CaribPR Wire, PORTMORE, Jamaica, April 27, 2022: ibex (NASDAQ: IBEX), a leading global provider of business process outsourcing (BPO) and customer engagement technology solutions, today announced its team in Jamaica raised $1 million JMD to help pay for new prosthetic legs for teammate Charmonique Willis. Willis lost her legs when she was two years old and needs new prosthetics.

“I would like to thank ibex and all my co-workers for this wonderful gift,” said Willis. “This company treats you like family. I love and appreciate ibex for all they have done.”

In addition to raising funds to help Willis, ibex is committed to the fight against breast cancer and plans to make a donation to the Jamaica Cancer Society later this year. The company also supports local children’s homes across the island and has donated educational tablets to various schools.

“We are all so proud of our team here in Jamaica for their overwhelming compassion and generosity for our dear friend and colleague, Charmonique,” said Jaime Vergara, SVP and Country Manager, ibex. “ibex cares about our people and has a long history of giving to help support the communities where they live and work.”

ibex is the leading BPO in Jamaica with six facilities, including Ocho Rios, Portmore and Kingston, and is growing across multiple vertical markets, such as travel and hospitality, insurance, finance, retail, and others. This growth is helping to further reinforce Jamaica’s position as a global shared services hub that is digitally transforming our clients’ customer experience.

ibex recently celebrated the 5th anniversary of ibex Cares, its philanthropic program that supports local communities where the company operates. This year, the program will be responsible for giving more than $250,000 in donations to local charities and causes.

About ibex

ibex delivers innovative business process outsourcing (BPO), smart digital marketing, online acquisition technology, and end-to-end customer engagement solutions to help companies acquire, engage, and retain valuable customers. Today, ibex operates a global CX delivery center model consisting of 34 operations facilities around the world, while deploying next-generation technology to drive superior customer experiences for many of the world’s leading companies across retail, e-commerce, healthcare, fintech, utilities and logistics.

ibex leverages its diverse global team of over 30,000 employees together with industry-leading technology, including its Wave X platform, to manage nearly 200 million critical customer interactions, adding over $2.2B in lifetime customer revenue each year and driving a truly differentiated customer experience. To learn more, visit our website at ibex.co and connect with us on LinkedIn.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ea21bb9-516e-4f09-9b21-bd51850514a8

ibex Cares: Equipo de Jamaica recauda $ 1 millón de JMD para ayudar a compañera de trabajo

CaribPR Wire, PORTMORE, Jamaica, April 27, 2022: – ibex (NASDAQ: IBEX), un proveedor líder mundial de externalización de procesos de negocios (BPO) y soluciones de tecnología de participación del cliente, anunció hoy que su equipo en Jamaica recaudó $ 1 millón de dólares jamaiquinos (JMD) para ayudar a pagar las nuevas prótesis de piernas para su compañera de equipo, Charmonique Willis. Charmonique perdió las piernas cuando tenía dos años y necesita nuevas prótesis.

“Me gustaría agradecer a ibex y a todos mis compañeros de trabajo por este maravilloso regalo”, dijo Charmonique. “Esta empresa te trata como familia. Quiero y aprecio a ibex por todo lo que han hecho”.

Además de recaudar fondos para ayudar a Willis, ibex mantiene su compromiso con la lucha contra el cáncer de mama y planea hacer una donación a la Jamaica Cancer Society a finales de este año. La empresa también apoya hogares infantiles locales en toda la isla y donó tabletas educativas a varias escuelas.

“Todos estamos muy orgullosos de nuestro equipo aquí en Jamaica por su abrumadora compasión y generosidad para nuestra querida amiga y colega, Charmonique”, dijo Jaime Vergara, vicepresidente sénior y gerente de país de ibex. “ibex se preocupa por nuestra gente y tiene una larga historia de donaciones para ayudar a apoyar a las comunidades donde viven y trabajan”.

ibex es el BPO líder en Jamaica con seis instalaciones, incluyendo Ocho Ríos, Portmore y Kingston, y está creciendo en varios mercados verticales, como viajes y hospitalidad, seguros, finanzas, minorista y otros. Este crecimiento ayuda a reforzar aún más la posición de Jamaica como un centro global de servicios compartidos que está transformando de forma digital la experiencia de consumo de nuestros clientes.

ibex recientemente celebró el quinto aniversario de ibex Cares, su programa filantrópico que apoya a las comunidades locales donde opera la empresa. Este año, el programa se encargará de entregar más de $ 250,000 en donaciones a organizaciones benéficas y causas locales.

Acerca de ibex

ibex ofrece externalización de procesos de negocios (BPO) innovadores, marketing digital inteligente, tecnología de adquisición en línea y soluciones de participación del cliente de extremo a extremo para ayudar a las empresas en la adquisición, participación y retención de clientes valiosos. Hoy, ibex opera un modelo de centro de entrega de experiencia del cliente (CX) global que consiste de 34 instalaciones de operaciones en todo el mundo, al mismo tiempo que implementa tecnología de última generación para promover experiencias superiores para el cliente para muchas de las empresas líderes mundiales en los sectores minorista, comercio electrónico, atención médica, tecnología financiera (fintech), servicios públicos y logística.

ibex aprovecha su diverso equipo global de más de 30.000 empleados junto con tecnología líder en el sector, incluyendo su plataforma Wave X, para la gestión de cerca de 200 millones de interacciones críticas con clientes, añadiendo más de $2.2 mil millones en ingresos vitalicios de clientes cada año e impulsando una experiencia de cliente verdaderamente diferenciada. Para más información, visite nuestro sitio web ibex.co y comuníquese con nosotros en LinkedIn.

Una foto adjunta a este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ea21bb9-516e-4f09-9b21-bd51850514a8