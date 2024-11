Royalton CHIC Barbados Royalton CHIC Barbados set to open in Spring 2026

CARIBPR WIRE, ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 31, 2024: Blue Diamond Resorts, boasting the Caribbean’s most diverse portfolio of all-inclusive brands, is excited to announce its expansion into Barbados with the introduction of Royalton CHIC Barbados, a posh and vibrant adults-only all-inclusive resort set to open in Spring 2026.

Located just 30 minutes from Barbados International Airport on the island’s coveted Gold Coast, known for its tranquil Caribbean waters, this exciting new property promises to redefine the island’s luxury travel scene by blending the vibrant energy of Barbados with the effervescence and exclusivity of Royalton CHIC Resorts, including the brand’s signature ‘Party Your Way’ concept—a unique approach that has quickly gained prominence in the hospitality industry.

Guests at this all-inclusive resort will experience energy and luxury from the moment they arrive. The resort will feature 220 modern suites designed with elegant touches and nods to the local culture, reflecting both privacy and sophistication. Each suite will offer either oceanfront views, swim-out access, or ocean views, with spacious balconies to enjoy the serene surroundings. Those seeking elevated indulgence can book the exclusive Diamond Club™ suite category, which provides personalized butler service, access to a private lounge, secluded areas, and premium amenities designed to enhance every aspect of their stay.

“We are thrilled to bring one of our brands to Barbados. Its people, rich culture and history, natural beauty, and privileged location fill Blue Diamond Resorts with pride as we finally incorporate this destination into our portfolio,” said Jordi Pelfort, President of Blue Diamond Resorts. “This iconic destination is the perfect location for an exciting resort like Royalton CHIC Barbados.”

Evolving from a traditional all-inclusive model, Royalton CHIC Resorts offers a unique combination of laid-back relaxation and energetic entertainment. This distinct balance of leisure and excitement has attracted a diverse array of modern travelers.

When it comes to dining, the resort will boast an impressive array of high-class venues that honor the exquisite local and international gastronomy Barbados is known for. Guests will enjoy a variety of options, including an international buffet, a specialty steakhouse, and a French-Island-Fusion restaurant. However, the showstopper will be Level 12, a dazzling rooftop bar and lounge, open to the public, inspired by the wildly popular Level 18 at Royalton CHIC Cancun. With sweeping, panoramic views, this venue is set to be the ultimate hotspot for electrifying daylife, high-energy events, and vibrant gatherings.

With its prime location, Royalton CHIC Barbados will offer guests the perfect setting to unwind in paradise while enjoying an atmosphere infused with non-stop entertainment. Whether lounging by the pool, indulging in world-class treatments at The Royal Spa, or energizing with lively Royalton FIT classes, there will always be something happening. To heighten the excitement, the brand’s signature entertainment team, the CHIC Angels, will host a dynamic lineup of events and activities designed to celebrate every moment.

“This will be the place to be for adult travelers who crave the Caribbean’s unique appeal while immersing themselves in a modern and exhilarating environment,” added Pelfort.

This innovative resort marks a significant moment for Barbados, as it will be the island’s first new all-inclusive adults-only property of its kind. With its vibrant energy, luxurious amenities, and stunning beachfront location, Royalton CHIC Barbados is poised to redefine the island’s hospitality landscape and become the premier choice for adults seeking a one-of-a-kind Caribbean escape.

For more information, visit royaltonchicresorts.com.

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 80 properties, exceeding 20,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you’re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com

About Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts offer adults-only vibrant and effervescent all-inclusive experiences to Party Your Way and revel in the unexpected. Located in popular Caribbean destinations such as Punta Cana – Dominican Republic, Cancun – Mexico, and Antigua, this new adults-only generation of all-inclusive concept delivers unprecedented experiences where luxury and fun intersect in each idyllic location. Choose between relaxing and treating yourself or partying and having fun— Party Your Way.

Ideal for couples, groups, singles or friends, including modern rooms and suites featuring All-In Luxury™, the premium DreamBed™, a variety of culinary offerings, All-In Connectivity™ and exclusivity through the Diamond Club™ category. Guests can choose between relaxing and treating themselves in the spa or enjoy the resort’s unique events and theme parties at signature locations.

For more information about Royalton CHIC Resorts, visit www.royaltonchicresorts.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb6762ce-da0d-4697-8198-ed2834fc28b7









El lujo y exclusividad llegan a Barbados: Royalton CHIC Resorts abrirá sus puertas en la isla

Royalton CHIC Barbados Royalton CHIC Barbados previsto para la primavera de 2026

CARIBPR WIRE, ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 31, 2024: Blue Diamond Resorts, conocido por su diversa cartera de marcas todo incluido en el Caribe, se complace en anunciar su expansión a Barbados con la apertura de Royalton CHIC Barbados, un sofisticado y vibrante resort todo incluido solo para adultos, cuya apertura está prevista para la primavera de 2026.

Ubicado a solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Barbados, en la codiciada Costa Dorada de la isla, famosa por sus tranquilas aguas caribeñas, esta nueva propiedad promete redefinir la escena del lujo en Barbados, combinando la vibrante energía de la isla con la exclusividad de Royalton CHIC Resorts. Además, incluirá el característico concepto ‘Party Your Way’ de la marca, una propuesta única que ha ganado rápidamente notoriedad en la industria hotelera.

Los huéspedes de este resort todo incluido experimentarán lujo y dinamismo desde el momento de su llegada. El resort contará con 220 modernas suites diseñadas con detalles elegantes y alusiones a la cultura local, que reflejan privacidad y sofisticación. Cada suite ofrecerá vistas frente al mar, acceso directo a la piscina o vistas al océano, con amplios balcones para disfrutar de los tranquilos alrededores. Aquellos que busquen un lujo elevado podrán reservar la exclusiva categoría de suites Diamond Club™, que incluye servicio de mayordomo personalizado, acceso a un salón privado, áreas exclusivas y amenidades premium diseñadas para mejorar cada aspecto de su estancia.

“Estamos encantados de llevar una de nuestras marcas a Barbados. Su gente, rica cultura e historia, belleza natural y ubicación privilegiada nos llenan de orgullo mientras finalmente incorporamos este destino a nuestra cartera,” comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “Este destino icónico es el lugar perfecto para un resort tan emocionante como Royalton CHIC Barbados.”

Evolucionando del modelo todo incluido tradicional, Royalton CHIC Resorts ofrece una combinación única de relajación y entretenimiento enérgico. Este equilibrio distinto ha atraído a una amplia gama de viajeros modernos.

En cuanto a la gastronomía, el resort contará con una impresionante selección de restaurantes de alta categoría que rendirán homenaje a la exquisita gastronomía local e internacional por la que Barbados es conocido. Los huéspedes disfrutarán de una variedad de opciones, que incluyen un buffet internacional, una steakhouse especializada y un restaurante de fusión de cocina francesa y caribeña. Sin embargo, el verdadero protagonista será Level 12, un deslumbrante rooftop bar y lounge, abierto al público e inspirado en el popular Level 18 de Royalton CHIC Cancun. Con vistas panorámicas inigualables, este lugar se convertirá en el epicentro para eventos de alta energía y encuentros vibrantes.

Con su ubicación privilegiada, Royalton CHIC Barbados ofrecerá a los huéspedes el entorno perfecto para relajarse en el paraíso mientras disfrutan de un ambiente lleno de entretenimiento continuo. Ya sea descansando junto a la piscina, disfrutando de tratamientos de clase mundial en The Royal Spa o energizándose con las dinámicas clases de Royalton FIT, siempre habrá algo para todos. Para elevar aún más la emoción, el equipo de entretenimiento característico de la marca, los CHIC Angels, presentará una variedad de eventos y actividades diseñados para celebrar cada momento.

“Este será el lugar ideal para viajeros adultos que desean disfrutar del atractivo único del Caribe mientras se sumergen en un entorno moderno y dinámico,” añadió Pelfort.

Este innovador resort representa un momento significativo para Barbados, ya que será la primera propiedad todo incluido solo para adultos de su tipo en la isla. Con su vibrante energía, lujosas amenidades y ubicación frente a la playa, Royalton CHIC Barbados está destinado a redefinir el panorama hotelero de la isla y convertirse en la opción preferida para adultos que buscan una escapada caribeña única.

Para más información, visite royaltonchicresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts ofrece experiencias vibrantes y efervescentes con todo incluido sólo para adultos para festejar a tu manera y deleitarte con lo inesperado. Ubicado en populares destinos del Caribe como Punta Cana – República Dominicana, Cancún – México, y Antigua, esta nueva generación de todo incluido sólo-adultos ofrece experiencias sin precedentes en las que el lujo y la diversión se encuentran en cada lugar idílico. Elija entre relajarse y darse un capricho o salir de fiesta y divertirse, festeje a su manera.

Ideal para parejas, grupos, solteros o amigos, incluyendo las modernas habitaciones y suites All-In Luxury™, la cama premium DreamBed™, una variedad de ofertas culinarias, All-In Connectivity™ y exclusividad a través de la categoría Diamond Club™. Sus huéspedes pueden elegir entre desconectarse por completo y relajarse en el spa o disfrutar de únicos eventos y fiestas temáticas del resort en cada lugar insignia del hotel.

Para más información sobre Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonchicresorts.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb6762ce-da0d-4697-8198-ed2834fc28b7/es