Coalition Against Workplace Discrimination holds press conference releasing internal report on Privy Council Office

CARIBPR WIRE, OTTAWA, Canada July 29, 2024 — Today, the Coalition Against Workplace Discrimination released an internal report obtained through the Access to Information Act, which revealed blatant and widespread discrimination at the Privy Council Office (PCO). The federal government is Canada’s largest single employer, and it relies on the Privy Council Office to manage the public service, while also supporting the Prime Minister and the federal Cabinet. As such, the findings are extremely troubling, and a concern to all Canadians.

Through interviews with staff conducted over the course of six months, Dr. Rachel Zellars discovered a workplace where racial stereotyping, microaggressions, and verbal violence was regularly practiced and normalized, including at the executive level, and a culture that discouraged reporting, and lacked accountability mechanisms. Further, Dr. Zellars found that white employees and executives detailed career-advancing opportunities that were in stark contrast to those of Black, Indigenous, and racialized employees, who were clustered in temporary and lower-level positions.

In 2021, the then Clerk of the Privy Council, Ian Shugart, issued a Call to Action to public service leaders to take specific and meaningful actions to address racism, equity, and inclusion. But in the report, Black and racialized employees at PCO describe its Corporate Services department as a key barrier to that Call to Action.

The PCO provided the Coalition with an update on the steps they have taken since this report was released internally. While its list of initiatives show some attempt to implement the report’s recommendations, they lack the depth required to fully tackle the systemic issues identified, and there are still many key recommendations that have not been addressed.

The Coalition Against Workplace Discrimination is calling for:

The resignation of Deputy Clerk Natalie Drouin, who was responsible for the discrimination file since 2021; and the resignation of Assistant Secretary to the Cabinet, Ministerial Services and Corporate Affairs, Matthew Shea, the head of Corporate Services since 2017.

The federal government to appoint a Black Equity Commissioner to address systemic anti-Black racism across all levels of government (similar to the two representatives appointed to address Antisemitism and Islamophobia)

The federal government to establish a department of African Canadian Affairs to centralize and give priority anti-Black racism work.

The federal government to immediately implement the Employment Equity Act amendments it promised in December 2023, to add Black Canadians as an employment equity group.

The federal government to provide restitution to Black public sector workers who have launched a class action lawsuit based on years of discrimination, as identified in multiple federal reports.

QUOTES

“It is shocking that this level of blatant discrimination occurred in one of Canada’s highest offices. Once again, those who have been perpetrators of discrimination are being tasked with implementing change. This approach has consistently failed, and it’s time for real arms-length accountability mechanisms, and structural changes to meaningfully address anti-Black discrimination.” Nicholas Marcus Thompson, President, Black Class Action Secretariat.

“This report underscores the urgent need for the federal government to immediately table the Employment Equity Act amendments, in line with the Task Force’s recommendations. Additionally, the government must swiftly settle the class action filed by Black public service workers to address the systemic discrimination they have endured.” Larry Rousseau, Executive Vice President, Canadian Labour Congress.

“As representatives of professionals working within PCO, we are outraged that such discriminatory practices have been allowed to persist. It is clear that significant, structural changes are urgently needed to create a fair and inclusive workplace for all employees. The federal government must act decisively to implement the necessary reforms and ensure accountability at all levels.” Nathan Prier, President, Canadian Association of Professional Employees.

ABOUT:

The Coalition Against Workplace Discrimination consists of: The Black Class Action Secretariat (BCAS), the Public Service Alliance of Canada (PSAC), The Canadian Association of Professional Employees (CAPE), the National Union of Public and General Employees (NUPGE), the Canadian Black Nurses Alliance (CBNA), The Enchanté Network, the Red Coalition, the Federation of Black Canadians (FBC), 613-819 Black Hub, the Black Canadians Civil Society Coalition (BCCSC). The Coalition previously highlighted discrimination at the Canadian Human Rights Commission, which is currently being investigated by an international accreditation body.

Impactante informe interno expone discriminación desenfrenada en la jefatura de la administración pública de Canadá

CARIBPR WIRE, OTTAWA, Canada, July 29, 2024: Hoy, la Coalición contra la Discriminación en el Lugar de Trabajo publicó un informe interno obtenido a través de la Ley de Acceso a Información, que reveló una discriminación flagrante y generalizada en la Oficina del Consejo Privado (PCO). El gobierno federal es el mayor empleador individual de Canadá, y depende de la Oficina del Consejo Privado para administrar el servicio público, mientras que apoya al primer ministro y al gabinete federal. Como tal, los hallazgos son extremadamente preocupantes y una preocupación para todos los canadienses.

A través de entrevistas con el personal conducidas en el transcurso de seis meses, la Dra. Rachel Zellars descubrió un lugar de trabajo donde los estereotipos raciales, microagresiones y violencia verbal se practicaban y normalizaban regularmente, incluso a nivel ejecutivo, y una cultura que desalentaba que se denuncien y carecía de mecanismos de responsabilidad. Además, el Dr. Zellars descubrió que los empleados y ejecutivos blancos detallaban oportunidades de avance en la carrera estaban en rotunda contradicción con las de los empleados negros, indígenas y racializados, que estaban agrupados en puestos temporales y de nivel inferior.

En 2021, el entonces secretario del Consejo Privado, Ian Shugart, emitió un llamado a la acción a los líderes del servicio público para que tomen medidas específicas y significativas para abordar el racismo, equidad e inclusión. Sin embargo, en el informe, los empleados negros y racializados de PCO describen su departamento de servicios corporativos como una barrera clave para ese llamado a la acción.

El PCO proporcionó a la Coalición una actualización sobre los pasos que se tomaron desde que este informe fue publicado internamente. Si bien su lista de iniciativas muestra algún intento de implementar las recomendaciones del informe, carecen de la profundidad necesaria para abordar completamente los problemas sistémicos identificados, y todavía hay muchas recomendaciones decisivas que no han sido abordadas.

La Coalición contra la Discriminación en el Lugar de Trabajo pide:

La renuncia de la secretaria adjunta Natalie Drouin, responsable del expediente de discriminación desde 2021; y la renuncia del subsecretario del gabinete, servicios ministeriales y asuntos corporativos, Matthew Shea, jefe de servicios corporativos desde 2017.

El gobierno federal nombrará a un comisionado de equidad negra para abordar el racismo sistémico contra los negros en todos los niveles de gobierno (similar a los dos representantes nombrados para abordar el antisemitismo y la islamofobia)

El gobierno federal establecerá un departamento de asuntos afro-canadienses para centralizar y dar prioridad a los esfuerzos contra el racismo negro.

El gobierno federal implementará de inmediato las enmiendas a la Ley de Equidad en el Empleo que prometió en diciembre de 2023, para agregar a los canadienses negros como un grupo de equidad en el empleo.

El gobierno federal debe proporcionar restitución a los trabajadores negros del sector público que iniciaron una demanda colectiva basada en años de discriminación, como se identifica en múltiples informes federales.

CITAS

“Es impactante que este nivel de discriminación flagrante haya ocurrido en una de las oficinas más importantes de Canadá. Una vez más, los que han sido perpetradores de discriminación tienen la tarea de implementar el cambio. Este enfoque ha fracasado constantemente, y es hora de contar con mecanismos reales de rendición de cuentas y cambios estructurales para abordar de manera significativa la discriminación contra los negros”. Nicholas Marcus Thompson, presidente, Black Class Action Secretariat (Secretaría de Acción de Clase Negra).

“Este informe subraya la necesidad urgente de que el gobierno federal presente inmediatamente las enmiendas a la Ley de Equidad en el Empleo, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Además, el gobierno debe resolver rápidamente la demanda colectiva presentada por los trabajadores negros del servicio público para abordar la discriminación sistémica que han sufrido “. Larry Rousseau, vicepresidente ejecutivo del Congreso Laboral Canadiense.

“Como representantes de los profesionales que trabajan dentro de PCO, nos indigna que se haya permitido que persistan tales prácticas discriminatorias. Está claro que se necesitan con urgencia cambios estructurales significativos para crear un lugar de trabajo justo e inclusivo para todos los empleados. El gobierno federal debe actuar con decisión para implementar las reformas necesarias y garantizar la rendición de cuentas en todos los niveles”. Nathan Prier, presidente, Asociación Canadiense de Empleados Profesionales.

ACERCA DE:

La Coalición contra la Discriminación en el Lugar de Trabajo consiste en: The Black Class Action Secretariat (BCAS), Public Service Alliance of Canada (PSAC), The Canadian Association of Professional Employees (CAPE), National Union of Public and General Employees (NUPGE), Canadian Black Nurses Alliance (CBNA), The Enchanté Network, Red Coalition, Federation of Black Canadians (FBC), 613-819 Black Hub, Black Canadians Civil Society Coalition (BCCSC). La Coalición destacó anteriormente la discriminación en la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, que actualmente está siendo investigada por un organismo de acreditación internacional.

