Industry Leader Connects CX Across Customer Lifecycle With Intelligent Operations

CARIBPR WIRE, FORT LAUDERDALE, Fla., March 10, 2025: iQor today introduced the next generation of its brand promise, iQor CXBPO™. The global company is setting a new standard for CX by delivering measurable business outcomes, seamless customer interactions, and operational scalability informed by its advanced data analytics platform. The company is disrupting traditional business process outsourcing by addressing key industry pain points and putting analytics at the center of its operating model.

Citing feedback from customers and prospects, iQor CXBPO™ promises a new approach to BPO partnerships:

Providing solutions tailored to each client’s unique needs

Integrating advanced analytics using proprietary data and LLMs to help clients better understand their customers and improve operations

Guiding clients from today’s baseline to the promise of AI-led service experiences

Improving service by applying technology and process at scale while lowering costs

“Today’s brands require more than traditional outsourcing—they need a CX partner that delivers measurable business impact,” said Chris Crowley, President and CEO of iQor CXBPO™. “Legacy BPO models lack the flexibility, intelligence, and executional strength required for modern customer engagement. iQor CXBPO™ is changing the game by integrating AI-driven insights, human expertise, and operational excellence to help brands grow revenue, increase customer retention, and optimize efficiency.”

iQor CXBPO™ differentiates itself through its focus on expertise, execution, and technology evolution. This operating model leverages 30 years of experience navigating shifts in customer behavior and advances in technology. iQor CXBPO™ has built expertise across vertical industries and promises customized CX strategies tailored to each client, a key to its 90% customer satisfaction rating and average client tenure of 15 years.

With a commitment to building brand advocates, iQor CXBPO™ applies its proprietary analytics platform to deliver data-driven insights to its workforce and clients. The company’s AI-powered hiring, training, workforce management, and fraud protection enable high-efficiency scaling of operations by 300-500% and a high employee satisfaction rate of 88.8% for an exceptional customer experience.

A culture of continuous innovation fuels iQor CXBPO™’s ability to evolve with customer expectations. The company harnesses the power of AI, automation, and data science to refine customer interactions, improve response times, and enhance service quality. Through technology-driven transformation, iQor CXBPO™ ensures its clients stay ahead of market shifts and customer demands.

iQor CXBPO™ supports more than 200 brands across industries including retail, telecom, financial services, healthcare, and technology. Clients benefit from personalized, data-driven CX powered by AI and automation; seamless omnichannel engagement across voice, chat, email, SMS, and social media; and cost-effective, performance-driven solutions that maximize return on investment while maintaining compliance excellence.

To learn more about iQor CXBPO™, visit www.iqor.com.

About iQor CXBPO™

iQor CXBPO™ is a trusted partner in intelligent customer experience solutions, delivering exceptional results for global brands. With 40,000 employees across 10 countries, we combine 30 years of industry expertise with cutting-edge AI-driven innovations to optimize customer interactions at every stage. Our agile, scalable solutions ensure seamless omnichannel engagement, driving loyalty and measurable business success. Recognized as a Great Place to Work® and a leader in CX excellence, we elevate performance through a people-first approach, operational expertise, and secure, technology-enabled solutions. Learn more at iQor.com.





iQor CXBPO™ redefine la experiencia del cliente

Líder de la industria conecta la experiencia del cliente a través del ciclo de vida con operaciones inteligentes

CARIBPR WIRE, FORT LAUDERDALE, Florida, March 11, 2025: iQor presentó hoy la próxima generación de su promesa de marca, iQor CXBPO™. a empresa global está estableciendo un nuevo estándar para la experiencia del cliente (CX) al entregar resultados empresariales medibles, interacciones transparentes con los clientes y escalabilidad operativa informada por su plataforma avanzada de análisis de datos. La empresa está revolucionando la subcontratación tradicional de procesos empresariales al abordar los puntos problemáticos clave del sector y colocar el análisis en el centro de su modelo operativo.

Citando feedback de clientes y prospectos, iQor CXBPO™ promete un nuevo enfoque para las asociaciones de BPO:

Ofrecer soluciones específicamente diseñadas para las necesidades únicas de cada cliente

Integrar análisis avanzado utilizando datos patentados y LLMs (modelos de lenguaje de gran escala) para ayudar a los clientes a comprender mejor a sus consumidores y optimizar las operaciones

Guiar a los clientes desde la situación actual hasta la promesa de experiencias de servicio impulsadas por IA.

Mejorar el servicio mediante la aplicación de tecnología y procesos a gran escala, al mismo tiempo que se reducen los costos

“Las marcas actuales requieren más que la subcontratación tradicional: necesitan un socio de experiencia del cliente (CX) que ofrezca un impacto empresarial medible”, dijo Chris Crowley, presidente y director ejecutivo de iQor CXBPO™. “Los modelos de BPO tradicionales carecen de la flexibilidad, inteligencia y fuerza de ejecución necesarias para la interacción moderna del cliente. iQor CXBPO™ está cambiando las reglas del juego al integrar perspectivas impulsadas por IA, experiencia humana y excelencia operativa para ayudar a las marcas a aumentar los ingresos, incrementar la retención de clientes y optimizar la eficacia”.

iQor CXBPO™ se diferencia por su enfoque en la experiencia, ejecución y evolución de la tecnología. Este modelo operativo aprovecha 30 años de experiencia adaptándose a los cambios en el comportamiento del cliente y los avances tecnológicos. iQor CXBPO™ ha desarrollado experiencia en industrias verticales y promete estrategias de experiencia del cliente (CX) adaptadas cada cliente, lo que ha sido clave para su calificación de satisfacción del cliente del 90% y un período de permanencia promedio del cliente de 15 años.

Con el compromiso de crear defensores de la marca, iQor CXBPO™ aplica su plataforma de análisis patentada para ofrecer información basada en datos a su fuerza laboral y clientes. La contratación, capacitación, gestión de la fuerza laboral y protección contra el fraude impulsadas por IA de la empresa permiten una escala de operaciones de alta eficacia en un 300-500% y una alta tasa de satisfacción de los empleados del 88.8% para una experiencia del cliente excepcional.

Una cultura de innovación continua alimenta la capacidad de iQor CXBPO™ para evolucionar con las expectativas del cliente. La empresa aprovecha el poder de la IA, automatización y ciencia de datos para refinar las interacciones con los clientes, mejorar los tiempos de respuesta y mejorar la calidad del servicio. A través de la transformación impulsada por la tecnología, iQor CXBPO™ garantiza que sus clientes se mantengan a la vanguardia de los cambios del mercado y las demandas de los clientes.

iQor CXBPO™ apoya a más de 200 marcas en todos los sectores, incluyendo comercio minorista, telecomunicaciones, servicios financieros, atención médica y tecnología. Los clientes se benefician de una experiencia del cliente (CX) personalizada y basada en datos impulsada por IA y automatización; un compromiso omnicanal continuo a través de voz, chat, correo electrónico, SMS y redes sociales; y soluciones rentables y basadas en el rendimiento que maximizan el retorno de la inversión al mismo tiempo que mantienen excelencia en el cumplimiento.

Para más información acerca de iQor CXBPO™, visite www.iqor.com.

Acerca de iQor CXBPO™

iQor CXBPO™ es un socio confiable en soluciones inteligentes de experiencia del cliente (CX), ofreciendo resultados excepcionales para las marcas globales. Con 40 000 empleados en 10 países, combinamos 30 años de experiencia en el sector con innovaciones de vanguardia impulsadas por IA para optimizar las interacciones con el cliente en cada etapa. Nuestras soluciones ágiles y escalables garantizan un compromiso omnicanal transparente, impulsando la lealtad y el éxito empresarial medible. Reconocido como Great Place to Work® y líder en excelencia en experiencia del cliente (CX), elevamos el rendimiento a través de un enfoque centrado en las personas, experiencia operativa y soluciones seguras y habilitadas por la tecnología. Para más información visite, iQor.com.