adherirán a las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como a los Ministerios de Salud locales y nacionales.

“A medida que los países a los que nuestros resorts llaman hogar comiencen a reabrir sus fronteras, nos aseguraremos de que nuestros huéspedes se sientan seguros y atendidos al elegir hospedarse en una propiedad de Blue Diamond”, dijo Jordi Pelfort, Presidente de Hoteles y Resorts en Sunwing Travel Group. “Mejorando nuestras prácticas de saneamiento y limpieza seguiremos brindando a todos nuestros apreciados huéspedes unas vacaciones lujosas y relajantes con Seguridad Garantizada”.

Los nuevos procedimientos implementados incluyen las siguientes áreas de acción:

Vacaciones con seguridad garantizada : Se instauró un equipo especial que se asegurará del estricto cumplimiento de todas las pautas establecidas y la exhaustiva implementación de protocolos de desinfección, distanciamiento social y limpieza para proteger a huéspedes y empleados por igual, conforme a las normas de salud dadas por instituciones internacionales incluyendo los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Ministerios de Salud locales y nacionales de cada uno de los países en los que Blue Diamond opera.

: Se instauró un equipo especial que se asegurará del estricto cumplimiento de todas las pautas establecidas y la exhaustiva implementación de protocolos de desinfección, distanciamiento social y limpieza para proteger a huéspedes y empleados por igual, conforme a las normas de salud dadas por instituciones internacionales incluyendo los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Ministerios de Salud locales y nacionales de cada uno de los países en los que Blue Diamond opera. Limpieza 360°: Todas las zonas comunes de los resorts, incluyendo piscinas, playas, restaurantes, bares, instalaciones de entretenimiento, vestíbulos, ascensores, pasillos y otros espacios comunes alrededor del complejo se limpiarán cada hora. Todas las superficies de alto contacto incluyendo todas las unidades de transporte general, como carritos de golf y carritos para el transporte de maletas, serán desinfectadas continuamente a lo largo del día. Además, el equipamiento tanto en gimnasios como en el spa será desinfectado tras cada uso. Blue Diamond también ha aumentado la frecuencia diaria de limpieza y desinfección en los sistemas de aire acondicionado, tanto de las áreas comunes como de las habitaciones de los huéspedes.

Todas las zonas comunes de los resorts, incluyendo piscinas, playas, restaurantes, bares, instalaciones de entretenimiento, vestíbulos, ascensores, pasillos y otros espacios comunes alrededor del complejo se limpiarán cada hora. Todas las superficies de alto contacto incluyendo todas las unidades de transporte general, como carritos de golf y carritos para el transporte de maletas, serán desinfectadas continuamente a lo largo del día. Además, el equipamiento tanto en gimnasios como en el spa será desinfectado tras cada uso. Blue Diamond también ha aumentado la frecuencia diaria de limpieza y desinfección en los sistemas de aire acondicionado, tanto de las áreas comunes como de las habitaciones de los huéspedes. Promesa “la familia es lo primero” : Se ha instaurado un programa superior de limpieza y desinfección para las instalaciones y equipamiento de los clubes de niños y adolescentes, además de la inclusión de nueva señalización adaptada a niños, incluyendo medidas de distanciamiento social para garantizar un ambiente limpio y seguro para niños pequeños, preadolescentes y adolescentes

Se ha instaurado un programa superior de limpieza y desinfección para las instalaciones y equipamiento de los clubes de niños y adolescentes, además de la inclusión de nueva señalización adaptada a niños, incluyendo medidas de distanciamiento social para garantizar un ambiente limpio y seguro para niños pequeños, preadolescentes y adolescentes Seguridad culinaria avanzada : se redujeron los aforos de los lugares de consumos y se implementó un sencillo sistema de reserva para garantizar que las normas de distanciamiento social se respeten adecuadamente. Otros cambios incluyen la eliminación de todos los elementos innecesarios en las mesas para evitar contaminación cruzada, eliminación de menús físicos e introducción de pantallas digitales para mostrar la información del menú y las pautas a seguir de distanciamiento social en los bares de piscina.

: se redujeron los aforos de los lugares de consumos y se implementó un sencillo sistema de reserva para garantizar que las normas de distanciamiento social se respeten adecuadamente. Otros cambios incluyen la eliminación de todos los elementos innecesarios en las mesas para evitar contaminación cruzada, eliminación de menús físicos e introducción de pantallas digitales para mostrar la información del menú y las pautas a seguir de distanciamiento social en los bares de piscina. Limpieza Diamond en las habitaciones : Los equipos de ama de llaves limpiarán y desinfectarán cada rincón de las habitaciones, trabajando desde adentro hacia afuera, con productos altamente concentrados en desinfectantes que eliminan agentes patógenos víricos emergentes. Todos los potenciales puntos de contacto en las habitaciones de los clientes serán rigurosamente desinfectados incluyendo controles remotos, pomos de puertas, secadores de pelo, puertas de armarios y cajones, termostatos, lámparas, teléfonos, manijas de descarga de los inodoros y manijas de grifo de agua. Se eliminarán todos los elementos no esenciales de las habitaciones y se incluirán nuevos kits de higiene con gel desinfectante para las manos, mascarillas y guantes entre otros elementos esenciales de seguridad y sanidad. Se han mejorado los procesos de servicio de habitaciones para garantizar seguridad y distancia durante la entrega de productos, así como el proceso de reposición de minibares y otros artículos en las habitaciones para limitar las entradas adicionales a la habitación.

: Los equipos de ama de llaves limpiarán y desinfectarán cada rincón de las habitaciones, trabajando desde adentro hacia afuera, con productos altamente concentrados en desinfectantes que eliminan agentes patógenos víricos emergentes. Todos los potenciales puntos de contacto en las habitaciones de los clientes serán rigurosamente desinfectados incluyendo controles remotos, pomos de puertas, secadores de pelo, puertas de armarios y cajones, termostatos, lámparas, teléfonos, manijas de descarga de los inodoros y manijas de grifo de agua. Se eliminarán todos los elementos no esenciales de las habitaciones y se incluirán nuevos kits de higiene con gel desinfectante para las manos, mascarillas y guantes entre otros elementos esenciales de seguridad y sanidad. Se han mejorado los procesos de servicio de habitaciones para garantizar seguridad y distancia durante la entrega de productos, así como el proceso de reposición de minibares y otros artículos en las habitaciones para limitar las entradas adicionales a la habitación. Distanciamiento social y protección : Con el fin de garantizar unas vacaciones seguras, se colocarán nueva señalética y mensajes informativos en las televisiones de las áreas comunes y habitaciones para reforzar la importancia de seguir las recomendaciones. Para mantener las pautas de distanciamiento social, se colocarán marcadores en el suelo de los resorts, se reorganizarán los muebles en las zonas comunes, incluyendo restaurantes, teatros, áreas de piscinas, playas y vestíbulos. Las instalaciones interiores tendrán capacidades reducidas para mantener un ambiente seguro y agradable tanto para huéspedes como para empleados. Adicionalmente, se agregarán dispensadores de desinfectante para manos alrededor de los resorts para animar a los huéspedes a que se desinfecten las manos con regularidad.

: Con el fin de garantizar unas vacaciones seguras, se colocarán nueva señalética y mensajes informativos en las televisiones de las áreas comunes y habitaciones para reforzar la importancia de seguir las recomendaciones. Para mantener las pautas de distanciamiento social, se colocarán marcadores en el suelo de los resorts, se reorganizarán los muebles en las zonas comunes, incluyendo restaurantes, teatros, áreas de piscinas, playas y vestíbulos. Las instalaciones interiores tendrán capacidades reducidas para mantener un ambiente seguro y agradable tanto para huéspedes como para empleados. Adicionalmente, se agregarán dispensadores de desinfectante para manos alrededor de los resorts para animar a los huéspedes a que se desinfecten las manos con regularidad. Cuidado del personal, educación y conciencia : Los empleados de Blue Diamond mantienen los más altos estándares de salud y seguridad. Todos los miembros del personal están entrenados y capacitados para mantener la seguridad y el cuidado de los huéspedes mientras brindan unas experiencias vacacionales con seguridad garantizada. Se seguirán aplicando estrictos protocolos de higiene para el personal del resort, incluyendo la implementación de procesos de limpieza y saneamiento exhaustivos en la entrada del personal desinfectando desde manos hasta calzado, el uso de equipos de protección personal (EPP) como guantes y máscaras, lavado de manos de forma rigurosa y frecuente con desinfectante a base de alcohol, controles de salud diarios al inicio de cada turno, así como el cumplimiento de las reglas de distanciamiento social.

: Los empleados de Blue Diamond mantienen los más altos estándares de salud y seguridad. Todos los miembros del personal están entrenados y capacitados para mantener la seguridad y el cuidado de los huéspedes mientras brindan unas experiencias vacacionales con seguridad garantizada. Se seguirán aplicando estrictos protocolos de higiene para el personal del resort, incluyendo la implementación de procesos de limpieza y saneamiento exhaustivos en la entrada del personal desinfectando desde manos hasta calzado, el uso de equipos de protección personal (EPP) como guantes y máscaras, lavado de manos de forma rigurosa y frecuente con desinfectante a base de alcohol, controles de salud diarios al inicio de cada turno, así como el cumplimiento de las reglas de distanciamiento social. Proveedores comprometidos: Para mantener su promesa más allá de sus puertas, Blue Diamond ha establecido acuerdos con sus diversos proveedores y socios, asegurándose que operen siguiendo las nuevas regulaciones en su elaboración de productos o brindando sus servicios.

Para obtener más información sobre las Vacaciones con Seguridad Garantizadas de Blue Diamond, visite www.bluediamondresorts.com/covid-19.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha crecido exitosamente hasta convertirse en la empresa de complejos hoteleros de más rápido crecimiento en el Caribe, con 47 propiedades que sobrepasan las 15 500 habitaciones en 10 países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts es más impresionante que nunca. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en la suite. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton, el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades del cercano Royalton; y el elegante All-Exclusive™ CHIC by Royalton, una experiencia vacacional dinámica y social con comodidades de lujo y opciones gastronómicas de alta calidad. En Jamaica, se restauró el Grand Lido Negril para brindar unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes a lo largo de una exclusiva playa y ser un refugio privado único. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, y Starfish Resorts ofrece un valor increíble en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a Vacation Like A Star ™ con una experiencia atractiva e interactiva, además de artículos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes. Mystique Resorts, una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos llenos de aventuras sin fin.