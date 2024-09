Hotel Equities and 34th Floor Hospitality Hotel Equities and 34th Floor Hospitality Join Forces

CARIBPR WIRE, ATLANTA, Sept. 04, 2024: Leading hotel owner, operator and developer, Hotel Equities (HE), and innovative food and beverage pioneer, 34th Floor Hospitality, are teaming up to infuse hotel stays with unforgettable flavors and experiences. The collaboration will revolutionize the culinary journey for guests across HE’s portfolio with immediate integrations at new-build properties in the Caribbean and Latin America.

34th Floor Hospitality’s innovative team brings a blend of creativity, market savvy, and owner-centric operations to the table. Together with HE’s best-in-class operators and corporate food and beverage teams, the partnership aims to elevate dining experiences by leveraging 34th Floor’s track record of inventive concept design and brand development, tailoring F&B offerings to the unique demands of its markets and guest preferences.

“We are excited to embark on this partnership with 34th Floor Hospitality,” said Al Smith, President of Hotel Operations for HE. “Their team’s zest for culinary innovation will enhance our lifestyle and F&B operations, aligning perfectly with our commitment to providing unmatched service and value.”

34th Floor Hospitality is known for its entrepreneurial approach to consulting, project development and complete third-party management of hospitality projects, working on large-scale projects in various global markets. Olivier Zardoni, CEO and Founder of 34th Floor Hospitality, said, “Partnering with Hotel Equities allows us to share our passion with an even broader audience across their diverse portfolio of hotels. The collaboration fuels our excitement to deliver enhanced value and experiences to their stakeholders.”

The initial phase of this collaboration kicks-off by integrating 34th Floor Hospitality’s F&B strategies into select HE properties in North America and its expanding footprint in the CALA region.

Joe Reardon, Chief Development Officer for HE, emphasized the broader outcomes, adding, “Collaborating with 34th Floor Hospitality enhances our competitive edge in new markets, as well as markets we’re well-established in. It’s key to establishing Hotel Equities as the preferred operator driving innovation in hospitality, and food and beverage experiences.”

About Hotel Equities

Hotel Equities (HE) is an award-winning full-service hotel management, development and ownership firm with a portfolio of approximately 300 hotels and resorts throughout the United States, Canada, the Caribbean, and Latin America. Fred Cerrone, CHA, serves as Founder and Chairman; Brad Rahinsky serves as President and CEO. For more information on Hotel Equities, visit hotelequities.com

About 34th Floor Hospitality

Founded in 2014, 34th Floor Hospitality is a full-service food and beverage consulting and management firm. From concept design and development, financial underwriting, training, and openings to daily oversight and operational management, its team of experts strategically and tactically lead numerous projects for clients worldwide, including leading brands like TopGolf, Pebblebrook Hotel Trust, MGM International. MSC Cruises and Hilton Worldwide. With over 100 combined years of experience working for the most highly regarded hotels, chefs, restaurant companies, and entertainment venues, 34th Floor brings a unique breadth of experience to create innovative and entrepreneurial solutions for any hospitality asset.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/609143d3-ede3-4f46-a24a-8304c72903ba





Hotel Equities y 34th Floor Hospitality unen fuerzas para darle sabor al escenario culinario

CARIBPR WIRE, ATLANTA, Sept. 04, 2024: El propietario, operador y desarrollador hotelero líder, Hotel Equities (HE), y el pionero en alimentos y bebidas innovadoras, 34th Floor Hospitality, unen fuerzas para infundir estadías hoteleras con sabores y experiencias inolvidables. La colaboración revolucionará la trayectoria culinaria para los huéspedes en toda la cartera de HE con integraciones inmediatas en propiedades de nueva construcción en el Caribe y América Latina.

El equipo innovador de 34th Floor Hospitality ofrece una combinación de creatividad, conocimiento del mercado y operaciones centradas en el propietario. Conjuntamente con los mejores operadores de HE y equipos corporativos de alimentos y bebidas, la asociación tiene como objetivo elevar las experiencias gastronómicas aprovechando la trayectoria de diseño de concepto inventivo y desarrollo de marca de 34th Floor, adaptando las ofertas de alimentos y bebidas a las demandas únicas de sus mercados y preferencias de los huéspedes.

“Estamos muy contentos de embarcarnos en esta asociación con 34th Floor Hospitality”, dijo Al Smith, presidente de operaciones hoteleras de HE. “El entusiasmo de su equipo por la innovación culinaria mejorará nuestro estilo de vida y las operaciones de alimentos y bebidas, alineándose perfectamente con nuestro compromiso de ofrecer servicios y valor inigualables”.

34th Floor Hospitality es conocida por su enfoque empresarial de consultoría, desarrollo de proyectos y gestión completa de proyectos de hospitalidad por parte de terceros, trabajando en proyectos a gran escala en varios mercados globales. Olivier Zardoni, director ejecutivo y fundador de 34th Floor Hospitality, dijo: “La asociación con Hotel Equities nos permite compartir nuestra pasión con una audiencia aún más amplia en su diversa cartera hotelera. La colaboración impulsa nuestro entusiasmo por ofrecer valor y experiencias mejoradas a sus partes interesadas”.

La fase inicial de esta colaboración inicia con la integración de estrategias de alimentos y bebidas de 34th Floor Hospitality en propiedades selectas de HE en Norteamérica y su presencia en expansión en la región de CALA.

Joe Reardon, director de desarrollo de HE, enfatizó los resultados más amplios y agregó: “Colaborar con 34th Floor Hospitality mejora nuestra ventaja competitiva en nuevos mercados, así como en los mercados en los que estamos bien establecidos. Es un factor clave para establecer a Hotel Equities como el operador preferido que impulsa la innovación en hospitalidad y experiencias de alimentos y bebidas”.

Acerca de Hotel Equities

Hotel Equities (HE) es una firma galardonada de servicio completo de administración, desarrollo y propiedad de hoteles con una cartera de aproximadamente 300 hoteles y resorts en Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Latina. Fred Cerrone, CHA, es su fundador y presidente del directorio; Brad Rahinsky ejerce como presidente y director ejecutivo. Para más información acerca de Hotel Equities, visite hotelequities.com

Acerca de 34th Floor Hospitality

Fundada en 2014, 34th Floor Hospitality es una empresa de servicio completo de consultoría y gestión de alimentos y bebidas. Desde diseño y desarrollo de conceptos, suscripción financiera, capacitación y aperturas a supervisión diaria y gestión operativa, su equipo de expertos lidera estratégica y tácticamente numerosos proyectos para clientes de todo el mundo, incluidas marcas líderes como TopGolf, Pebblebrook Hotel Trust y MGM International. MSC Cruceros y Hilton Worldwide. Con más de 100 años de experiencia combinada trabajando para los hoteles, chefs, empresas de restaurantes y establecimientos de entretenimiento más prestigiosos, 34th Floor aporta una experiencia única para crear soluciones innovadoras y empresariales para cualquier activo de hospitalidad.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/609143d3-ede3-4f46-a24a-8304c72903ba