This fraud alert and public safety warning is issued in relation to Paulette Kimura-Shimabukuro – a Las Vegas resident cited by victims and witnesses throughout the U.S. and globe for acts of fraud and attempted fraudulent schemes across a range of industry sectors.

Citing numerous business entities associated with Shimabukuro and her known accomplices – including DNA Distro, LLC; DNA Companies INC; and DNA Global Entities, LLC – reported schemes target investors and businesses in real estate investment, PPE trading and COVID-19 vaccine procurement, international commodities trading, and consumer product distribution.

CARIBPR WIRE, FORT LAUDERDALE, Fla., July 11, 2022: Following repeated reports from investors, business owners, and organizations across the U.S. and globe – the Lerman Law Firm (Cathy Jackson Lerman, P.A.) has issued a fraud alert and public safety warning regarding numerous allegations of fraud against Paulette Kim Kimura-Shimabukuro.

Members of the public are urged to notify law enforcement when solicited to engage with known business entities connected to Shimabukuro and reported for acts of fraud, specifically, through the entities: DNA Distro, LLC; DNA Companies INC; and DNA Global Entities, LLC.

Paulette Kim Kimura-Shimabukuro is a 58-year-old female currently residing in Las Vegas, Nevada. Shimabukuro (a/k/a Paulette Shimabukuro, Paulette Kimura, and Paulette Kim) has a long history of complaints.

Numerous victims and witnesses located throughout the U.S., Canada, South America, Europe, Africa, and Asia accuse Shimabukuro of fraudulent schemes that span several industry sectors over the past decade:

In a 2010 federal lawsuit (US District Court of Nevada, Case no. 10-cv-01889) – citing breach of contract, breach of personal guarantee, fraudulent misrepresentation, misappropriation, self-dealing, and civil violations of the RICO Act – Shimabukuro is accused by Plaintiffs of conducting a real estate Ponzi Scheme that defrauded investors out of $678,000.

In a 2011 lawsuit in San Diego, California (CHANNOINE COSMETICS, LLC VS. JAIMEE YOSHIZAWA, INC // Case No. 37-2011-00059853-CU-BC-NC) – Shimabukuro was ordered by the court to pay $365,518 to former business partners for breach of contract.

Beginning in 2020, numerous victims and witnesses across the globe began reporting Shimabukuro for her role in soliciting, organizing and conducting fraudulent transactions for personal protective equipment (PPE) during the COVID-19 pandemic. Shimabukuro, in the State of Florida, Division of Corporations records, has been reported to be a business partner of notorious South Florida fraudster David Coriaty (AKA David Columbo) through the entities DNA Distro, LLC; DNA Companies INC; and DNA Global Entities, LLC.

Beginning in 2021, victims and witnesses also cite Shimabukuro and her partner David Coriaty (AKA David Columbo) for targeting businesses within the U.S. and globe and defrauding them out of funds in exchange for fake distribution services of consumer goods.

Victims, witnesses, and whistleblowers with knowledge of fraudulent acts and/or acts of attempted fraud by Paulette Kim Kimura-Shimabukuro – as well as her known associates or affiliated entities – are urged to immediately report all related information to their local law enforcement agency as this is a matter of public health and an ongoing fraudulent scheme.

Victims, witnesses and whistleblowers seeking assistance may contact Florida attorney, Cathy Lerman, Esq., principal of The Lerman Law Firm at 954-332-1143 or via email at clerman@lermanfirm.com.

ALERTA DE FRAUDE INTERNACIONAL: Paulette Kimura Shimabukuro, residente de Las Vegas, y entidades relacionadas citadas por varios reportes de fraude y esquemas fraudulentos

Esta alerta de fraude y advertencia de seguridad pública se emite en relación con Paulette Kimura-Shimabukuro, residente de Las Vegas citada por víctimas y testigos en todo Estados Unidos y el mundo por actos de fraude e intentos de esquemas fraudulentos en diversos sectores de la industria.

Citando numerosas entidades comerciales asociadas con Shimabukuro y sus cómplices conocidos, incluyendo, DNA Distro, LLC; DNA Companies INC; y DNA Global Entities, LLC, los esquemas reportados tienen como objetivo inversores y empresas en inversiones inmobiliarias, transacciones de equipos de protección personal (EPP) y adquisición de vacunas COVID-19, transacciones internacionales de mercancías y distribución de productos de consumo.

CARIBPR WIRE, FORT LAUDERDALE, Florida, July 11, 2022: Después de repetidos reportes de inversores, propietarios de negocios y organizaciones en todo Estados Unidos y el mundo, Lerman Law Firm (Cathy Jackson Lerman, P.A.) emitió una alerta de fraude y advertencia de seguridad pública con respecto a numerosas acusaciones de fraude en contra de Paulette Kim Kimura-Shimabukuro.

Se exhorta a los miembros del público a notificar a las autoridades competentes en caso de que se les solicite participar con entidades comerciales conocidas relacionadas con Shimabukuro y denunciadas por actos de fraude, específicamente, a través de las entidades: DNA Distro, LLC; DNA Companies INC; y DNA Global Entities, LLC.

Paulette Kim Kimura-Shimabukuro es una mujer de 58 años que actualmente reside en Las Vegas, Nevada. Shimabukuro (alias; Paulette Shimabukuro, Paulette Kimura y Paulette Kim) tiene un largo historial de acusaciones.

Numerosas víctimas y testigos localizados en Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Europa, África y Asia acusan a Shimabukuro de planes fraudulentos que abarcan varios sectores de la industria en la última década:

En una demanda federal de 2010 el ( Tribunal de Distrito de Nevada, Caso No. 10-cv-01889 ) – citando incumplimiento de contrato, incumplimiento de garantía personal, representación engañosa fraudulenta, malversación, autocontratación y violaciones civiles de la Ley RICO – Shimabukuro es acusada por los demandantes de conducir un Esquema Ponzi de bienes raíces que estafó a inversores en $ 678.000.

) – citando incumplimiento de contrato, incumplimiento de garantía personal, representación engañosa fraudulenta, malversación, autocontratación y violaciones civiles de la Ley RICO – Shimabukuro es acusada por los demandantes de conducir un Esquema Ponzi de bienes raíces que estafó a inversores en $ 678.000. En una demanda de 2011 en San Diego, California (CHANNOINE COSMETICS, LLC VS. JAIMEE YOSHIZAWA, INC // Caso No. 37-2011-00059853-CU-BC-NC) – Shimabukuro recibió una orden judicial para pagar $ 365.518 a sus ex socios de negocios por incumplimiento de contrato.

Comenzando en 2020, numerosas víctimas y testigos en todo el mundo empezaron a denunciar a Shimabukuro por su rol en la solicitud, organización y conducción de transacciones fraudulentas de equipos de protección personal (EPP) durante la pandemia de COVID-19. Shimabukuro, en los registros de la División de Corporaciones del Estado de Florida, fue reportada como socia de negocios del estafador de mala reputación en el Sur de Florida, David Coriaty (alias, David Columbo) a través de las entidades, DNA Distro, LLC; DNA Companies INC; y DNA Global Entities, LLC.

a través de las entidades, Comenzando en 2021, las víctimas y testigos también citan a Shimabukuro y su socio David Coriaty (alias, David Columbo) por apuntar a empresas dentro de Estados Unidos y el mundo y estafarlas su capital a cambio de servicios de distribución falsos de bienes de consumo.

Se exhorta a las víctimas, testigos y denunciantes con conocimiento de actos fraudulentos y/o actos de intento de fraude por parte de Paulette Kimura-Shimabukuro, así como de sus asociados conocidos o entidades afiliadas, a reportar de forma inmediata toda información relacionada a las autoridades competentes locales, debido a que se trata de una cuestión de salud pública y un esquema fraudulento continuo.

Las víctimas, testigos y denunciantes que buscan asistencia pueden comunicarse con la abogada de Florida, Cathy Lerman, Esq., directora de The Lerman Law Firm al 954-332-1143 o correo electrónico clerman@lermanfirm.com.