CARIBPR WIRE, HELSINKI, Finland, April 26, 2022: The technology group Wärtsilä has been awarded the contract to supply and install a 46 MW dual-fuel power plant to the Caribbean Island of Antigua. The engineering, procurement and construction (EPC) order was placed by Antigua Power Company Limited (APCL), an independent power producer. The order was entered into Wärtsilä’s order book in January 2022. The plant will operate primarily on regasified liquefied natural gas (LNG).

The project combines a power plant and an LNG gas terminal, storage and regasification facility. APCL won the bid for this project on an international tender held by the tender board of Antigua and Barbuda on behalf of the Antigua Public Utilities Authority (APUA). The LNG gas terminal project is being developed by U.S.-based Eagle LNG in equal partnership with APCL, with APUA as the gas purchaser. The project involves installation of a small-scale LNG storage and regasification terminal which will supply the fuel for the new power plant.

The island of Antigua and Barbuda has taken the lead in utilising environmentally sustainable fuel for power generation, and this will be the first project of its kind in the Eastern Caribbean region where an LNG terminal will be coupled to a Wärtsilä power plant. This integrative plant concept is expected to become a model for other island utilities in the Caribbean as the acceptance of LNG fuel increases in line with efforts to reduce emission levels. Wärtsilä has an installed base of power plants in the region with a combined capacity of more than 3300 MW.

“There is a need to provide additional generating capacity along with the island’s growth in demand for electricity. At the same time, some of the existing power production facilities would soon need to be replaced due to age and the increased focus on more environmentally sustainable systems. Having had good experience with Wärtsilä in the past, we see their dual-fuel power plant solution as the best answer to the island’s green energy plan and its current and future energy requirements,” explained Mr Aziz Hadeed, head of the Hadeed Group of Companies, the parent company of APCL.

Jon Rodriguez, Director, Power Plants, North America, Wärtsilä Energy, responded by saying: “The integration of this new power plant with an LNG terminal is a clear demonstration of Wärtsilä bringing its technological know-how and experience to assist its customers in making use of more environmentally sustainable fuels. We have earlier carried out four successful projects with APCL and we are delighted to have again been selected for this important project. I believe it comes as an endorsement of both the Wärtsilä technology and the sales support capabilities we have throughout the Caribbean.”

The plant will operate with five Wärtsilä 34DF dual-fuel engines capable of operating with both gas and light fuel oil. This flexibility is combined with high efficiency across the entire load range. The fast-starting capability means that the engines can reach full power within five minutes, enabling them to provide efficient grid balancing capacity as the adoption of renewable energy from wind and solar increases. Notably, these engines could be an ideal platform for future decarbonisation strategies by making use of carbon free fuels, such as hydrogen and ammonia.

The plant is expected to become operational in Q3, 2023. It will supply electricity to APUA for distribution to the national grid. The decision to use regasified LNG, the cleanest of all fossil fuels, will result in about 40% less carbon production and is in step with the Government of Antigua and Barbuda and APUA’s plan to reduce its environmental footprint.

Wärtsilä Energy in brief

Wärtsilä Energy leads the transition towards a 100% renewable energy future. We help our customers in decarbonisation by developing market-leading technologies. These cover future-fuel enabled balancing power plants, hybrid solutions, energy storage and optimisation technology, including the GEMS energy management platform. Wärtsilä Energy’s lifecycle services are designed to increase efficiency, promote reliability and guarantee operational performance. Our track record comprises 76 GW of power plant capacity and 110 energy storage systems delivered to 180 countries around the world.

https://www.wartsila.com/energy

Wärtsilä in brief

Wärtsilä is a global leader in innovative technologies and lifecycle solutions for the marine and energy markets. We emphasise innovation in sustainable technology and services to help our customers continuously improve their environmental and economic performance. Our dedicated and passionate team of 17,000 professionals in more than 200 locations in 68 countries shape the decarbonisation transformation of our industries across the globe. In 2021, Wärtsilä’s net sales totalled EUR 4.8 billion. Wärtsilä is listed on Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

Central de energía de Wärtsilä acoplada a terminal de GNL en Antigua podría convertirse en modelo para otras empresas de servicios públicos del Caribe

Firma de APCL Sr. Francis Hadeed, director de APCL (derecha) y Rodney George, vicepresidente para la región del Caribe, Wärtsilä Energy, firmaron un acuerdo de EPC para la entrega de una central de energía de 46 MW para Antigua en noviembre de 2021. Motores Wärtsilä Wärtsilä suministrará e instalará una central de energía de combustible dual de 46 MW en la isla caribeña de Antigua. La central operará con cinco motores Wärtsilä 34DF.

CARIBPR WIRE, HELSINKI, Finlandia, April 27, 2022: — El grupo tecnológico Wärtsilä fue adjudicado el contrato de suministro e instalación de una central de energía de combustible dual de 46 MW en la isla caribeña de Antigua. El pedido de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) fue realizado por Antigua Power Company Limited (APCL), un productor de energía independiente. El pedido fue ingresado en el libro de pedidos de Wärtsilä en enero de 2022. La central operará principalmente con gas natural licuado regasificado (GNL).

El proyecto combina una central de energía y una terminal de GNL, almacenamiento y regasificación. APCL ganó la licitación para este proyecto en una licitación internacional realizada por la junta de licitación de Antigua y Barbuda en representación de la Autoridad de Servicios Públicos de Antigua (APUA). El proyecto de la terminal de gas GNL está siendo desarrollado por Eagle LNG con sede en Estados Unidos en igual asociación con APCL, con APUA como comprador de gas. El proyecto incluye la instalación de una terminal de almacenamiento y regasificación de GNL a pequeña escala que suministrará el combustible para la nueva central de energía.

La isla de Antigua y Barbuda tomó la iniciativa en la utilización de combustible ambientalmente sostenible para la generación de energía, y este será el primer proyecto de este tipo en la región del Caribe Oriental, donde una terminal de GNL se acoplará a una central de energía de Wärtsilä. Se espera que este concepto de central integradora se convierta en un modelo para otras empresas de servicios públicos de la isla en el Caribe, puesto que la aceptación del GNL aumenta de acuerdo con los esfuerzos para reducir los niveles de emisión. Wärtsilä tiene una base instalada de centrales de energía en la región con una capacidad combinada de más de 3300 MW.

“Hay una necesidad de proporcionar capacidad de generación adicional junto con el crecimiento de la demanda de electricidad en la isla. Al mismo tiempo, algunas de las instalaciones de producción de energía existentes tendrían que ser reemplazadas pronto debido a la antigüedad y al creciente enfoque en sistemas ambientalmente más sostenibles. Habiendo tenido una buena experiencia con Wärtsilä en el pasado, vemos su solución de central de energía de doble combustible como la mejor respuesta al plan de energía verde de la isla y sus requisitos energéticos actuales y futuros”, explicó el Sr. Aziz Hadeed, jefe del Grupo de Empresas Hadeed, la compañía matriz de APCL.

Jon Rodríguez, director de centrales de energía, América del Norte, Wärtsilä Energy, respondió: “La integración de esta nueva central de energía con una terminal de GNL es una clara demostración de que Wärtsilä aporta su conocimiento tecnológico y experiencia para ayudar a sus clientes a hacer uso de combustibles ambientalmente más sostenibles. Anteriormente hemos llevado a cabo cuatro proyectos exitosos con la APCL y estamos muy contentos de haber sido seleccionados nuevamente para este importante proyecto. Creo que viene como un respaldo de la tecnología de Wärtsilä, así como de las capacidades de soporte de ventas que tenemos en todo el Caribe”.

La central operará con cinco motores de combustible dual Wärtsilä 34DF capaces de operar tanto con gas como con fuelóleo liviano. Esta flexibilidad se combina con alta eficacia en todo el rango de carga. La capacidad de arranque rápido significa que los motores pueden alcanzar máxima potencia en cinco minutos, lo que les permite proporcionar una capacidad de equilibrio de red eficaz a medida que aumenta la adopción de energía renovable eólica y solar. En especial, estos motores podrían ser una plataforma ideal para futuras estrategias de descarbonización utilizando combustibles libres de carbono, como el hidrógeno y el amoníaco.

Se espera que la central entre en funcionamiento en el tercer trimestre de 2023. La central suministrará electricidad a APUA para su distribución a la red nacional. La decisión de utilizar GNL regasificado, el más limpio de todos los combustibles fósiles, resultará en alrededor de un 40% menos de producción de carbono y está alineada con el plan del gobierno de Antigua y Barbuda y APUA para reducir su huella ambiental.

Wärtsilä Energy en resumen

Wärtsilä Energy lidera la transición hacia un futuro con energía 100% renovable. Ayudamos a nuestros clientes en la descarbonización con el desarrollo de tecnologías líderes en el mercado. Estas cubren centrales de energía de balance habilitadas para operar con los combustibles del futuro, soluciones híbridas, tecnología de almacenamiento y optimización de energía, incluida la plataforma de gestión de energía GEMS. Los servicios de ciclo de vida de Wärtsilä Energy están diseñados para incrementar la eficacia, promover la fiabilidad y garantizar el rendimiento operativo. Nuestra trayectoria incluye 76 GW de capacidad de central de energía y 110 sistemas de almacenamiento de energía distribuidos a 180 países de todo el mundo.

https://www.wartsila.com/energy

Wärtsilä en resumen

Wärtsilä es un líder mundial en tecnologías innovadoras y soluciones de ciclo de vida para los mercados marino y energético. Enfatizamos la innovación en tecnología y servicios sostenibles para ayudar a nuestros clientes a mejorar continuamente su rendimiento ambiental y económico. Nuestro equipo dedicado y apasionado de 17.000 profesionales en más de 200 ubicaciones en 68 países da forma a la transformación de la descarbonización de nuestras industrias en todo el mundo. En 2021, las ventas netas de Wärtsilä alcanzaron un total de 4.8 mil millones de euros. Wärtsilä cotiza en el Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

