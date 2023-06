Dynamic Leader Brings 20+ Years of Operations Experience to Award-Winning BPO

ibex Appoints Tamara Ricketts-Brown Jamaica Country Manager Tamara Ricketts-Brown Jamaica Country Manager press release graphic

CARIBPR WIRE, KINGSTON, Jamaica, June 28, 2023: ibex (NASDAQ: IBEX), a leading global provider of business process outsourcing (BPO) and customer engagement technology solutions, today announced that Tamara Ricketts-Brown has been appointed Senior Vice President and Country Manager of ibex in Jamaica.

With more than 20 years of experience serving the Retail, Travel, Finance, and Insurance verticals and leading multiple departments, including HR, Recruiting, Facilities, Security, and Employee Engagement, Ricketts-Brown will lead ibex’s operations in Jamaica and report to David Wilkerson, EVP of Operations at ibex.

“We are delighted to welcome Tamara to the growing ibex family,” said David Afdahl, Chief Operations Officer at ibex. “A dynamic operations leader with deep CX experience and a proven track record of success in managing and developing large teams, Tamara is the ideal person to drive our continued growth and success in Jamaica.”

Prior to joining ibex, Tamara was with Sutherland Global Services for five years. Previously, she spent more than 13 years at Xerox in multiple senior-level roles, including Division Vice President. Tamara holds an MBA from the University of Sunderland.

“I am excited to join ibex and lead the company’s fast-growing operations in Jamaica,” said Ricketts-Brown. “ibex brings together the best talent, training, culture, and technology in Jamaica to deliver amazing customer experiences for many of the world’s leading brands. I look forward to applying my skills, expertise, and passion to build on ibex’s tremendous success by developing and implementing initiatives that create an even better experience for our employees and greater value for our clients.”

Since opening its first site in Jamaica in 2016, ibex has been recognized for its culture, employee experience and development, and service, having been selected as Best Place to Work for Women in Central America and the Caribbean by Great Place to Work, Nearshore Company of the Year by Nearshore Americas, and Central America and Caribbean Company of the Year by Frost & Sullivan.

About ibex

ibex delivers innovative business process outsourcing (BPO), smart digital marketing, online acquisition technology, and end-to-end customer engagement solutions to help companies acquire, engage, and retain valuable customers. Today, ibex operates a global CX delivery center model consisting of 34 operations facilities around the world, while deploying next-generation technology to drive superior customer experiences for many of the world’s leading companies across retail, e-commerce, healthtech, fintech, utilities and logistics.

ibex leverages its diverse global team of over 30,000 employees together with industry-leading technology, including its Wave X platform, to manage nearly 200 million critical customer interactions, adding over $2.2B in lifetime customer revenue each year and driving a truly differentiated customer experience. To learn more, visit our website at ibex.co and connect with us on LinkedIn.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40f206fa-e9f1-4481-8151-f857c91697af

ibex nombra a Tamara Ricketts-Brown gerente de país en Jamaica

Líder dinámica aporta más de 20 años de experiencia en operaciones al galardonado BPO

ibex nombra a Tamara Ricketts-Brown, gerente de país en Jamaica Comunicado de prensa gráfico de Tamara Ricketts-Brown, gerente de país en Jamaica

CARIBPR WIRE, KINGSTON, Jamaica, June 28, 2023: ibex (NASDAQ: IBEX), un proveedor líder mundial de outsourcing de procesos empresariales (BPO) y soluciones de tecnología de participación del cliente, anunció hoy que Tamara Ricketts-Brown fue nombrada vicepresidenta sénior y gerente de ibex en Jamaica.

Con más de 20 años de experiencia sirviendo a los sectores minorista, viajes, finanzas y seguros y liderando varios departamentos, incluyendo recursos humanos, reclutamiento, instalaciones, seguridad y participación de los empleados, Ricketts-Brown liderará las operaciones de ibex en Jamaica y se reportará a David Wilkerson, vicepresidente ejecutivo de operaciones de ibex.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Tamara a la cada vez más extensa familia ibex”, dijo David Afdahl, director de operaciones de ibex. “Una líder dinámica en operaciones con una profunda experiencia en CX (experiencia del cliente) y una trayectoria comprobada de éxito en gestión y desarrollo de grandes equipos, Tamara es la persona ideal para impulsar nuestro crecimiento y éxito continuos en Jamaica”.

Antes de unirse a ibex, Tamara trabajó en Sutherland Global Services durante cinco años. Anteriormente, permaneció más de 13 años en Xerox en varios roles de nivel ejecutivo, como vicepresidenta de división. Tamara cuenta con un MBA de University of Sunderland.

“Estoy muy emocionada de unirme a ibex y liderar las operaciones de rápido crecimiento de la empresa en Jamaica”, dijo Ricketts-Brown. “ibex reúne el mejor talento, capacitación, cultura y tecnología en Jamaica para ofrecer experiencias increíbles al cliente para muchas de las marcas líderes mundiales. Espero aplicar mis conocimientos, experiencia y pasión para continuar el extraordinario éxito de ibex con el desarrollo e implementación de iniciativas que crean una experiencia aún mejor para nuestros empleados y un mayor valor para nuestros clientes”.

Desde la apertura de su primer sitio en Jamaica en 2016, ibex fue reconocida por su cultura, experiencia, desarrollo del empleado y servicios y fue seleccionada como el Mejor lugar para trabajar para la mujer en Centroamérica y el Caribe por Great Place to Work, Empresa Nearshore del año por Nearshore Americas y Empresa del año en Centroamérica y el Caribe por Frost & Sullivan.

Acerca de ibex

ibex ofrece outsourcing de procesos empresariales (BPO) innovadores, marketing digital inteligente, tecnología de adquisición en línea y soluciones de participación del cliente de extremo a extremo para ayudar a las empresas en la adquisición, participación y retención de clientes valiosos. Hoy, ibex opera un modelo de centro de entrega de experiencia del cliente (CX) global que consiste de 34 instalaciones de operaciones en todo el mundo, al mismo tiempo que implementa tecnología de última generación para promover experiencias superiores para el cliente para muchas de las empresas líderes mundiales en los sectores minorista, comercio electrónico, tecnología de salud, tecnología financiera (fintech), servicios públicos y logística.

ibex aprovecha su diverso equipo global de más de 30.000 empleados junto con tecnología líder en el sector, incluyendo su plataforma Wave X, para la gestión de cerca de 200 millones de interacciones críticas con clientes, añadiendo más de $2.2 mil millones en ingresos vitalicios de clientes cada año e impulsando una experiencia de cliente verdaderamente diferenciada. Para más información, visite nuestro sitio web ibex.co y comuníquese con nosotros en LinkedIn.

na foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40f206fa-e9f1-4481-8151-f857c91697af/spa