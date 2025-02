The Luxe Family Escape at Royalton Punta Cana The Luxe Family Escape at Royalton Punta Cana

CARIBPR WIRE, PUNTA CANA, Dominican Republic, Feb. 25, 2025: — Blue Diamond Resorts introduces “The Luxe Family Escape”, an extraordinary five-night escape at the newly reopened and fully renewed Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino. Following a comprehensive renovation, the resort now offers a fully refreshed take on luxury family getaways, redefining all-inclusive vacations in the Caribbean with newly redesigned, modern accommodations and personalized service.

This exclusive package celebrates the resort’s transformation with an indulgent escape designed for families seeking the ultimate all-inclusive adventure. Upon arrival, guests are welcomed with private transportation and fast-track service at the airport before settling into the completely reimagined Luxury Chairman Two-Bedroom Suite with Diamond Club™ privileges, where a dedicated butler ensures every detail is seamlessly curated. Little guests receive the same level of pampering with a Personalized Children’s Butler, a one-of-a-kind service exclusive to this package.

Every morning, the family can gather for a private in-suite breakfast with unlimited waffles for children and endless mimosas for parents, recreating the warmth of a festive holiday gathering every morning. As the sun sets, families will enjoy an exclusive private beachfront dinner, a gourmet dining experience under the stars, complete with live music and an authentic Dominican performance.

Families will have exclusive access to the resort’s best amenities, including a one-hour private takeover of the Water Park at the neighboring Royalton Splash Punta Cana, transforming it into their own aquatic playground. The adventure continues with a hands-on Chef’s Table private cooking session at the renovated C/X Culinary Experience Restaurant, where the family will prepare a local dinner alongside the Executive Chef, and a private parent-child fitness class designed as a fun scavenger hunt around the renewed resort. Meanwhile, parents can enjoy ultimate relaxation with an all-access spa pass at The Royal Spa, indulging in unlimited rejuvenating treatments, followed by an expert-led Dominican rum tasting experience that introduces them to the rich flavors of the island.

Beyond the resort, once-in-a-lifetime destination experiences elevate this exclusive package. A private helicopter tour offers breathtaking aerial views of Punta Cana’s coastline before returning guests to the resort in VIP fashion. A private catamaran to Saona Island brings the family to one of the Caribbean’s most picturesque destinations, where a personal chef serves a lobster feast with fine champagne, complemented by curated charcuterie and fresh seafood. On land, a private jungle buggy and horseback riding excursion provides an exhilarating way to explore the Dominican countryside.

With starting rates of $35,000 USD for a five-night stay, accommodating up to two adults and three children, this exclusive package is available for booking from February 25 – March 18, 2025, with travel dates extending through December 23, 2025. This exclusive offering reflects Blue Diamond Resorts’ commitment to luxury, inviting families to experience the newly renewed and reopened Royalton Punta Cana in a way that is truly unforgettable.

Booking Window: February 25 – March 18, 2025*

Travel Dates: February 25 – December 23, 2025

Starting Rate: $35,000 USD**

Minimum Stay: 5 nights for 2 adults and 3 children

*The package and all included experiences are subject to availability. Blackout dates and other restrictions may apply. Product Exclusively available on demand by booking through [email protected]

**Prices are based on per-night rates in USD and are subject to change without prior notice. This offer cannot be combined with other promotions or discounts.

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 80 properties, exceeding 20,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you´re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com

For more information or to book this extraordinary escape, contact [email protected].

BLUE DIAMOND RESORTS PRESENTA LA EXPERIENCIA DE LUJO MÁS EXCLUSIVA EN REPÚBLICA DOMINICANA: THE LUXE FAMILY ESCAPE

CARIBPR WIRE, PUNTA CANA, Dominican Republic, Feb. 25, 2025: Blue Diamond Resorts lanza “The Luxe Family Escape”, una extraordinaria escapada de cinco noches en el recién renovado y reabierto Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino. Tras una renovación completa, el resort ofrece una nueva visión del lujo para las vacaciones en familia, redefiniendo el concepto todo incluido en el Caribe con alojamientos completamente rediseñados y un servicio personalizado.

Este paquete exclusivo celebra la transformación del resort con una experiencia diseñada para familias que buscan una aventura todo incluido incomparable. Desde su llegada, los huéspedes disfrutan de transporte privado y servicio de acceso rápido en el aeropuerto antes de instalarse en la completamente renovada Luxury Chairman Two-Bedroom Suite con privilegios Diamond Club™, donde un mayordomo dedicado se encarga de cada detalle. Los más pequeños reciben la misma atención especial con un Butler Personalizado para Niños, un servicio único y exclusivo de este paquete.

Cada mañana, la familia podrá reunirse para un desayuno privado en la suite, con waffles ilimitados para los niños y mimosas sin fin para los padres, recreando la calidez de una celebración festiva cada día. Al caer la noche, disfrutarán de una cena privada en la playa, una experiencia gastronómica gourmet bajo las estrellas, con música en vivo y una presentación cultural dominicana.

Las familias disfrutarán de acceso exclusivo a las mejores amenidades del resort, incluyendo una experiencia privada de una hora en el parque acuático de Royalton Splash Punta Cana, convirtiéndolo en su propio parque de diversiones acuático. La aventura continúa con una clase privada de cocina en el restaurante C/X Culinary Experience, donde prepararán una cena típica junto al Chef Ejecutivo, y una clase de fitness en familia, diseñada como una divertida búsqueda del tesoro por el renovado resort. Mientras tanto, los padres podrán disfrutar de un merecido descanso con acceso ilimitado al spa en The Royal Spa, donde se consentirán con tratamientos rejuvenecedores ilimitados, seguido de una exclusiva cata de ron dominicano guiada por expertos para descubrir los sabores más auténticos de la isla.

Más allá del resort, esta experiencia exclusiva se eleva aún más con inolvidables aventuras en el destino. Un tour privado en helicóptero ofrece impresionantes vistas aéreas de la costa de Punta Cana antes de regresar al resort con estilo VIP. Una excursión privada en catamarán a Isla Saona llevará a la familia a uno de los destinos más espectaculares del Caribe, donde un chef privado servirá un festín de langosta y champagne, acompañado de una selección de charcutería gourmet y mariscos frescos. En tierra, una excursión privada en buggy por la selva y paseo a caballo brindará una emocionante forma de explorar el paisaje natural de República Dominicana.

Con tarifas desde $35,000 USD por una estancia de cinco noches para hasta dos adultos y tres niños, este exclusivo paquete estará disponible para reservas del 25 de febrero al 18 de marzo de 2025, con fechas de viaje hasta el 23 de diciembre de 2025. Esta experiencia refleja el compromiso de Blue Diamond Resorts con el lujo, invitando a las familias a descubrir el renovado y reabierto Royalton Punta Cana de una manera verdaderamente inolvidable.

Para reservar entre 25 de febrero y 18 de marzo de 2025*

Para viajar entre el 25 de febrero y 23 de diciembre de 2025

Tarifa desde: $35,000 USD**

Estancia mínima: 5 noches para 2 adultos y 3 niños

*El paquete y todas las experiencias incluidas están sujetos a disponibilidad. Pueden aplicar fechas restringidas y otras condiciones. Producto disponible exclusivamente bajo solicitud, reservando a través de [email protected].

**Los precios se basan en tarifas por noche en USD y están sujetos a cambios sin previo aviso. Esta oferta no se puede combinar con otras promociones o descuentos.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Para más información o reservas, escriba a [email protected].