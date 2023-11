CARIBPR WIRE, MIAMI, FL, Mon. Nov. 13, 2023: Following last year’s exceptional discounts, Blue Diamond Resorts has just announced that Black Friday 2023 will offer the biggest savings yet for discerning customers in search of all-inclusive vacation experiences. With discounts equaling hundreds of dollars in savings, Blue Diamond Resorts’ Black Friday sale will kick off on November 16th for a limited time, providing ample time to plan the holiday getaways.

Blue Diamond Resorts’ Black Friday Deals

The Black Friday deals are perfectly timed, allowing travelers to secure their stay at the soon-to-open Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, designed exclusively for adults seeking to rekindle their most cherished bonds in Montego Bay, Jamaica. Furthermore, guests can pre-book their vacation at the highly anticipated Royalton CHIC Antigua, which is set to open in April 2024, featuring exclusive features for a vibrant “Party Your Way” vacation.

Vacationers from around the globe can explore the various brands under the hotel management company’s umbrella of properties. These encompass a diverse range, from family-friendly resorts to adults-only social getaways and boutique experiences. These deals are available at properties located in Mexico, the Dominican Republic, Costa Rica, Saint Lucia, Jamaica, Antigua, and Grenada until November 26th, 2023.

Guests can select from a range of exclusive room categories offered at Blue Diamond Resorts properties, including the coveted Diamond Club™ and Star Class™ suite categories, both of which provide premium inclusions and personalized Butler service. These options cater to those seeking a more exclusive experience at any of its Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, and Planet Hollywood Beach Resorts. Exceptional deals are also available for Mystique by Royalton and Grand Lido Negril, catering to all types of travelers and preferences.

Clients who take advantage of this sale can schedule their travels anytime between November 16th, 2023, and December 23rd, 2024. Prices may vary based on the property, season, and room type.

For additional information, please visit the following websites: www.royaltonresorts.com, www.planethollywoodhotels.com, and www.mystiqueresorts.com.

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 60 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you´re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa636fb9-11e9-4f24-87c2-3ad1d602a53b

Blue Diamond Resorts Hace Historia Con Sus Ofertas De Black Friday Para 2023

Black Friday de Blue Diamond Resorts Black Friday de Blue Diamond Resorts

CARIBPR WIRE, MIAMI, FL, Mon. Nov. 13, 2023: Después de los excepcionales descuentos del año pasado, Blue Diamond Resorts acaba de anunciar que en Black Friday 2023 ofrecerá los mayores ahorros hasta ahora para clientes en busca de experiencias vacacionales todo incluido. Con descuentos que equivalen a cientos de dólares en ahorros, la venta de Black Friday de Blue Diamond Resorts comenzará el 16 de noviembre por tiempo limitado, proporcionando tiempo suficiente para planificar las vacaciones navideñas.

Las ofertas de Black Friday están perfectamente alineadas para que los viajeros aseguren su estancia en el próximo Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, diseñado para aquellos que buscan reavivar sus lazos más importantes en Montego Bay, Jamaica. Además, los huéspedes pueden reservar con anticipación sus vacaciones en el muy esperado Royalton CHIC Antigua, que está programado para abrir sus puertas en abril de 2024, con características exclusivas para unas vacaciones vibrantes bajo el concepto “Party Your Way”.

Los vacacionistas de todo el mundo pueden explorar las diversas marcas y propiedades de la compañía de gestión hotelera. Estas abarcan una amplia gama, desde resorts familiares hasta escapadas sociales solo para adultos y experiencias boutique. Estas ofertas están disponibles en resorts ubicados en México, República Dominicana, Costa Rica, Santa Lucía, Jamaica, Antigua y Granada hasta el 26 de noviembre de 2023.

Los huéspedes pueden elegir entre una variedad de categorías exclusivas de habitaciones ofrecidas en las propiedades de Blue Diamond Resorts, incluyendo las codiciadas categorías de suites Diamond Club™ y Star Class™, ambas ofrecen inclusiones premium y servicio de mayordomo personalizado. Estas opciones están dirigidas a aquellos que buscan una experiencia más exclusiva en cualquiera de los Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts. También hay ofertas excepcionales disponibles para Mystique by Royalton y Grand Lido Negril, atendiendo a todos los tipos de viajeros y preferencias.

Los clientes que aprovechen esta venta pueden programar sus viajes en cualquier momento entre el 16 de noviembre de 2023 y el 23 de diciembre de 2024. Los precios pueden variar según la propiedad, la temporada y el tipo de habitación.

Para obtener información adicional, visite los siguientes sitios web: www.royaltonresorts.com, www.planethollywoodhotels.com, and www.mystiqueresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa636fb9-11e9-4f24-87c2-3ad1d602a53b